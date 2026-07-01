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Российские десантники сорвали логистику передовых подразделений ВСУ - РИА Новости Крым, 01.07.2026
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Российские десантники сорвали логистику передовых подразделений ВСУ
Российские десантники сорвали логистику передовых подразделений ВСУ - РИА Новости Крым, 01.07.2026
Российские десантники сорвали логистику передовых подразделений ВСУ
Подразделения беспилотных систем Ульяновского гвардейского десантно-штурмового соединения уничтожили боевую технику и личный состав ВСУ, сорвав логистику... РИА Новости Крым, 01.07.2026
2026-07-01T05:01
2026-07-01T05:01
министерство обороны рф
запорожская область
новости сво
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
потери всу
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. Подразделения беспилотных систем Ульяновского гвардейского десантно-штурмового соединения уничтожили боевую технику и личный состав ВСУ, сорвав логистику передовых подразделений врага на Ореховском направлении в Запорожской области. .Об этом сообщает Минобороны РФ.Кадры объективного контроля уничтожения целей транслируются в прямом эфире и передаются на командные пункты. Бесперебойная связь обеспечивается отечественными штатными средствами и оборудованием. Расчеты ударных FPV-дронов ВДВ ежедневно наносят огневое поражение ВСУ как на земле, так и в воздухе, информирует российское оборонное ведомство.На самых сложных и опасных участках действуют подразделения Воздушно-десантных войск России – они подготовлены на самом высоком уровне и готовы выполнить любую поставленную задачу, подчеркивают в ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новороссийские десантники уничтожили объекты ВСУ в Запорожской областиДесантники "Днепра" уничтожили пехоту ВСУ в Запорожской областиВ армии России создается единая система борьбы с БПЛА – Белоусов
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РИА Новости Крым
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96
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министерство обороны рф, запорожская область, новости сво, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, потери всу , беспилотник (бпла, дрон)
Российские десантники сорвали логистику передовых подразделений ВСУ

Десантники РФ на Ореховском направлении отрезали ВСУ от поставок передовым подразделениям

05:01 01.07.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. Подразделения беспилотных систем Ульяновского гвардейского десантно-штурмового соединения уничтожили боевую технику и личный состав ВСУ, сорвав логистику передовых подразделений врага на Ореховском направлении в Запорожской области. .Об этом сообщает Минобороны РФ.
Кадры объективного контроля уничтожения целей транслируются в прямом эфире и передаются на командные пункты. Бесперебойная связь обеспечивается отечественными штатными средствами и оборудованием. Расчеты ударных FPV-дронов ВДВ ежедневно наносят огневое поражение ВСУ как на земле, так и в воздухе, информирует российское оборонное ведомство.
"Операторам удалось уничтожить три тяжелых грузовых октокоптера ВСУ R-18, осуществлявших доставку по воздуху продовольствия и материальных средств передовым подразделениям на линии боевого соприкосновения. Также, точными попаданиями был выведены из строя и уничтожены два автомобиля типа "пикап" с личным составом. Кадры объективного контроля зафиксировали уничтожение целей", - уточняется в сообщении.
На самых сложных и опасных участках действуют подразделения Воздушно-десантных войск России – они подготовлены на самом высоком уровне и готовы выполнить любую поставленную задачу, подчеркивают в ведомстве.
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Министерство обороны РФЗапорожская областьНовости СВОВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы РоссииПотери ВСУБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
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