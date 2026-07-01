https://crimea.ria.ru/20260701/rossiyskie-desantniki-sorvali-logistiku-peredovykh-podrazdeleniy-vsu-1157289750.html

Российские десантники сорвали логистику передовых подразделений ВСУ

Российские десантники сорвали логистику передовых подразделений ВСУ - РИА Новости Крым, 01.07.2026

Российские десантники сорвали логистику передовых подразделений ВСУ

Подразделения беспилотных систем Ульяновского гвардейского десантно-штурмового соединения уничтожили боевую технику и личный состав ВСУ, сорвав логистику... РИА Новости Крым, 01.07.2026

2026-07-01T05:01

2026-07-01T05:01

2026-07-01T05:01

министерство обороны рф

запорожская область

новости сво

всу (вооруженные силы украины)

вооруженные силы россии

потери всу

беспилотник (бпла, дрон)

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/1e/1157290002_0:0:1237:695_1920x0_80_0_0_c260332d7cfae473fc06038176108726.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. Подразделения беспилотных систем Ульяновского гвардейского десантно-штурмового соединения уничтожили боевую технику и личный состав ВСУ, сорвав логистику передовых подразделений врага на Ореховском направлении в Запорожской области. .Об этом сообщает Минобороны РФ.Кадры объективного контроля уничтожения целей транслируются в прямом эфире и передаются на командные пункты. Бесперебойная связь обеспечивается отечественными штатными средствами и оборудованием. Расчеты ударных FPV-дронов ВДВ ежедневно наносят огневое поражение ВСУ как на земле, так и в воздухе, информирует российское оборонное ведомство.На самых сложных и опасных участках действуют подразделения Воздушно-десантных войск России – они подготовлены на самом высоком уровне и готовы выполнить любую поставленную задачу, подчеркивают в ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новороссийские десантники уничтожили объекты ВСУ в Запорожской областиДесантники "Днепра" уничтожили пехоту ВСУ в Запорожской областиВ армии России создается единая система борьбы с БПЛА – Белоусов

запорожская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, запорожская область, новости сво, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, потери всу , беспилотник (бпла, дрон)