https://crimea.ria.ru/20260701/rossiyskie-desantniki-sorvali-logistiku-peredovykh-podrazdeleniy-vsu-1157289750.html
Российские десантники сорвали логистику передовых подразделений ВСУ
Российские десантники сорвали логистику передовых подразделений ВСУ - РИА Новости Крым, 01.07.2026
Российские десантники сорвали логистику передовых подразделений ВСУ
Подразделения беспилотных систем Ульяновского гвардейского десантно-штурмового соединения уничтожили боевую технику и личный состав ВСУ, сорвав логистику... РИА Новости Крым, 01.07.2026
2026-07-01T05:01
2026-07-01T05:01
2026-07-01T05:01
министерство обороны рф
запорожская область
новости сво
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
потери всу
беспилотник (бпла, дрон)
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/1e/1157290002_0:0:1237:695_1920x0_80_0_0_c260332d7cfae473fc06038176108726.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. Подразделения беспилотных систем Ульяновского гвардейского десантно-штурмового соединения уничтожили боевую технику и личный состав ВСУ, сорвав логистику передовых подразделений врага на Ореховском направлении в Запорожской области. .Об этом сообщает Минобороны РФ.Кадры объективного контроля уничтожения целей транслируются в прямом эфире и передаются на командные пункты. Бесперебойная связь обеспечивается отечественными штатными средствами и оборудованием. Расчеты ударных FPV-дронов ВДВ ежедневно наносят огневое поражение ВСУ как на земле, так и в воздухе, информирует российское оборонное ведомство.На самых сложных и опасных участках действуют подразделения Воздушно-десантных войск России – они подготовлены на самом высоком уровне и готовы выполнить любую поставленную задачу, подчеркивают в ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новороссийские десантники уничтожили объекты ВСУ в Запорожской областиДесантники "Днепра" уничтожили пехоту ВСУ в Запорожской областиВ армии России создается единая система борьбы с БПЛА – Белоусов
запорожская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/1e/1157290002_22:0:949:695_1920x0_80_0_0_95ee0f14581d9b8acab3cbbc11e5002f.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф, запорожская область, новости сво, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, потери всу , беспилотник (бпла, дрон)
Российские десантники сорвали логистику передовых подразделений ВСУ
Десантники РФ на Ореховском направлении отрезали ВСУ от поставок передовым подразделениям
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. Подразделения беспилотных систем Ульяновского гвардейского десантно-штурмового соединения уничтожили боевую технику и личный состав ВСУ, сорвав логистику передовых подразделений врага на Ореховском направлении в Запорожской области. .Об этом сообщает Минобороны РФ.
Кадры объективного контроля уничтожения целей транслируются в прямом эфире и передаются на командные пункты. Бесперебойная связь обеспечивается отечественными штатными средствами и оборудованием. Расчеты ударных FPV-дронов ВДВ ежедневно наносят огневое поражение ВСУ как на земле, так и в воздухе, информирует российское оборонное ведомство.
"Операторам удалось уничтожить три тяжелых грузовых октокоптера ВСУ R-18, осуществлявших доставку по воздуху продовольствия и материальных средств передовым подразделениям на линии боевого соприкосновения. Также, точными попаданиями был выведены из строя и уничтожены два автомобиля типа "пикап" с личным составом. Кадры объективного контроля зафиксировали уничтожение целей", - уточняется в сообщении.
На самых сложных и опасных участках действуют подразделения Воздушно-десантных войск России – они подготовлены на самом высоком уровне и готовы выполнить любую поставленную задачу, подчеркивают в ведомстве.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: