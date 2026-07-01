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Реставрация второго корпуса галереи Айвазовского в Феодосии завершена на 90%

Реставрация второго корпуса галереи Айвазовского в Феодосии завершена на 90% - РИА Новости Крым, 01.07.2026

Реставрация второго корпуса галереи Айвазовского в Феодосии завершена на 90%

В Феодосии продолжается комплекс реставрационных работ в особняке Екатерины Мазировой, в котором располагается второй корпус галереи художника-мариниста Ивана... РИА Новости Крым, 01.07.2026

2026-07-01T19:34

2026-07-01T19:34

2026-07-01T19:34

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. В Феодосии продолжается комплекс реставрационных работ в особняке Екатерины Мазировой, в котором располагается второй корпус галереи художника-мариниста Ивана Айвазовского. Об этом сообщил глава администрации Феодосии Владимир Ким.По его информации, объект готов на 90%. Завершить работы планируется до конца ноября 2026 года.Дом для Екатерины Мазировой был построен в 1880‑х годах по проекту ее брата, Ивана Айвазовского. Особняк является объектом культурного наследия регионального значения.Ранее сообщалось, что реставрация исторического особняка "Дача Стамболи" в Феодосии практически завершена, для посетителей музей в здании откроется уже этим летом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Минстрое назвали срок окончания реставрации дачи Стамболи в ФеодосииВ Раздольном отреставрировали памятный знак на месте Братской могилыВ Севастополе уже есть проект восстановления крыши Панорамы

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феодосия, владимир ким, иван айвазовский, галерея айвазовского в феодосии, новости крыма, крым