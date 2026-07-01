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Путин собрал Совбез
Путин собрал Совбез - РИА Новости Крым, 01.07.2026
Путин собрал Совбез
Президент России Владимир Путин в среду провел совещание с членами Совета Безопасности РФ. Об этом сообщается на сайте Кремля. РИА Новости Крым, 01.07.2026
2026-07-01T14:47
2026-07-01T14:47
2026-07-01T14:47
совет безопасности россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в среду провел совещание с членами Совета Безопасности РФ. Об этом сообщается на сайте Кремля. Во встрече приняли участие глава российского правительства Михаил Мишустин, председатель Совфеда Валентина Матвиенко, глава Госдумы Вячеслав Володин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, руководитель администрации президента Антон Вайно, Секретарь Совбеза Сергей Шойгу, помощник президента Николай Патрушев, министр обороны Андрей Белоусов, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, министр иностранных дел Сергей Лавров, директор ФСБ Александр Бортников, директор СВР Сергей Нарышкин, а также Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова, полномочный представитель президента в СЗФО Игорь Руденя и губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин ответил на угрозы НАТО в отношении КалининградаВосточный фланг НАТО усиливается у границ Калининградской области"Слабоумие и отвага": Захарова оценила заявления НАТО по Калининграду
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совет безопасности россии , владимир путин (политик), калининградская область, россия, безопасность, новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в среду провел совещание с членами Совета Безопасности РФ. Об этом сообщается на сайте Кремля.
"В нашей повестке сегодня вопросы социально-экономического развития Калининградской области. Несколько вопросов и несколько докладчиков. Начнем именно с социальных вопросов, социальной политики", – заявил президент в начале совещания, кадры которого опубликовал Кремль.
Во встрече приняли участие глава российского правительства Михаил Мишустин, председатель Совфеда Валентина Матвиенко, глава Госдумы Вячеслав Володин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, руководитель администрации президента Антон Вайно, Секретарь Совбеза Сергей Шойгу, помощник президента Николай Патрушев, министр обороны Андрей Белоусов, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, министр иностранных дел Сергей Лавров, директор ФСБ Александр Бортников, директор СВР Сергей Нарышкин, а также Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова, полномочный представитель президента в СЗФО Игорь Руденя и губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных.
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