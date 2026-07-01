https://crimea.ria.ru/20260701/putin-sobral-sovbez-1157305987.html

Путин собрал Совбез

Путин собрал Совбез - РИА Новости Крым, 01.07.2026

Путин собрал Совбез

Президент России Владимир Путин в среду провел совещание с членами Совета Безопасности РФ. Об этом сообщается на сайте Кремля. РИА Новости Крым, 01.07.2026

2026-07-01T14:47

2026-07-01T14:47

2026-07-01T14:47

совет безопасности россии

владимир путин (политик)

калининградская область

россия

безопасность

новости

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/01/1157306158_0:0:1880:1058_1920x0_80_0_0_b9866f0ffed16f69e25780c3590016e4.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в среду провел совещание с членами Совета Безопасности РФ. Об этом сообщается на сайте Кремля. Во встрече приняли участие глава российского правительства Михаил Мишустин, председатель Совфеда Валентина Матвиенко, глава Госдумы Вячеслав Володин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, руководитель администрации президента Антон Вайно, Секретарь Совбеза Сергей Шойгу, помощник президента Николай Патрушев, министр обороны Андрей Белоусов, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, министр иностранных дел Сергей Лавров, директор ФСБ Александр Бортников, директор СВР Сергей Нарышкин, а также Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова, полномочный представитель президента в СЗФО Игорь Руденя и губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин ответил на угрозы НАТО в отношении КалининградаВосточный фланг НАТО усиливается у границ Калининградской области"Слабоумие и отвага": Захарова оценила заявления НАТО по Калининграду

калининградская область

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совет безопасности россии , владимир путин (политик), калининградская область, россия, безопасность, новости