https://crimea.ria.ru/20260701/pozhar-v-novofedorovke-v-krymu--chto-izvestno-1157301265.html

Пожар в Новофедоровке в Крыму – что известно

Пожар в Новофедоровке в Крыму – что известно - РИА Новости Крым, 01.07.2026

Пожар в Новофедоровке в Крыму – что известно

В Крыму ликвидируют лесной пожар вблизи поселка Новофедоровка на площади около 1 гектара. Об этом сообщили в крымском главке МЧС России. РИА Новости Крым, 01.07.2026

2026-07-01T13:03

2026-07-01T13:03

2026-07-01T13:10

новости крыма

новофедоровка

гу мчс рф по республике крым

происшествия

пожар

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/01/1157301331_0:0:1738:978_1920x0_80_0_0_d29b155c77e85765fce143478fde0847.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости Крым. В Крыму ликвидируют лесной пожар вблизи поселка Новофедоровка на площади около 1 гектара. Об этом сообщили в крымском главке МЧС России.Уточнятся, что предварительная площадь пожара – 1 гектар. К ликвидации возгорания привлекли 48 человек и 14 единиц техники.Ранее сообщалось, что пожары охватили 28 гектаров лесных территорий в Севастополе после сбития вражеских БПЛА. В тушении участвуют более 240 человек и 58 единиц техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Лесной пожар под Ялтой потушилиВ Крыму ограничили посещение лесовРежим чрезвычайной пожароопасности продлен в Крыму: что разрешено

новофедоровка

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, новофедоровка, гу мчс рф по республике крым, происшествия, пожар