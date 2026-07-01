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Пожар в Новофедоровке в Крыму – что известно - РИА Новости Крым, 01.07.2026
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Пожар в Новофедоровке в Крыму – что известно
Пожар в Новофедоровке в Крыму – что известно - РИА Новости Крым, 01.07.2026
Пожар в Новофедоровке в Крыму – что известно
В Крыму ликвидируют лесной пожар вблизи поселка Новофедоровка на площади около 1 гектара. Об этом сообщили в крымском главке МЧС России. РИА Новости Крым, 01.07.2026
2026-07-01T13:03
2026-07-01T13:10
новости крыма
новофедоровка
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости Крым. В Крыму ликвидируют лесной пожар вблизи поселка Новофедоровка на площади около 1 гектара. Об этом сообщили в крымском главке МЧС России.Уточнятся, что предварительная площадь пожара – 1 гектар. К ликвидации возгорания привлекли 48 человек и 14 единиц техники.Ранее сообщалось, что пожары охватили 28 гектаров лесных территорий в Севастополе после сбития вражеских БПЛА. В тушении участвуют более 240 человек и 58 единиц техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Лесной пожар под Ялтой потушилиВ Крыму ограничили посещение лесовРежим чрезвычайной пожароопасности продлен в Крыму: что разрешено
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новости крыма, новофедоровка, гу мчс рф по республике крым, происшествия, пожар
Пожар в Новофедоровке в Крыму – что известно

В Крыму горит лес возле курортного поселка Новофедоровка

13:03 01.07.2026 (обновлено: 13:10 01.07.2026)
 
© МЧС РоссииСпасатели ликвидируют лесной пожар в Новофедоровке
Спасатели ликвидируют лесной пожар в Новофедоровке
© МЧС России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости Крым. В Крыму ликвидируют лесной пожар вблизи поселка Новофедоровка на площади около 1 гектара. Об этом сообщили в крымском главке МЧС России.
"На месте работают сотрудники 5-го пожарно-спасательного отряда, лесоохотничьего хозяйства, водовозки и трактора администрации. Благодаря оперативным и слаженным действиям угроза населенному пункту ликвидирована", – говорится в сообщении.
Уточнятся, что предварительная площадь пожара – 1 гектар. К ликвидации возгорания привлекли 48 человек и 14 единиц техники.
Ранее сообщалось, что пожары охватили 28 гектаров лесных территорий в Севастополе после сбития вражеских БПЛА. В тушении участвуют более 240 человек и 58 единиц техники.
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