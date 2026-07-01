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Пожар на нефтезаводе в Славянске-на-Кубани полностью ликвидирован
Пожар на нефтезаводе в Славянске-на-Кубани полностью ликвидирован - РИА Новости Крым, 01.07.2026
Пожар на нефтезаводе в Славянске-на-Кубани полностью ликвидирован
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Славянске-на-Кубани, который вспыхнул после атаки беспилотников ВСУ 28 июня, полностью потушен. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 01.07.2026
2026-07-01T17:13
2026-07-01T17:13
2026-07-01T17:13
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Славянске-на-Кубани, который вспыхнул после атаки беспилотников ВСУ 28 июня, полностью потушен. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.На месте работали более 200 человек и 69 единиц техники, в том числе от МЧС России, уточнили в оперштабе.Пожар на нефтезаводе произошел из-за падения обломков беспилотника ночью 28 июня. Тогда Краснодарский край подвергся массированной атаке с воздуха. В результате погиб один человек.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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кубань, краснодарский край, пожар, нпз, нефтезавод, славянск-на-кубани, новости, атаки всу
Пожар на нефтезаводе в Славянске-на-Кубани полностью ликвидирован
В Славянском районе Кубани полностью потушили пожар на нефтезаводе после атаки ВСУ