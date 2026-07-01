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Пожар на нефтезаводе в Славянске-на-Кубани полностью ликвидирован - РИА Новости Крым, 01.07.2026
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Пожар на нефтезаводе в Славянске-на-Кубани полностью ликвидирован
Пожар на нефтезаводе в Славянске-на-Кубани полностью ликвидирован - РИА Новости Крым, 01.07.2026
Пожар на нефтезаводе в Славянске-на-Кубани полностью ликвидирован
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Славянске-на-Кубани, который вспыхнул после атаки беспилотников ВСУ 28 июня, полностью потушен. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 01.07.2026
2026-07-01T17:13
2026-07-01T17:13
кубань
краснодарский край
пожар
нпз
нефтезавод
славянск-на-кубани
новости
атаки всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Славянске-на-Кубани, который вспыхнул после атаки беспилотников ВСУ 28 июня, полностью потушен. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.На месте работали более 200 человек и 69 единиц техники, в том числе от МЧС России, уточнили в оперштабе.Пожар на нефтезаводе произошел из-за падения обломков беспилотника ночью 28 июня. Тогда Краснодарский край подвергся массированной атаке с воздуха. В результате погиб один человек.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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кубань, краснодарский край, пожар, нпз, нефтезавод, славянск-на-кубани, новости, атаки всу
Пожар на нефтезаводе в Славянске-на-Кубани полностью ликвидирован

В Славянском районе Кубани полностью потушили пожар на нефтезаводе после атаки ВСУ

17:13 01.07.2026
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСотрудники пожарно-спасательных подразделений МЧС России
Сотрудники пожарно-спасательных подразделений МЧС России - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Славянске-на-Кубани, который вспыхнул после атаки беспилотников ВСУ 28 июня, полностью потушен. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.
"В Славянском районе полностью ликвидировали возгорание на НПЗ", - говорится в сообщении.
На месте работали более 200 человек и 69 единиц техники, в том числе от МЧС России, уточнили в оперштабе.
Пожар на нефтезаводе произошел из-за падения обломков беспилотника ночью 28 июня. Тогда Краснодарский край подвергся массированной атаке с воздуха. В результате погиб один человек.
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КубаньКраснодарский крайПожарНПЗНефтезаводСлавянск-на-КубаниНовостиАтаки ВСУ
 
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