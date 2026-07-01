https://crimea.ria.ru/20260701/pozhar-na-neftezavode-v-slavyanske-na-kubani-polnostyu-likvidirovan-1157311397.html

Пожар на нефтезаводе в Славянске-на-Кубани полностью ликвидирован

Пожар на нефтезаводе в Славянске-на-Кубани полностью ликвидирован - РИА Новости Крым, 01.07.2026

Пожар на нефтезаводе в Славянске-на-Кубани полностью ликвидирован

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Славянске-на-Кубани, который вспыхнул после атаки беспилотников ВСУ 28 июня, полностью потушен. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 01.07.2026

2026-07-01T17:13

2026-07-01T17:13

2026-07-01T17:13

кубань

краснодарский край

пожар

нпз

нефтезавод

славянск-на-кубани

новости

атаки всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Славянске-на-Кубани, который вспыхнул после атаки беспилотников ВСУ 28 июня, полностью потушен. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.На месте работали более 200 человек и 69 единиц техники, в том числе от МЧС России, уточнили в оперштабе.Пожар на нефтезаводе произошел из-за падения обломков беспилотника ночью 28 июня. Тогда Краснодарский край подвергся массированной атаке с воздуха. В результате погиб один человек.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

кубань

краснодарский край

славянск-на-кубани

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кубань, краснодарский край, пожар, нпз, нефтезавод, славянск-на-кубани, новости, атаки всу