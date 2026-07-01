https://crimea.ria.ru/20260701/pomoch-serkanu-nigeriets-prikinulsya-turkom-i-obmanul-poklonnitsu-serialov-na-3-mln-1157311259.html

Помочь Серкану: нигериец прикинулся турком и обманул поклонницу сериалов на 3 млн

Помочь Серкану: нигериец прикинулся турком и обманул поклонницу сериалов на 3 млн - РИА Новости Крым, 01.07.2026

Помочь Серкану: нигериец прикинулся турком и обманул поклонницу сериалов на 3 млн

Гражданин Нигерии выдал себя за популярного турецкого актера Кереса Бюрсина, обманул романтически настроенную жительницу Краснодара и был осужден за... РИА Новости Крым, 01.07.2026

2026-07-01T17:33

2026-07-01T17:33

2026-07-01T17:33

новости

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краснодарский край

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. Гражданин Нигерии выдал себя за популярного турецкого актера Кереса Бюрсина, обманул романтически настроенную жительницу Краснодара и был осужден за мошенничество. Как рассказали в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края, в апреле 2024 года подсудимый через популярный мессенджер познакомился с жительницей Краснодара, выдавая себя за турецкого актера Керема Бюрсина, исполнившего роль Серкана Болата в известном сериале "Постучись в мою дверь". Деньги женщина переводила якобы менеджеру артиста. Как пояснил осужденный, средства предназначались для обеспечения конфиденциальности, безопасности и решения вопросов с миграционной службой. Через знакомых, которые не знали о намерениях подсудимого, нигериец обналичил их в банкоматах Москвы. Суд признал Айро Чинеду Эммануэля виновным в совершении преступления, ему было назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3,5 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также судом с осужденного в пользу потерпевшей взыскана сумма причиненного ущерба в размере 3 036 080 рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, краснодар, краснодарский край, мошенничество, искусственный интеллект, турция