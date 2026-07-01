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Помочь Серкану: нигериец прикинулся турком и обманул поклонницу сериалов на 3 млн - РИА Новости Крым, 01.07.2026
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Помочь Серкану: нигериец прикинулся турком и обманул поклонницу сериалов на 3 млн
Помочь Серкану: нигериец прикинулся турком и обманул поклонницу сериалов на 3 млн - РИА Новости Крым, 01.07.2026
Помочь Серкану: нигериец прикинулся турком и обманул поклонницу сериалов на 3 млн
Гражданин Нигерии выдал себя за популярного турецкого актера Кереса Бюрсина, обманул романтически настроенную жительницу Краснодара и был осужден за... РИА Новости Крым, 01.07.2026
2026-07-01T17:33
2026-07-01T17:33
новости
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мошенничество
искусственный интеллект
турция
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. Гражданин Нигерии выдал себя за популярного турецкого актера Кереса Бюрсина, обманул романтически настроенную жительницу Краснодара и был осужден за мошенничество. Как рассказали в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края, в апреле 2024 года подсудимый через популярный мессенджер познакомился с жительницей Краснодара, выдавая себя за турецкого актера Керема Бюрсина, исполнившего роль Серкана Болата в известном сериале "Постучись в мою дверь". Деньги женщина переводила якобы менеджеру артиста. Как пояснил осужденный, средства предназначались для обеспечения конфиденциальности, безопасности и решения вопросов с миграционной службой. Через знакомых, которые не знали о намерениях подсудимого, нигериец обналичил их в банкоматах Москвы. Суд признал Айро Чинеду Эммануэля виновным в совершении преступления, ему было назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3,5 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также судом с осужденного в пользу потерпевшей взыскана сумма причиненного ущерба в размере 3 036 080 рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Новости
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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новости, краснодар, краснодарский край, мошенничество, искусственный интеллект, турция
Помочь Серкану: нигериец прикинулся турком и обманул поклонницу сериалов на 3 млн

Гражданин Нигерии выдавал себя за популярного турецкого актера и обманул жительницу Кубани

17:33 01.07.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. Гражданин Нигерии выдал себя за популярного турецкого актера Кереса Бюрсина, обманул романтически настроенную жительницу Краснодара и был осужден за мошенничество. Как рассказали в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края, в апреле 2024 года подсудимый через популярный мессенджер познакомился с жительницей Краснодара, выдавая себя за турецкого актера Керема Бюрсина, исполнившего роль Серкана Болата в известном сериале "Постучись в мою дверь".
"На протяжении нескольких месяцев злоумышленник поддерживал с потерпевшей романтическое общение, обмениваясь с ней фотографиями и видеосообщениями, созданными с помощью искусственного интеллекта. Под предлогом приезда звезды сериалов в Россию для личной встречи с возлюбленной подсудимый выманил у нее более 3 000 000 рублей", - говорится в приведенной информации.
Деньги женщина переводила якобы менеджеру артиста. Как пояснил осужденный, средства предназначались для обеспечения конфиденциальности, безопасности и решения вопросов с миграционной службой. Через знакомых, которые не знали о намерениях подсудимого, нигериец обналичил их в банкоматах Москвы.
"В судебном заседании подсудимый вину не признал, пояснив, что не знает потерпевшую, а деньги ему переводил знакомый, оказывавший материальную помощь его семье в Африке", - говорится в сообщении.
Суд признал Айро Чинеду Эммануэля виновным в совершении преступления, ему было назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3,5 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Также судом с осужденного в пользу потерпевшей взыскана сумма причиненного ущерба в размере 3 036 080 рублей.
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НовостиКраснодарКраснодарский крайМошенничествоИскусственный интеллектТурция
 
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