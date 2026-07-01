https://crimea.ria.ru/20260701/poltonny-kokaina-v-tushakh-tuntsa--v-pitere-zaderzhan-kontrabandist-1157295783.html

Полтонны кокаина в тушах тунца – в Питере задержан контрабандист

Полтонны кокаина в тушах тунца – в Питере задержан контрабандист - РИА Новости Крым, 01.07.2026

Полтонны кокаина в тушах тунца – в Питере задержан контрабандист

Организатор контрабанды 500 килограммов кокаина из Латинской Америки задержан в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в среду в Центре общественных связей ФСБ... РИА Новости Крым, 01.07.2026

2026-07-01T10:16

2026-07-01T10:16

2026-07-01T10:16

наркотики

санкт-петербург

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

новости

латинская америка

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. Организатор контрабанды 500 килограммов кокаина из Латинской Америки задержан в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в среду в Центре общественных связей ФСБ России. Противоправную деятельность гражданина РФ, причастного к организации международного контрабандного канала морем пресекли сотрудники ФСБ. Фигурант задержан. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

санкт-петербург

латинская америка

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

наркотики, санкт-петербург, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), новости, латинская америка