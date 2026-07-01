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Полтонны кокаина в тушах тунца – в Питере задержан контрабандист - РИА Новости Крым, 01.07.2026
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Полтонны кокаина в тушах тунца – в Питере задержан контрабандист
Полтонны кокаина в тушах тунца – в Питере задержан контрабандист - РИА Новости Крым, 01.07.2026
Полтонны кокаина в тушах тунца – в Питере задержан контрабандист
Организатор контрабанды 500 килограммов кокаина из Латинской Америки задержан в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в среду в Центре общественных связей ФСБ... РИА Новости Крым, 01.07.2026
2026-07-01T10:16
2026-07-01T10:16
наркотики
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. Организатор контрабанды 500 килограммов кокаина из Латинской Америки задержан в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в среду в Центре общественных связей ФСБ России. Противоправную деятельность гражданина РФ, причастного к организации международного контрабандного канала морем пресекли сотрудники ФСБ. Фигурант задержан. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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наркотики, санкт-петербург, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), новости, латинская америка
Полтонны кокаина в тушах тунца – в Питере задержан контрабандист

Полтонны кокаина из Эквадора нашли в Питере сотрудники ФСБ

10:16 01.07.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. Организатор контрабанды 500 килограммов кокаина из Латинской Америки задержан в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в среду в Центре общественных связей ФСБ России.
"В ходе оперативно-разыскных мероприятий на территории контейнерного терминала АО "Петролеспорт" морского порта Большой порт Санкт-Петербург в грузовом контейнере, прибывшем из Эквадора, обнаружено и изъято не менее 500 кг наркотического вещества, сокрытого в легально ввозимых мороженных непотрошеных тушах тунца", – цитирует сообщение РИА Новости.
Противоправную деятельность гражданина РФ, причастного к организации международного контрабандного канала морем пресекли сотрудники ФСБ. Фигурант задержан.
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наркотикиСанкт-ПетербургФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)НовостиЛатинская Америка
 
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