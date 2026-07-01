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Погиб актер из культового сериала "Бригада" - РИА Новости Крым, 01.07.2026
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Погиб актер из культового сериала "Бригада"
Погиб актер из культового сериала "Бригада" - РИА Новости Крым, 01.07.2026
Погиб актер из культового сериала "Бригада"
Актер Александр Высоковский, известный по роли Макса в культовом сериале "Бригада", найден мертвым в Подмосковье. Об этом сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 01.07.2026
2026-07-01T16:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. Актер Александр Высоковский, известный по роли Макса в культовом сериале "Бригада", найден мертвым в Подмосковье. Об этом сообщает РИА Новости.В семье артиста ранее сообщили, что Высоковский накануне поехал с сыном на рыбалку на Оку. Александр пошел посмотреть, есть ли улов, и не вернулся. После безуспешных самостоятельных поисков сын вернулся домой и сообщил о случившемся родственникам.К поискам артиста подключились правоохранительные органы и водолазы.Александру Высоковскому было 62 года. Широкую известность ему принесла роль Макса, телохранителя Саши Белого, в сериале "Бригада". Также он снимался в фильме "Бумер", где сыграл сотрудника полиции, и в сериалах "Марш Турецкого", "Ундина" и Next.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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россия, происшествия, утраты, кино, новости
Погиб актер из культового сериала "Бригада"

Актер из сериала "Бригада" Александр Высоковский погиб в Подмосковье

16:46 01.07.2026
 
© АВАТАР-ФИЛЬМ/Телеканал "Россия" (2002)Александр Высоковский в сериале "Бригада". Архивное фото
Александр Высоковский в сериале Бригада. Архивное фото
© АВАТАР-ФИЛЬМ/Телеканал "Россия" (2002)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. Актер Александр Высоковский, известный по роли Макса в культовом сериале "Бригада", найден мертвым в Подмосковье. Об этом сообщает РИА Новости.
В семье артиста ранее сообщили, что Высоковский накануне поехал с сыном на рыбалку на Оку. Александр пошел посмотреть, есть ли улов, и не вернулся. После безуспешных самостоятельных поисков сын вернулся домой и сообщил о случившемся родственникам.
К поискам артиста подключились правоохранительные органы и водолазы.
РИА Новости со ссылкой на правоохранителей сообщило, что тело актера было найдено в реке.
Александру Высоковскому было 62 года. Широкую известность ему принесла роль Макса, телохранителя Саши Белого, в сериале "Бригада". Также он снимался в фильме "Бумер", где сыграл сотрудника полиции, и в сериалах "Марш Турецкого", "Ундина" и Next.
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