https://crimea.ria.ru/20260701/pogib-akter-iz-kultovogo-seriala-brigada-1157310803.html
Погиб актер из культового сериала "Бригада"
Погиб актер из культового сериала "Бригада" - РИА Новости Крым, 01.07.2026
Погиб актер из культового сериала "Бригада"
Актер Александр Высоковский, известный по роли Макса в культовом сериале "Бригада", найден мертвым в Подмосковье. Об этом сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 01.07.2026
2026-07-01T16:46
2026-07-01T16:46
2026-07-01T16:46
россия
происшествия
утраты
кино
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/01/1157310584_0:0:959:540_1920x0_80_0_0_cc0244c1aeb40947879a1b5e180cd3c3.png.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. Актер Александр Высоковский, известный по роли Макса в культовом сериале "Бригада", найден мертвым в Подмосковье. Об этом сообщает РИА Новости.В семье артиста ранее сообщили, что Высоковский накануне поехал с сыном на рыбалку на Оку. Александр пошел посмотреть, есть ли улов, и не вернулся. После безуспешных самостоятельных поисков сын вернулся домой и сообщил о случившемся родственникам.К поискам артиста подключились правоохранительные органы и водолазы.Александру Высоковскому было 62 года. Широкую известность ему принесла роль Макса, телохранителя Саши Белого, в сериале "Бригада". Также он снимался в фильме "Бумер", где сыграл сотрудника полиции, и в сериалах "Марш Турецкого", "Ундина" и Next.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/01/1157310584_90:0:878:591_1920x0_80_0_0_04f921b819e60099b74b3a663b617301.png.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, происшествия, утраты, кино, новости
Погиб актер из культового сериала "Бригада"
Актер из сериала "Бригада" Александр Высоковский погиб в Подмосковье
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. Актер Александр Высоковский, известный по роли Макса в культовом сериале "Бригада", найден мертвым в Подмосковье. Об этом сообщает РИА Новости.
В семье артиста ранее сообщили, что Высоковский накануне поехал с сыном на рыбалку на Оку. Александр пошел посмотреть, есть ли улов, и не вернулся. После безуспешных самостоятельных поисков сын вернулся домой и сообщил о случившемся родственникам.
К поискам артиста подключились правоохранительные органы и водолазы.
РИА Новости со ссылкой на правоохранителей сообщило, что тело актера было найдено в реке.
Александру Высоковскому было 62 года. Широкую известность ему принесла роль Макса, телохранителя Саши Белого, в сериале "Бригада". Также он снимался в фильме "Бумер", где сыграл сотрудника полиции, и в сериалах "Марш Турецкого", "Ундина" и Next.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.