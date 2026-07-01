https://crimea.ria.ru/20260701/pogib-akter-iz-kultovogo-seriala-brigada-1157310803.html

Погиб актер из культового сериала "Бригада"

Погиб актер из культового сериала "Бригада" - РИА Новости Крым, 01.07.2026

Погиб актер из культового сериала "Бригада"

Актер Александр Высоковский, известный по роли Макса в культовом сериале "Бригада", найден мертвым в Подмосковье. Об этом сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 01.07.2026

2026-07-01T16:46

2026-07-01T16:46

2026-07-01T16:46

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. Актер Александр Высоковский, известный по роли Макса в культовом сериале "Бригада", найден мертвым в Подмосковье. Об этом сообщает РИА Новости.В семье артиста ранее сообщили, что Высоковский накануне поехал с сыном на рыбалку на Оку. Александр пошел посмотреть, есть ли улов, и не вернулся. После безуспешных самостоятельных поисков сын вернулся домой и сообщил о случившемся родственникам.К поискам артиста подключились правоохранительные органы и водолазы.Александру Высоковскому было 62 года. Широкую известность ему принесла роль Макса, телохранителя Саши Белого, в сериале "Бригада". Также он снимался в фильме "Бумер", где сыграл сотрудника полиции, и в сериалах "Марш Турецкого", "Ундина" и Next.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, происшествия, утраты, кино, новости