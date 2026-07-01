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Площадь пожара в Новофедоровке в Крыму выросла в 10 раз
Площадь пожара в Новофедоровке в Крыму выросла в 10 раз - РИА Новости Крым, 01.07.2026
Площадь пожара в Новофедоровке в Крыму выросла в 10 раз
Площадь пожара, разгоревшегося вблизи крымского поселка Новофедоровка, увеличилась в 10 раз – спасателям удалось локализовать огонь на площади 10 гектаров,... РИА Новости Крым, 01.07.2026
2026-07-01T14:41
2026-07-01T14:41
2026-07-01T14:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости Крым. Площадь пожара, разгоревшегося вблизи крымского поселка Новофедоровка, увеличилась в 10 раз – спасателям удалось локализовать огонь на площади 10 гектаров, сообщили в крымском главке МЧС России.В МЧС отметили, что работа огнеборцев на месте тушения лесного пожара осложнена аномальной жарой и ветром, а также сложно-пересеченной местностью. В труднодоступных местах огнеборцы применяют ранцевые огнетушители.Сейчас работает водоподвощящая техника администрации. Для защиты и недопущения распространения огня с помощью сельскохозяйственной техники проведена опашка территории населенного пункта.Ранее сообщалось, что пожары охватили 28 гектаров лесных территорий в Севастополе после сбития вражеских БПЛА. В тушении участвуют более 240 человек и 58 единиц техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму ограничили посещение лесовЛесной пожар под Ялтой потушилиРежим чрезвычайной пожароопасности продлен в Крыму: что разрешено
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новости крыма, новофедоровка, гу мчс рф по республике крым, происшествия, пожар, видео
Площадь пожара в Новофедоровке в Крыму выросла в 10 раз
В Крыму площадь пожара в Новофедоровке выросла в 10 раз – огонь разгоняет ветер
14:41 01.07.2026 (обновлено: 14:55 01.07.2026)