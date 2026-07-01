https://crimea.ria.ru/20260701/pervye-zvonki-po-telefonu-v-rossii-stoili-4-korovy--infografika-1157268136.html

Первые звонки по телефону в России стоили 4 коровы – инфографика

Первые звонки по телефону в России стоили 4 коровы – инфографика - РИА Новости Крым, 01.07.2026

Первые звонки по телефону в России стоили 4 коровы – инфографика

1 июля 1882 года в четырех городах России – Санкт-Петербурге, Москве, Одессе и Риге – заработала телефонная связь. В 1898 году состоялось открытие первой в... РИА Новости Крым, 01.07.2026

2026-07-01T20:42

2026-07-01T20:42

2026-07-01T20:42

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости Крым. 1 июля 1882 года в четырех городах России – Санкт-Петербурге, Москве, Одессе и Риге – заработала телефонная связь. В 1898 году состоялось открытие первой в России и самой протяженной в Европе междугородной телефонной линии между Москвой и Санкт-Петербургом.Вначале абонентская плата за домашний телефон была чудовищно высока – 250 рублей в месяц. Это годовое жалованье рабочего высокой квалификации, стоимость пары рысаков или четырех дойных коров. Поэтому позволить себе телефонную связь могли только очень состоятельные люди.После 1902 года телефонизацию России передали шведско-датско-русскому телефонному обществу во главе с Ларсом-Магнусом Эрикссоном. Абонентская плата снизилась до 79 рублей. Была проведена рекламная кампания под лозунгом "Телефон в каждый дом!" К 1914 году в петербургской телефонной сети были зарегистрированы почти 50 тысяч абонентов, в московской – 44,3 тысячи.А вот труд "телефонных барышень" был тяжелым, хотя и престижным. На телефонные станции принимали рослых незамужних девушек с размахом рук не менее 154 сантиметров – чтобы могли дотягиваться до соединительных гнезд. Также они должны были иметь хорошую память, знать иностранные языки и обладать стрессоустойчивостью. На каждую телефонистку приходилось по 160-170 вызовов в час, покидать рабочие места запрещалось, а выходной полагался лишь раз в месяц.Эрикссон протянул телефонные линии в Кремль и Зимний дворец, подарив Николаю Второму аппарат, инкрустированный золотом и слоновой костью.О начале работы первых телефонных станций в России – инфографика РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

история, россия, связь, телефон, инфографика