https://crimea.ria.ru/20260701/pensionerka-poymala-vypavshego-iz-okna-4-go-etazha-rebenka-v-kaliningrade-1157316058.html

Пенсионерка поймала выпавшего из окна 4-го этажа ребенка в Калининграде

Пенсионерка поймала выпавшего из окна 4-го этажа ребенка в Калининграде - РИА Новости Крым, 01.07.2026

Пенсионерка поймала выпавшего из окна 4-го этажа ребенка в Калининграде

В Калининграде 71-летняя женщина поймала выпавшего из окна квартиры на четвертом этаже ребенка, пенсионерку госпитализировали с травмами. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 01.07.2026

2026-07-01T19:47

2026-07-01T19:47

2026-07-01T19:47

новости

калининград

происшествия

общество

дети

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/102909/36/1029093677_0:140:2940:1794_1920x0_80_0_0_98cd3b5689579c77b9810cefb5105f04.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. В Калининграде 71-летняя женщина поймала выпавшего из окна квартиры на четвертом этаже ребенка, пенсионерку госпитализировали с травмами. Об этом сообщает пресс-служба областного минздрава.Мальчика, у которого не было видимых внешних травм, доставили в Детскую областную больницу. Ему провели дополнительное обследование, в том числе компьютерную томографию. По словам лечащего врача, состояние ребенка стабильное, его жизни ничего не угрожает.Женщина, спасшая мальчика, получила травмы и была госпитализирована в больницу скорой помощи. Сейчас она проходит лечение в отделении травматологии. Ее состояние оценивается как удовлетворительное, добавили в ведомстве.Ранее в крымском поселке Черноморское двухлетний ребенок выпал из окна дома. Главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю проводит по данному факту проверку.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

калининград

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, калининград, происшествия, общество, дети