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Пенсионерка поймала выпавшего из окна 4-го этажа ребенка в Калининграде - РИА Новости Крым, 01.07.2026
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Пенсионерка поймала выпавшего из окна 4-го этажа ребенка в Калининграде
Пенсионерка поймала выпавшего из окна 4-го этажа ребенка в Калининграде - РИА Новости Крым, 01.07.2026
Пенсионерка поймала выпавшего из окна 4-го этажа ребенка в Калининграде
В Калининграде 71-летняя женщина поймала выпавшего из окна квартиры на четвертом этаже ребенка, пенсионерку госпитализировали с травмами. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 01.07.2026
2026-07-01T19:47
2026-07-01T19:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. В Калининграде 71-летняя женщина поймала выпавшего из окна квартиры на четвертом этаже ребенка, пенсионерку госпитализировали с травмами. Об этом сообщает пресс-служба областного минздрава.Мальчика, у которого не было видимых внешних травм, доставили в Детскую областную больницу. Ему провели дополнительное обследование, в том числе компьютерную томографию. По словам лечащего врача, состояние ребенка стабильное, его жизни ничего не угрожает.Женщина, спасшая мальчика, получила травмы и была госпитализирована в больницу скорой помощи. Сейчас она проходит лечение в отделении травматологии. Ее состояние оценивается как удовлетворительное, добавили в ведомстве.Ранее в крымском поселке Черноморское двухлетний ребенок выпал из окна дома. Главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю проводит по данному факту проверку.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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новости, калининград, происшествия, общество, дети
Пенсионерка поймала выпавшего из окна 4-го этажа ребенка в Калининграде

В Калининграде 71-летняя женщина поймала выпавшего из окна четвертого этажа ребенка

19:47 01.07.2026
 
© РИА Новости . Владимир Песня / Перейти в фотобанкРебенок у окна. Архивное фото
Ребенок у окна. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости . Владимир Песня
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. В Калининграде 71-летняя женщина поймала выпавшего из окна квартиры на четвертом этаже ребенка, пенсионерку госпитализировали с травмами. Об этом сообщает пресс-служба областного минздрава.
"В Калининграде на улице Тургенева произошел случай, едва не закончившийся трагедией. Днем 30 июня из окна четвертого этажа выпал двухлетний мальчик. Благодаря быстрой реакции очевидцев трагедии удалось избежать: 71‑летняя женщина сумела поймать ребенка и смягчить падение", - говорится в сообщении.
Мальчика, у которого не было видимых внешних травм, доставили в Детскую областную больницу. Ему провели дополнительное обследование, в том числе компьютерную томографию. По словам лечащего врача, состояние ребенка стабильное, его жизни ничего не угрожает.
Женщина, спасшая мальчика, получила травмы и была госпитализирована в больницу скорой помощи. Сейчас она проходит лечение в отделении травматологии. Ее состояние оценивается как удовлетворительное, добавили в ведомстве.
Ранее в крымском поселке Черноморское двухлетний ребенок выпал из окна дома. Главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю проводит по данному факту проверку.
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