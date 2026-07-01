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Отбой воздушной тревоги объявлен в Севастополе - РИА Новости Крым, 01.07.2026
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Отбой воздушной тревоги объявлен в Севастополе
Отбой воздушной тревоги объявлен в Севастополе - РИА Новости Крым, 01.07.2026
Отбой воздушной тревоги объявлен в Севастополе
В Севастополе отменили воздушную тревогу. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 01.07.2026
2026-07-01T09:52
2026-07-01T09:52
севастополь
новости севастополя
михаил развожаев
атаки всу на крым
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе отменили воздушную тревогу. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Сирены воздушной тревоги в городе выключают после соответствующего сигнала от военных: информация об этом звучит по телеканалам и радио.При этом в городе изменен порядок подачи сигнала о воздушной тревоге. Теперь он звучит три раза и затем прекращается. Это не означает, что угроза миновала. Такое решение принято для того, чтобы громкий и продолжительный звук сирены не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп.Губернатор призвал горожан следить за сообщениями об отбое воздушной тревоги и не пренебрегать мерами безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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севастополь, новости севастополя, михаил развожаев, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя
Отбой воздушной тревоги объявлен в Севастополе

В Севастополе отменили воздушную тревогу

09:52 01.07.2026
 
© РИА Новости КрымОтбой воздушной тревоги в Севастополе
Отбой воздушной тревоги в Севастополе - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе отменили воздушную тревогу. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
"Отбой воздушной тревоги!" – написал он в МАКС.
Сирены воздушной тревоги в городе выключают после соответствующего сигнала от военных: информация об этом звучит по телеканалам и радио.
При этом в городе изменен порядок подачи сигнала о воздушной тревоге. Теперь он звучит три раза и затем прекращается. Это не означает, что угроза миновала. Такое решение принято для того, чтобы громкий и продолжительный звук сирены не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп.
Губернатор призвал горожан следить за сообщениями об отбое воздушной тревоги и не пренебрегать мерами безопасности.
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СевастопольНовости СевастополяМихаил РазвожаевАтаки ВСУ на КрымБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
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