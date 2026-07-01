https://crimea.ria.ru/20260701/ot-geroev-strany-k-granenomu-stakanu-zhizn-i-tvorchestvo-very-mukhinoy-1138369962.html

От героев страны к граненому стакану: жизнь и творчество Веры Мухиной

От героев страны к граненому стакану: жизнь и творчество Веры Мухиной - РИА Новости Крым, 01.07.2026

От героев страны к граненому стакану: жизнь и творчество Веры Мухиной

РИА Новости Крым, 01.07.2026

2026-07-01T19:53

2026-07-01T19:53

2026-07-01T19:53

культура

искусство

феодосия

санкт-петербург

курск

париж

вднх

крым

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Прижизненный классик советской монументалистики, народный художник СССР и академик Академии художеств, лауреат пяти Сталинских премий Вера Мухина жила в Феодосии всего 12 детских лет. Но именно тут укреплялся ее талант и уверенность в том, что она хочет быть художником. Только им.От Балтийского моря к ЧерномуВера и ее старшая сестра Мария росли в семье обеспеченного рижского купца, торговца пенькой и владельца недвижимостью Игната Мухина. До сих пор дом-родовое гнездо Мухиных стоит в Риге и до недавнего времени в нем был музей.Девочки рано остались без матери, которая умерла от чахотки, когда Вере не исполнилось и двух лет. Опасаясь за здоровье дочерей, отец перевозит их поближе от холодного Балтийского моря к морю теплому Черному, в Феодосию.Купец Мухин, несмотря на состоятельность, воспитывал дочерей без роскошеств, но тратил много времени, сил и средств на их образование: у девочек была бонна-эстонка и гувернантка-француженка, их учили языкам.Именно в Феодосии Вера проявила первый интерес к искусствам, к истории и культуре. Благо, город с многовековой историей и домом-музеем художника Айвазовского этому способствовал.В Феодосии Вера ходила в женскую гимназию, на этом месте сейчас находится кинотеатр "Крым". Рисованием и живописью она занимается с начальных гимназических классов. Именно здесь она получит первые уроки рисования, ее первыми работами стали копии картин почетного жителя Феодосии Ивана Айвазовского. А в последние гимназические годы Мухина уже серьезно занималась рисованием на частных уроках преподавателя Трегубова. И из-под ее кисти с масляными красками на конце выходят натюрморты и пейзажи. Три из них хранятся в Русском музее в Санкт-Петербурге.В 1904 году купец Игнат Мухин умирает, Вера и Мария уезжают в Курск. После окончания гимназии Вера Мухина продолжает учиться живописи в студии участника художественного объединения "Мир искусства" Константина Юона. Следующий этап обучения – Париж.Героика и монументальностьДля того, чтобы родственники отпустили приличную незамужнюю барышню в европейскую столицу, полную не только искусств, но пороков и соблазнов, потребовалась определенная хитрость.Еще в 1912 году во время катания на санках Вера Мухина неудачно упала и повредила себе кончик носа. Внешность была испорчена, девушка сильно комплексовала. Единственным шансом спасти красоту была косметологическая операция во Франции. На ее необходимость Вера и сослалась.В тогдашней столице искусства Мухина занималась в студии ученика Родена, скульптора Бурделя. Бурдель больше других скульпторов того времени был склонен к героике, монументальности и символизму, которая характеризует также и Мухину-ваятеля.А может быть, "виной" всему – не уроки Бурделя, а характер самой Мухиной – решительный, волевой, резкий: когда учитель указывал ей на какой-то недочет в работе, она разбивала скульптуру и начинала ее заново.В Первую мировую скульптор и живописец Мухина не уходит от реальности в мир искусства, а становится сестрой милосердия. В госпиталях встречает своего будущего мужа, будущего профессора медицины Алексея Замкова. Именно Замков стал прототипом профессора Преображенского в романе Булгакова. Талантливый ученый-эндокринолог сначала лечил номенклатурную верхушку, а затем, как это обычно и бывает, внезапно стал совсем не в фаворе у властей, его неоднократно обвиняли в шарлатанстве и антисоветской пропаганде. Сердце профессора не выдержало, Мухина осталась вдовой в 1942 году.Помимо скульптуры, Мухина занимается оформлением выставок, журнальной графикой, плакатом, а в 1925 году совместно с модельером Надеждой Ламановой на выставке в Париже она получила гран-при за коллекцию элегантной женской одежды. Коллекция необычная: материал – самое простое сукно, бумазея, холст, шляпы – из рогожки, пуговицы – деревянные.Но наибольший успех – все же в скульптуре. Одна из значимых работ – "Крестьянка" для выставки "X лет Октября". Могучая сила, незыблемая уверенность, торжество жизни в этой скульптуре. Перед нами не просто женщина, работающая на земле, она – героиня молодого Советского государства, образ матери – земли.Молодые гиганты СССРВ 1936 году в СССР был объявлен закрытый конкурс на скульптурную композицию для советского павильона на всемирной выставке "Искусство и техника в современной жизни", которая состоялась в Париже в 1937 году. Тематика скульптуры была задана: рабочий и колхозница в едином порыве возносят вверх символы советского государства – серп и молот. В конкурсе участвовали четыре скульптора. Победила Вера Мухина.Первоначально скульптор, помня историю античности, хотела сделать фигуры обнаженными. Но ее одернули: советскому человеку быть голым не пристало.Мухиной для создания своего одного из главных произведений позировали спортсмен Сергей Кравец, балетный танцор Игорь Басенко и 18-летняя телефонистка Анна Богоявленская. Всех их ваятель сама заприметила среди москвичей.Над скульптурной парой трудились более полутора сотен инженеров и рабочих. Она сперва была собрана, а потом колоссов снова разрезали на 65 фрагментов, упаковали в деревянные ящики с войлоком и отправили по железной дороге в Париж в 28 вагонах.75-тонная скульптура в 25 метров высоты плюс 35 метров подиума произвела в Париже фурор, показав всему миру "страну мечтателей и страну героев"."Впечатление, произведенное этой работой в Париже, дало мне все, что может пожелать художник", – вспоминала Мухина. Она становится главным скульптором Страны Советов, а "Рабочий и колхозница" – одним из символов Москвы, СССР, ВДНХ и киностудии "Мосфильм".Но лучшим своим произведением сама Мухина всегда считала не гигантских советских людей в металле, а небольшое надгробие на могиле тенора Леонида Собинова в виде лебедя.Скульптуры Мухиной могли бы украшать КрымК сожалению, у Мухиной было очень много монументальных задумок, но очень малая часть из них воплощена в жизнь. В Крыму Вера Мухина тоже хотела установить скульптуру. По ее идее, памятника должны были быть удостоены водолазы. Но монумент так и не появился в Севастополе на предприятии ЭПРОН – экспедиции подводных работ особого назначения: проект был признан слишком дорогостоящим, его не утвердили. В 1944 г. Мухина выполнила модель памятника защитникам Севастополя, который так же не был возведен.До сих пор в народе бытует легенда, что именно Вера Мухина – автор обычного русского граненого стакана. Но это не так. Стаканы были в России и до Мухиной, но именно она, работая на экспериментальном стекольном заводе в Гусь-Хрустальном, трудилась над сочетанием русской традиции стекольного искусства и его новых современных форм. В 1943 году был получен заказ на то, чтобы посуда, используемая в общепите, не билась. Мухина добавляет в стекольный сплав свинец – и стакан становится особо прочным. А вот пивная кружка советского образца – это полностью авторство веры Мухиной.Народный музей в ФеодосииВ Феодосии от дома, где Вера Игнатьевна родилась и провела детство, сохранился лишь фасад. Отмены его сноса добивался весь город. За этой старинной стеной, встроенной в обычную пятиэтажку, в 1985 году основали народный музей Веры Мухиной. В его экспозиции – 41 работа авторства классика советской монументалистики.Веры Мухиной не стало 6 октября 1953 года. Ей было всего 64 года. На могиле супругов Замкова и Мухиной на Новодевичьем кладбище стоит памятник. На нем надпись со словами Замкова: "Я сделал для людей все, что мог". И под ней приписка от Мухиной: "И я тоже".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260409/dvorets-v-sobstvennost-kak-chastnyy-kapital-spasaet-kulturnoe-nasledie-kryma-1155045044.html

феодосия

санкт-петербург

курск

париж

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культура, искусство , феодосия, санкт-петербург, курск, париж, вднх, крым