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Они сражались за Родину: в России отмечают День ветеранов боевых действий
Они сражались за Родину: в России отмечают День ветеранов боевых действий - РИА Новости Крым, 01.07.2026
Они сражались за Родину: в России отмечают День ветеранов боевых действий
Ежегодно 1 июля в России отмечается День ветеранов боевых действий. Он посвящен всем, кто отстаивал с оружием в руках интересы страны, защищал ее свободу и... РИА Новости Крым, 01.07.2026
2026-07-01T07:10
2026-07-01T07:10
2026-07-01T07:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. Ежегодно 1 июля в России отмечается День ветеранов боевых действий. Он посвящен всем, кто отстаивал с оружием в руках интересы страны, защищал ее свободу и суверенитет, участвовал в боевых действиях и локальных конфликтах на территории СССР, России и других государств после 1945 года.День ветеранов боевых действий (второе название – День памяти и скорби ветеранов боевых действий) в России не имеет официального статуса. Основали его в 2009 году общественные организации, прежде всего всероссийское общество "Боевое братство". Попытки сделать праздник официальным предпринимались неоднократно, однако Госдума несколько раз отклоняла инициативу установить 1 июля соответствующей памятной датой Российской Федерации.Тем не менее, День ветеранов боевых действий официально отмечают на региональном уровне более чем в 50 субъектах РФ. В их числе Санкт-Петербург, Карелия, Ростовская, Кировская, Ленинградская, рязанская, Ульяновская, Магаданская области и другие.На сегодняшний день в стране насчитывается более двух миллионов ветеранов боевых действий. Поздравляют в этот день не только военных, но и сотрудников ФСБ, МВД, Росгвардии, а также бойцов добровольческих формирований.Основные торжества проходят в Москве на Поклонной горе. Собравшиеся возлагают цветы к памятнику воинам интернационалистам в парке Победы, отдают дань памяти погибшим минутой молчания. В других городах страны ветераны собираются у мемориалов или в парках, посвященных памяти о военных событиях. Они возлагают цветы к памятникам, вспоминают погибших бойцов. Нередко в эти дни в честь ветеранов проходят концерты и спортивные соревнования, а в музеях, библиотеках и домах культуры - тематические выставки, лекции и встречи с участниками боевых действий.В России существуют и другие даты для чествования военных. В их числе День защитника Отечества (23 февраля), День вывода советских войск из Афганистана (15 февраля), День Героев Отечества (9 февраля).Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ветераны, ветераны сво, участники сво, вооруженные силы россии, инфографика, праздники и памятные даты, россия
Они сражались за Родину: в России отмечают День ветеранов боевых действий
Они сражались за Родину – в России отмечают День ветеранов боевых действий
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. Ежегодно 1 июля в России отмечается День ветеранов боевых действий. Он посвящен всем, кто отстаивал с оружием в руках интересы страны, защищал ее свободу и суверенитет, участвовал в боевых действиях и локальных конфликтах на территории СССР, России и других государств после 1945 года.
День ветеранов боевых действий (второе название – День памяти и скорби ветеранов боевых действий) в России не имеет официального статуса. Основали его в 2009 году общественные организации, прежде всего всероссийское общество "Боевое братство". Попытки сделать праздник официальным предпринимались неоднократно, однако Госдума несколько раз отклоняла инициативу установить 1 июля соответствующей памятной датой Российской Федерации.
Тем не менее, День ветеранов боевых действий официально отмечают на региональном уровне более чем в 50 субъектах РФ. В их числе Санкт-Петербург, Карелия, Ростовская, Кировская, Ленинградская, рязанская, Ульяновская, Магаданская области и другие.
В этот день поздравления адресованы всем участникам боевых действий независимо от звания и количества наград. Это ветераны войн в Афганистане и на Северном Кавказе, военных операций в Сирии и на Украине, локальных конфликтов в Африке, Азии, Латинской Америке.
На сегодняшний день в стране насчитывается более двух миллионов ветеранов боевых действий. Поздравляют в этот день не только военных, но и сотрудников ФСБ, МВД, Росгвардии, а также бойцов добровольческих формирований.
Основные торжества проходят в Москве на Поклонной горе. Собравшиеся возлагают цветы к памятнику воинам интернационалистам в парке Победы, отдают дань памяти погибшим минутой молчания. В других городах страны ветераны собираются у мемориалов или в парках, посвященных памяти о военных событиях. Они возлагают цветы к памятникам, вспоминают погибших бойцов. Нередко в эти дни в честь ветеранов проходят концерты и спортивные соревнования, а в музеях, библиотеках и домах культуры - тематические выставки, лекции и встречи с участниками боевых действий.
В России существуют и другие даты для чествования военных. В их числе День защитника Отечества (23 февраля), День вывода советских войск из Афганистана (15 февраля), День Героев Отечества (9 февраля).
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