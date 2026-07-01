https://crimea.ria.ru/20260701/oni-srazhalis-za-rodinu-v-rossii-otmechayut-den-veteranov-boevykh-deystviy-1157277615.html

Они сражались за Родину: в России отмечают День ветеранов боевых действий

Они сражались за Родину: в России отмечают День ветеранов боевых действий - РИА Новости Крым, 01.07.2026

Они сражались за Родину: в России отмечают День ветеранов боевых действий

Ежегодно 1 июля в России отмечается День ветеранов боевых действий. Он посвящен всем, кто отстаивал с оружием в руках интересы страны, защищал ее свободу и... РИА Новости Крым, 01.07.2026

2026-07-01T07:10

2026-07-01T07:10

2026-07-01T07:10

ветераны

ветераны сво

участники сво

вооруженные силы россии

инфографика

праздники и памятные даты

россия

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111616/79/1116167942_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_8a3d548a10b3f77cea047572bd5247cd.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. Ежегодно 1 июля в России отмечается День ветеранов боевых действий. Он посвящен всем, кто отстаивал с оружием в руках интересы страны, защищал ее свободу и суверенитет, участвовал в боевых действиях и локальных конфликтах на территории СССР, России и других государств после 1945 года.День ветеранов боевых действий (второе название – День памяти и скорби ветеранов боевых действий) в России не имеет официального статуса. Основали его в 2009 году общественные организации, прежде всего всероссийское общество "Боевое братство". Попытки сделать праздник официальным предпринимались неоднократно, однако Госдума несколько раз отклоняла инициативу установить 1 июля соответствующей памятной датой Российской Федерации.Тем не менее, День ветеранов боевых действий официально отмечают на региональном уровне более чем в 50 субъектах РФ. В их числе Санкт-Петербург, Карелия, Ростовская, Кировская, Ленинградская, рязанская, Ульяновская, Магаданская области и другие.На сегодняшний день в стране насчитывается более двух миллионов ветеранов боевых действий. Поздравляют в этот день не только военных, но и сотрудников ФСБ, МВД, Росгвардии, а также бойцов добровольческих формирований.Основные торжества проходят в Москве на Поклонной горе. Собравшиеся возлагают цветы к памятнику воинам интернационалистам в парке Победы, отдают дань памяти погибшим минутой молчания. В других городах страны ветераны собираются у мемориалов или в парках, посвященных памяти о военных событиях. Они возлагают цветы к памятникам, вспоминают погибших бойцов. Нередко в эти дни в честь ветеранов проходят концерты и спортивные соревнования, а в музеях, библиотеках и домах культуры - тематические выставки, лекции и встречи с участниками боевых действий.В России существуют и другие даты для чествования военных. В их числе День защитника Отечества (23 февраля), День вывода советских войск из Афганистана (15 февраля), День Героев Отечества (9 февраля).Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ветераны, ветераны сво, участники сво, вооруженные силы россии, инфографика, праздники и памятные даты, россия