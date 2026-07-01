https://crimea.ria.ru/20260701/ochered-na-krymskiy-most-udvoilas-za-dva-chasa--skolko-zhdat-proezda-1157307404.html

Очередь на Крымский мост удвоилась за два часа – сколько ждать проезда

Очередь на Крымский мост удвоилась за два часа – сколько ждать проезда - РИА Новости Крым, 01.07.2026

Очередь на Крымский мост удвоилась за два часа – сколько ждать проезда

Очередь на проезд по Крымскому мосту со стороны Краснодарского края удвоилась за два часа и достигла 200 автомобилей, сообщает канал оперативной информации о... РИА Новости Крым, 01.07.2026

2026-07-01T15:12

2026-07-01T15:12

2026-07-01T15:12

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. Очередь на проезд по Крымскому мосту со стороны Краснодарского края удвоилась за два часа и достигла 200 автомобилей, сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте.Утром в среду очередь на проезд по мосту, соединяющему Крым с материковой частью страны, начала расти со стороны Керчи. В 9 часов на подъезде мосту стояли 80 машин. Со стороны материка очереди не было. По состоянию на час дня проезд на выезде из Крыма освободился, на кубанском берегу фиксировался затор из сотни автомобилей.Со стороны Керчи проезд по-прежнему остается свободным.С 20 января этого года вступили в силу ограничения: по автодорожной части Крымского моста запретили проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. Кроме того, действуют ограничения на движение по мосту гибридных авто и электромобилей.В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Власти хотят уменьшить время досмотра на Крымском мостуКрымский мост – как доехать на машине и пройти досмотрКак строили Крымский мост – архивные кадры РИА Новости Крым

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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