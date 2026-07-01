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Очередь на Крымский мост удвоилась за два часа – сколько ждать проезда - РИА Новости Крым, 01.07.2026
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Очередь на Крымский мост удвоилась за два часа – сколько ждать проезда
Очередь на Крымский мост удвоилась за два часа – сколько ждать проезда - РИА Новости Крым, 01.07.2026
Очередь на Крымский мост удвоилась за два часа – сколько ждать проезда
Очередь на проезд по Крымскому мосту со стороны Краснодарского края удвоилась за два часа и достигла 200 автомобилей, сообщает канал оперативной информации о... РИА Новости Крым, 01.07.2026
2026-07-01T15:12
2026-07-01T15:12
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. Очередь на проезд по Крымскому мосту со стороны Краснодарского края удвоилась за два часа и достигла 200 автомобилей, сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте.Утром в среду очередь на проезд по мосту, соединяющему Крым с материковой частью страны, начала расти со стороны Керчи. В 9 часов на подъезде мосту стояли 80 машин. Со стороны материка очереди не было. По состоянию на час дня проезд на выезде из Крыма освободился, на кубанском берегу фиксировался затор из сотни автомобилей.Со стороны Керчи проезд по-прежнему остается свободным.С 20 января этого года вступили в силу ограничения: по автодорожной части Крымского моста запретили проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. Кроме того, действуют ограничения на движение по мосту гибридных авто и электромобилей.В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Власти хотят уменьшить время досмотра на Крымском мостуКрымский мост – как доехать на машине и пройти досмотрКак строили Крымский мост – архивные кадры РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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новости, крымский мост, крым, новости крыма, керченский пролив, керчь, очереди на крымском мосту, тамань
Очередь на Крымский мост удвоилась за два часа – сколько ждать проезда

В очереди на Крымский мост днем в среду стоят 200 автомобилей

15:12 01.07.2026
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАвтомобильная пробка перед Крымским мостом
Автомобильная пробка перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. Очередь на проезд по Крымскому мосту со стороны Краснодарского края удвоилась за два часа и достигла 200 автомобилей, сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте.
Утром в среду очередь на проезд по мосту, соединяющему Крым с материковой частью страны, начала расти со стороны Керчи. В 9 часов на подъезде мосту стояли 80 машин. Со стороны материка очереди не было. По состоянию на час дня проезд на выезде из Крыма освободился, на кубанском берегу фиксировался затор из сотни автомобилей.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 200 транспортных средств. Время ожидания около часа", – информирует канал по состоянию на 15 часов среды, 1 июля.
Со стороны Керчи проезд по-прежнему остается свободным.
С 20 января этого года вступили в силу ограничения: по автодорожной части Крымского моста запретили проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. Кроме того, действуют ограничения на движение по мосту гибридных авто и электромобилей.
В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.
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