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Новые атаки ВСУ: над Азовским морем и регионами сбили 133 беспилотника

Новые атаки ВСУ: над Азовским морем и регионами сбили 133 беспилотника - РИА Новости Крым, 01.07.2026

Новые атаки ВСУ: над Азовским морем и регионами сбили 133 беспилотника

Средства противовоздушной обороны в среду в течение дня сбили 133 украинских беспилотника над Азовским морем и 16-ю регионами России. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 01.07.2026

2026-07-01T20:30

2026-07-01T20:30

2026-07-01T20:34

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. Средства противовоздушной обороны в среду в течение дня сбили 133 украинских беспилотника над Азовским морем и 16-ю регионами России. Об этом сообщает Минобороны РФ.Вражеские дроны сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Ставропольского и Краснодарского краев, Республик Башкортостан и Калмыкия и над акваторией Азовского моря.Ранее Минобороны сообщило, что в ночь на среду над регионами России, в том числе Крымом, а также Азовским и Черным морями ПВО сбила 179 беспилотников ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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