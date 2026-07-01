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Новые атаки ВСУ: над Азовским морем и регионами сбили 133 беспилотника - РИА Новости Крым, 01.07.2026
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Новые атаки ВСУ: над Азовским морем и регионами сбили 133 беспилотника
Новые атаки ВСУ: над Азовским морем и регионами сбили 133 беспилотника - РИА Новости Крым, 01.07.2026
Новые атаки ВСУ: над Азовским морем и регионами сбили 133 беспилотника
Средства противовоздушной обороны в среду в течение дня сбили 133 украинских беспилотника над Азовским морем и 16-ю регионами России. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 01.07.2026
2026-07-01T20:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. Средства противовоздушной обороны в среду в течение дня сбили 133 украинских беспилотника над Азовским морем и 16-ю регионами России. Об этом сообщает Минобороны РФ.Вражеские дроны сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Ставропольского и Краснодарского краев, Республик Башкортостан и Калмыкия и над акваторией Азовского моря.Ранее Минобороны сообщило, что в ночь на среду над регионами России, в том числе Крымом, а также Азовским и Черным морями ПВО сбила 179 беспилотников ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Новые атаки ВСУ: над Азовским морем и регионами сбили 133 беспилотника

Над Азовским морем и 16 регионами России уничтожили еще 133 украинских беспилотника

20:30 01.07.2026 (обновлено: 20:34 01.07.2026)
 
© РИА Новости . Константин Морозов / Перейти в фотобанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости . Константин Морозов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. Средства противовоздушной обороны в среду в течение дня сбили 133 украинских беспилотника над Азовским морем и 16-ю регионами России. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"В течение дня, в период с 8.00 до 20.00 мск, дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 133 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении.
Вражеские дроны сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Ставропольского и Краснодарского краев, Республик Башкортостан и Калмыкия и над акваторией Азовского моря.
Ранее Минобороны сообщило, что в ночь на среду над регионами России, в том числе Крымом, а также Азовским и Черным морями ПВО сбила 179 беспилотников ВСУ.
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