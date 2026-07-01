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Новости СВО: армия России наступает и громит киевских боевиков

Новости СВО: армия России наступает и громит киевских боевиков - РИА Новости Крым, 01.07.2026

Новости СВО: армия России наступает и громит киевских боевиков

Потери ВСУ в результате наступательных действий российских группировок войск на всех фронтах спецоперации за сутки составили 1 430 боевиков, сказано в сводке... РИА Новости Крым, 01.07.2026

2026-07-01T13:04

2026-07-01T13:04

2026-07-01T13:44

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. Потери ВСУ в результате наступательных действий российских группировок войск на всех фронтах спецоперации за сутки составили 1 430 боевиков, сказано в сводке Минобороны России в среду.Подразделения группировки войск "Север" уничтожили до 200 боевиков киевского режима, танк, американский бронеавтомобиль HMMWV, 10 пикапов, два артиллерийских орудия, хорватскую пусковую установку реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 и израильскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы RADA.В зоне работы бойцов группировки "Запад" ликвидированы до 200 украинских неонацистов, американский бронетранспортер М1117 и четыре боевые бронированные машины HMMWV, 14 автомобилей, три орудия полевой артиллерии и три станции радиоэлектронной борьбы. В Красном Лимане военные РФ овладели тремя опорными пунктами противника и заняли 47 зданий, в районе населенного пункта Маяк при попытке ВСУ восстановить переправу через реку Северский Донец уничтожено до 20 боевиков и инженерная техника.В полосе ответственности "Южной" группировки войск противник потерял до 210 солдат, два танка, три боевые бронированные машины, пять артиллерийских орудий и 21 автомобиль.Военнослужащие группы войск "Центр" улучшили тактическое положение. Потери украинских вооруженных формирований составили до 300 человек, две боевые бронированные машины "Казак", четыре автомобиля, два орудия полевой артиллерии, станция радиоэлектронной разведки и пять станций радиоэлектронной борьбы.Подразделения группировки "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Враг потерял до 460 военных, четыре боевые бронированные машины, 11 автомобилей и 155-мм самоходную артиллерийскую установку "Paladin" производства США.Военнослужащие группировки "Днепр" уничтожили до 60 боевиков ВСУ, боевую бронированную машину, восемь автомобилей и две станции радиоэлектронной борьбы.Также российские военные поразили вражеские объекты топливно-энергетической, транспортной инфраструктуры, склады горючего, логистический центр ВСУ, цеха по производству двигателей для крылатых ракет "Нептун" и место их хранения, площадкам подготовки и запуска беспилотников дальнего действия, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах.Средства ПВО сбили семь управляемых авиационных бомб, оперативно-тактическую ракету большой дальности и 602 беспилотника самолетного типа. Силами Черноморского флота в центральной части Черного моря уничтожены два украинских безэкипажных катера.Всего с начала спецоперации уничтожены 673 самолета, 284 вертолета, 172 573 беспилотных летательных аппарата, 664 зенитных ракетных комплекса, 29 985 танков и других боевых бронированных машин, 1 751 боевая машина реактивных систем залпового огня, 35 585 орудий полевой артиллерии и минометов, 65 333 единицы специальной военной автомобильной техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия РФ освободила два населенных пункта в Запорожской и Харьковской областяхВС РФ нанесли удар по производству крылатых ракет "Нептун"Российские десантники сорвали логистику передовых подразделений ВСУ

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днепропетровская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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