https://crimea.ria.ru/20260701/novosti-kryma-gde-vvedeny-grafiki-otklyucheniya-sveta-1-iyulya-1157309819.html

Новости Крыма: где введены графики отключения света 1 июля

Новости Крыма: где введены графики отключения света 1 июля - РИА Новости Крым, 01.07.2026

Новости Крыма: где введены графики отключения света 1 июля

В среду, 1 июля, в Крыму действуют временные ограничения электроснабжения. Графики подачи света введены в пяти городах и 10 районах. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 01.07.2026

2026-07-01T16:23

2026-07-01T16:23

2026-07-01T16:29

крым

юрий гоцанюк

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электроэнергия

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отключение электроэнергии

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симферополь

евпатория

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. В среду, 1 июля, в Крыму действуют временные ограничения электроснабжения. Графики подачи света введены в пяти городах и 10 районах. Об этом сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.Гоцанюк отметил, что заранее определить, на какой линии и в какой момент будет превышен допустимый уровень нагрузки, невозможно. Поэтому оперативно предупредить потребителей получается не всегда.Крымчан призвали экономно расходовать электроэнергию, чтобы снизить нагрузку на сеть и не допустить аварий. Для этого важно сократить использование мощных электроприборов в пиковые часы – утром и вечером, по возможности не ездить на лифтах.Ранее Гоцанюк сообщил, что в среду Феодосия и Армянск остались без электроснабжения из-за массированной атаки ВСУ на магистральные электросети. Частичная перезапитка потребителей ориентировочно будет осуществлена в течение суток. При этом сроки могут быть скорректированы по независящим причинам, добавил он.В среду глава администрации Феодосии Владимир Ким сообщил, что часть Феодосии в среду обесточена, также в городском округе по ряду адресов нет воды. Авария на сетях тракта водоподачи на водоочистных сооружениях устранена, идет заполнение системы и набор давления.По его словам, полное восстановление водоснабжения ожидается во второй половине дня среды, над восстановлением электроснабжения продолжают работать аварийно-ремонтные бригады "Крымэнерго" – сроки подачи электричества пока не обозначены.Как сообщил 25 июня глава Крыма Сергей Аксенов, от вражеских атак пострадала энергетическая инфраструктура полуострова, в связи с чем по всей территории республики (и в Севастополе) производится временное отключение энергоснабжения. По словам главы РК, на данном этапе точные графики отключения электроэнергии могут не соблюдаться, что связано с оперативной обстановкой, которая постоянно меняется. Отключения проводятся точечно и по необходимости.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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