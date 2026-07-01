Новости Крыма: где введены графики отключения света 1 июля
Новости Крыма: графики отключения света 1 июля введены в пяти городах и 10 районах
16:23 01.07.2026 (обновлено: 16:29 01.07.2026)
© КрымэнергоЭлектроподстанции в Крыму
© Крымэнерго
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. В среду, 1 июля, в Крыму действуют временные ограничения электроснабжения. Графики подачи света введены в пяти городах и 10 районах. Об этом сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.
"По временным отключениям 3 часа через 3 часа ограничения введены в следующих муниципалитетах: Симферополь, Евпатория, Сакский район, г. о. Алушта, г. о. Ялта, г. о. Судак, Красноперекопский, Бахчисарайский, Черноморский, Симферопольский, Красногвардейский, Раздольненский, Первомайский, Белогорский, Советский районы и пгт Первомайское", - перечислил он в МАКС.
Гоцанюк отметил, что заранее определить, на какой линии и в какой момент будет превышен допустимый уровень нагрузки, невозможно. Поэтому оперативно предупредить потребителей получается не всегда.
Крымчан призвали экономно расходовать электроэнергию, чтобы снизить нагрузку на сеть и не допустить аварий. Для этого важно сократить использование мощных электроприборов в пиковые часы – утром и вечером, по возможности не ездить на лифтах.
Ранее Гоцанюк сообщил, что в среду Феодосия и Армянск остались без электроснабжения из-за массированной атаки ВСУ на магистральные электросети. Частичная перезапитка потребителей ориентировочно будет осуществлена в течение суток. При этом сроки могут быть скорректированы по независящим причинам, добавил он.
В среду глава администрации Феодосии Владимир Ким сообщил, что часть Феодосии в среду обесточена, также в городском округе по ряду адресов нет воды. Авария на сетях тракта водоподачи на водоочистных сооружениях устранена, идет заполнение системы и набор давления.
По его словам, полное восстановление водоснабжения ожидается во второй половине дня среды, над восстановлением электроснабжения продолжают работать аварийно-ремонтные бригады "Крымэнерго" – сроки подачи электричества пока не обозначены.
Как сообщил 25 июня глава Крыма Сергей Аксенов, от вражеских атак пострадала энергетическая инфраструктура полуострова, в связи с чем по всей территории республики (и в Севастополе) производится временное отключение энергоснабжения. По словам главы РК, на данном этапе точные графики отключения электроэнергии могут не соблюдаться, что связано с оперативной обстановкой, которая постоянно меняется. Отключения проводятся точечно и по необходимости.