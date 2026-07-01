https://crimea.ria.ru/20260701/naberezhnuyu-evpatorii-vklyuchili-v-spisok-opasnykh-dlya-kupaniya-mest-1157315545.html

Набережную Евпатории включили в список опасных для купания мест

Набережную Евпатории включили в список опасных для купания мест - РИА Новости Крым, 01.07.2026

Набережную Евпатории включили в список опасных для купания мест

абережная имени В.И. Терешковой в Евпатории включена в Перечень опасных для купания мест. Об этом сообщили в администрации Евпатории. РИА Новости Крым, 01.07.2026

2026-07-01T19:14

2026-07-01T19:14

2026-07-01T19:14

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набережная терешковой

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. Набережная имени В.И. Терешковой в Евпатории включена в Перечень опасных для купания мест. Об этом сообщили в администрации Евпатории.Там уточнили, что в 2026 году набережная включена в Перечень мест, опасных для купания населения, расположенных в границах муниципального образования. На объекте размещена информация о запрете купания.Всего в 2026 году в Евпатории насчитали 72 опасных для купания места, в том числе на Симферопольском шоссе, в поселках Заозерное и Новоозерное.Ранее сообщалось, что знаменитая с советских времен ротонда на набережной Алушты восстановлена в прежнем аутентичном виде.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Евпатории остановят движение сезонных трамваевВ Крыму вода в море прогрелась до комфортных значенийНабережная в Коктебеле готова на 89 процентов

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2026

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