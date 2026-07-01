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На Украине приняли закон о создании "национального пантеона"
На Украине приняли закон о создании "национального пантеона" - РИА Новости Крым, 01.07.2026
На Украине приняли закон о создании "национального пантеона"
Верховная рада Украины поддержала создание "украинского национального пантеона", в который могут быть включены украинские националисты. Об этом в своем... РИА Новости Крым, 01.07.2026
2026-07-01T13:53
2026-07-01T13:53
2026-07-01T13:53
украина
национализм
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости Крым. Верховная рада Украины поддержала создание "украинского национального пантеона", в который могут быть включены украинские националисты. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат рады Ярослав Железняк."Парламент одобрил проект закона № 15360 – создание украинского национального пантеона. "За" основу и в целом – 287 проголосовали депутатов", - написал Железняк.В воскресенье Владимир Зеленский объявил о внесении в Верховную раду законопроекта о создании "украинского национального пантеона". Предполагается, что в него войдет и признанная в России экстремистской и запрещенная Украинская повстанческая армия*, пишет РИА Новости.В конце мая Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН*-УПА* Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Также он присвоил наименование "Имени героев УПА*" отдельному центру специальных операций "Север" сил специальных операций ВСУ. После чего в Чехии предложили лишить главу киевского режима ордена "Белого льва" – высшей государственной награды страны.Также президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского высшей награды Польши - ордена Белого Орла - за героизацию деятелей УПА*. Вслед за этим от польских наград отказались ряд украинских политиков.Также Зеленский заявил, что памятник гетману Ивану Мазепе установят в украинской столице на месте, где раньше находился монумент революционеру Владимиру Ленину.Боевое крыло ОУН - "Украинская повстанческая армия*" (УПА*) - воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. На счету ОУН-УПА* множество преступлений, в том числе Волынская резня - массовое уничтожение польского населения в Волыни в 1943 году. Тогда зверски были убиты и тысячи украинцев, отказывавшихся сотрудничать c националистами.* Запрещенные в России экстремистские организацииСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как героизация нацизма повлияет на отношения Украины с Европой – мнениеУскользающая мечта: чем грозит Зеленскому ссора с ПольшейПочему Польша блокирует вступление Украины в ЕвросоюзВ лице киевского режима Европа поддерживает нацистов - политолог
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украина, национализм, верховная рада украины, новости
На Украине приняли закон о создании "национального пантеона"
Верховная рада проголосовала за создание "украинского национального пантеона"
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости Крым. Верховная рада Украины поддержала создание "украинского национального пантеона", в который могут быть включены украинские националисты. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат рады Ярослав Железняк.
"Парламент одобрил проект закона № 15360 – создание украинского национального пантеона. "За" основу и в целом – 287 проголосовали депутатов", - написал Железняк.
В воскресенье Владимир Зеленский объявил о внесении в Верховную раду законопроекта о создании "украинского национального пантеона". Предполагается, что в него войдет и признанная в России экстремистской и запрещенная Украинская повстанческая армия*, пишет РИА Новости.
В конце мая Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН*-УПА* Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Также он присвоил наименование "Имени героев УПА*" отдельному центру специальных операций "Север" сил специальных операций ВСУ. После чего в Чехии предложили
лишить главу киевского режима ордена "Белого льва" – высшей государственной награды страны.
Также президент Польши Кароль Навроцкий лишил
Зеленского высшей награды Польши - ордена Белого Орла - за героизацию деятелей УПА*. Вслед за этим от польских наград отказались ряд украинских политиков.
Также Зеленский заявил
, что памятник гетману Ивану Мазепе установят в украинской столице на месте, где раньше находился монумент революционеру Владимиру Ленину.
Боевое крыло ОУН - "Украинская повстанческая армия*" (УПА*) - воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. На счету ОУН-УПА* множество преступлений, в том числе Волынская резня - массовое уничтожение польского населения в Волыни в 1943 году. Тогда зверски были убиты и тысячи украинцев, отказывавшихся сотрудничать c националистами.
* Запрещенные в России экстремистские организации
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