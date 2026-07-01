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На рынках Крыма нашли более 400 кг потенциально опасных продуктов
На рынках Крыма нашли более 400 кг потенциально опасных продуктов - РИА Новости Крым, 01.07.2026
На рынках Крыма нашли более 400 кг потенциально опасных продуктов
В период с 16 по 30 июня на рынках Крыма выявили более 400 кг потенциально опасных продуктов. Об этом сообщили в Государственном комитете ветеринарии РК. РИА Новости Крым, 01.07.2026
2026-07-01T22:24
2026-07-01T22:24
2026-07-01T22:24
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости Крым. В период с 16 по 30 июня на рынках Крыма выявили более 400 кг потенциально опасных продуктов. Об этом сообщили в Государственном комитете ветеринарии РК.Потенциально опасную продукцию изъяли из оборота и направили на утилизацию.Ранее сообщалось, что в Симферополе на рынке "Привоз" сотрудники Азово-Черноморского межрегионального управления Россельхознадзора выявили более 3,5 тонны некачественной продукции животного происхождения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Продовольственный кризис в Крыму на фоне дефицита топлива не зафиксирован – властиЕсли отключают свет: как сохранить продукты без холодильника и что готовитьСладкоежки, любители белка и жира: какие бактерии вызывают кишечные заболевания
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На рынках Крыма нашли более 400 кг потенциально опасных продуктов
За две недели на рынках Крыма выявили более 400 кг потенциально опасных продуктов