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На рынках Крыма нашли более 400 кг потенциально опасных продуктов - РИА Новости Крым, 01.07.2026
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На рынках Крыма нашли более 400 кг потенциально опасных продуктов
На рынках Крыма нашли более 400 кг потенциально опасных продуктов - РИА Новости Крым, 01.07.2026
На рынках Крыма нашли более 400 кг потенциально опасных продуктов
В период с 16 по 30 июня на рынках Крыма выявили более 400 кг потенциально опасных продуктов. Об этом сообщили в Государственном комитете ветеринарии РК. РИА Новости Крым, 01.07.2026
2026-07-01T22:24
2026-07-01T22:24
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости Крым. В период с 16 по 30 июня на рынках Крыма выявили более 400 кг потенциально опасных продуктов. Об этом сообщили в Государственном комитете ветеринарии РК.Потенциально опасную продукцию изъяли из оборота и направили на утилизацию.Ранее сообщалось, что в Симферополе на рынке "Привоз" сотрудники Азово-Черноморского межрегионального управления Россельхознадзора выявили более 3,5 тонны некачественной продукции животного происхождения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Продовольственный кризис в Крыму на фоне дефицита топлива не зафиксирован – властиЕсли отключают свет: как сохранить продукты без холодильника и что готовитьСладкоежки, любители белка и жира: какие бактерии вызывают кишечные заболевания
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госкомитет ветеринарии республики крым , крым, новости крыма, продукты, безопасность, торговля
На рынках Крыма нашли более 400 кг потенциально опасных продуктов

За две недели на рынках Крыма выявили более 400 кг потенциально опасных продуктов

22:24 01.07.2026
 
© РИА Новости . Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПродовольственная ярмарка во Владивостоке
Продовольственная ярмарка во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости . Виталий Аньков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости Крым. В период с 16 по 30 июня на рынках Крыма выявили более 400 кг потенциально опасных продуктов. Об этом сообщили в Государственном комитете ветеринарии РК.
"Государственные лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы Крыма провели мониторинг и контроль продукции животноводства, реализуемой на местных рынках. Были предотвращены случаи допуска на прилавки более 400 кг потенциально опасных продуктов", - говорится в сообщении.
Потенциально опасную продукцию изъяли из оборота и направили на утилизацию.
Ранее сообщалось, что в Симферополе на рынке "Привоз" сотрудники Азово-Черноморского межрегионального управления Россельхознадзора выявили более 3,5 тонны некачественной продукции животного происхождения.
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