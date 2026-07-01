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На Крымском мосту начала расти очередь: обстановка на утро среды - РИА Новости Крым, 01.07.2026
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На Крымском мосту начала расти очередь: обстановка на утро среды
На Крымском мосту начала расти очередь: обстановка на утро среды - РИА Новости Крым, 01.07.2026
На Крымском мосту начала расти очередь: обстановка на утро среды
На Крымском мосту начала расти очередь со стороны Керчи. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 01.07.2026
2026-07-01T09:24
2026-07-01T09:24
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
очереди на крымском мосту
транспорт
логистика
новости крыма
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости Крым. На Крымском мосту начала расти очередь со стороны Керчи. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте.Еще три часа назад перед Крымским мостом проезд был свободен с обеих сторон.С 20 января этого года вступили в силу ограничения: по автодорожной части Крымского моста запретили проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. Кроме того, действуют ограничения на движение по мосту гибридных авто и электромобилей.В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крымский мост, очереди на крымском мосту, транспорт, логистика, новости крыма, крым
На Крымском мосту начала расти очередь: обстановка на утро среды

На Крымском мосту со стороны Керчи очереди ждут 80 автомобилей

09:24 01.07.2026
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкДвижение автомобилей по Крымскому мосту
Движение автомобилей по Крымскому мосту - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости Крым. На Крымском мосту начала расти очередь со стороны Керчи. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте.
"Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находятся 80 транспортных средств", - говорится в сообщении по состоянию на 9 утра.
Еще три часа назад перед Крымским мостом проезд был свободен с обеих сторон.
С 20 января этого года вступили в силу ограничения: по автодорожной части Крымского моста запретили проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. Кроме того, действуют ограничения на движение по мосту гибридных авто и электромобилей.
В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.
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Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостОчереди на Крымском мостуТранспортЛогистикаНовости КрымаКрым
 
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