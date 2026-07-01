https://crimea.ria.ru/20260701/moschnaya-vspyshka-na-solntse-vyzovet-silnuyu-magnitnuyu-buryu-na-zemle-1157295565.html

Мощная вспышка на Солнце вызовет сильную магнитную бурю на Земле

Мощная вспышка на Солнце вызовет сильную магнитную бурю на Земле - РИА Новости Крым, 01.07.2026

Мощная вспышка на Солнце вызовет сильную магнитную бурю на Земле

В ночь с 30 июня на 1 июля на Солнце произошла вспышка высшего балла X. Прогнозируется, что геомагнитная буря достигнет высокого уровня G3, сообщают в... РИА Новости Крым, 01.07.2026

2026-07-01T10:12

2026-07-01T10:12

2026-07-01T10:12

вспышки на солнце

магнитные бури

космос

земля

новости

институт солнечно-земной физики

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости Крым. В ночь с 30 июня на 1 июля на Солнце произошла вспышка высшего балла X. Прогнозируется, что геомагнитная буря достигнет высокого уровня G3, сообщают в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.По информации ученых, фронт от вспышечного взрыва придет к планете уже в четверг в диапазоне от 21 до 24 часов по московскому времени. Отмечается, что произошедшая буря ожидается самой сильной с марта текущего года.Ранее сообщалось, что к Земле выходит самая крупная за последние пять месяцев группа солнечных пятен. Ученые также прогнозировали на 30 июня магнитную бурю уровня G1.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Небо над Крымом украсит "Клубничная" луна: когда можно увидетьПаровозиком за Солнцем: Венера и Юпитер сойдутся вместеУченые ждут рекордного числа магнитных бурь в 2026 году

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вспышки на солнце, магнитные бури, космос, земля, новости, институт солнечно-земной физики