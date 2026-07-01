Рейтинг@Mail.ru
Мощная вспышка на Солнце вызовет сильную магнитную бурю на Земле - РИА Новости Крым, 01.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260701/moschnaya-vspyshka-na-solntse-vyzovet-silnuyu-magnitnuyu-buryu-na-zemle-1157295565.html
Мощная вспышка на Солнце вызовет сильную магнитную бурю на Земле
Мощная вспышка на Солнце вызовет сильную магнитную бурю на Земле - РИА Новости Крым, 01.07.2026
Мощная вспышка на Солнце вызовет сильную магнитную бурю на Земле
В ночь с 30 июня на 1 июля на Солнце произошла вспышка высшего балла X. Прогнозируется, что геомагнитная буря достигнет высокого уровня G3, сообщают в... РИА Новости Крым, 01.07.2026
2026-07-01T10:12
2026-07-01T10:12
вспышки на солнце
магнитные бури
космос
земля
новости
институт солнечно-земной физики
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/13/1152522141_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_fa966c1aa1d343b619b32690dc77da7b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости Крым. В ночь с 30 июня на 1 июля на Солнце произошла вспышка высшего балла X. Прогнозируется, что геомагнитная буря достигнет высокого уровня G3, сообщают в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.По информации ученых, фронт от вспышечного взрыва придет к планете уже в четверг в диапазоне от 21 до 24 часов по московскому времени. Отмечается, что произошедшая буря ожидается самой сильной с марта текущего года.Ранее сообщалось, что к Земле выходит самая крупная за последние пять месяцев группа солнечных пятен. Ученые также прогнозировали на 30 июня магнитную бурю уровня G1.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Небо над Крымом украсит "Клубничная" луна: когда можно увидетьПаровозиком за Солнцем: Венера и Юпитер сойдутся вместеУченые ждут рекордного числа магнитных бурь в 2026 году
космос
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/13/1152522141_264:0:1224:720_1920x0_80_0_0_e9c1c5afc474ce73c62482c9194037e5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вспышки на солнце, магнитные бури, космос, земля, новости, институт солнечно-земной физики
Мощная вспышка на Солнце вызовет сильную магнитную бурю на Земле

Сильная магнитная буря накроет Землю после мощной вспышки на Солнце

10:12 01.07.2026
 
© Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАНРадиационный шторм
Радиационный шторм
© Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости Крым. В ночь с 30 июня на 1 июля на Солнце произошла вспышка высшего балла X. Прогнозируется, что геомагнитная буря достигнет высокого уровня G3, сообщают в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
"Несмотря на умеренную силу взрыва, при текущем положении активных солнечных центров почти точно на линии Солнце–Земля удар все равно будет довольно ощутимым. Бурь и радиационных штормов высшего уровня в данном случае не ожидается, и даже уровень, предшествующий высшему (G4), вряд ли будет достигнут, но события категории G3 (сильные), по-видимому, неизбежны", - рассказали в Лаборатории.
По информации ученых, фронт от вспышечного взрыва придет к планете уже в четверг в диапазоне от 21 до 24 часов по московскому времени. Отмечается, что произошедшая буря ожидается самой сильной с марта текущего года.
Ранее сообщалось, что к Земле выходит самая крупная за последние пять месяцев группа солнечных пятен. Ученые также прогнозировали на 30 июня магнитную бурю уровня G1.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Небо над Крымом украсит "Клубничная" луна: когда можно увидеть
Паровозиком за Солнцем: Венера и Юпитер сойдутся вместе
Ученые ждут рекордного числа магнитных бурь в 2026 году
 
Вспышки на СолнцеМагнитные бурикосмосЗемляНовостиИнститут солнечно-земной физики
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:23Двое подростков по заданию Киева жгли объекты связи на Ставрополье
11:22Выплата увеличится на 10%: меняется методика расчета ремонта по ОСАГО
11:11Борьба с кибермошенниками: родителям предоставят выписки по счетам детей
10:58Уничтожить вражеские дроны: как работают огневые группы "Днепра"
10:47Залужный идет в президенты Украины - СМИ
10:32Юг и запад Крыма частично обесточены – что известно
10:23Где сейчас купить бензин и дизель в Севастополе
10:16Полтонны кокаина в тушах тунца – в Питере задержан контрабандист
10:12Мощная вспышка на Солнце вызовет сильную магнитную бурю на Земле
10:03Двухлетний ребенок выпал из окна в крымском поселке Черноморское
09:52Отбой воздушной тревоги объявлен в Севастополе
09:51В Крыму отбой ракетной опасности
09:49В Крыму за полгода уничтожили 78 авиабомб
09:37В Казахстане вступила в силу новая конституция
09:25В Крыму объявили ракетную опасность
09:24На Крымском мосту начала расти очередь: обстановка на утро среды
09:16В Севастополе включили сирены - объявлена воздушная тревога
09:16Где в Феодосии появился бензин в свободной продаже
09:07Крымчанин пойдет в колонию за призывы к ракетным ударам по России
08:52179 беспилотников ВСУ ликвидировали ночью над Крымом и другими регионами РФ
Лента новостейМолния