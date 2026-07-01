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Мир или война: к чему может привести саммит НАТО в Турции в июле

Мир или война: к чему может привести саммит НАТО в Турции в июле - РИА Новости Крым, 01.07.2026

Мир или война: к чему может привести саммит НАТО в Турции в июле

Заявляющие о своей готовности воевать с Россией страны Европы опасаются итогов предстоящего саммита НАТО в Турции из-за позиции Америки, которая не намерена... РИА Новости Крым, 01.07.2026

2026-07-01T07:27

2026-07-01T07:27

2026-07-01T07:27

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вадим колесниченко

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внешняя политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. Заявляющие о своей готовности воевать с Россией страны Европы опасаются итогов предстоящего саммита НАТО в Турции из-за позиции Америки, которая не намерена больше делить с другими членами альянса ответственность за то, что происходит на Украине и в целом в отношениях Запада с РФ. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.По его словам, жители Европы все больше осознают, что стали заложниками идеи своих политиков о военном столкновении с РФ. Это заставляет многих европейских лидеров активизировать конфликт на Украине, пока их не смели и не осудили, считает он.При этом президент России Владимир Путин еще зимой вполне однозначно сказал, что ждет Европу в ответ на возможную прямую агрессию против нашей страны."Наш президент четко сказал, что мы готовы (в войне – ред.), если Европа желает. Но есть один нюанс: если мы ответим, то потом, скорее всего, не с кем будет вести переговоры. В каком контексте он это сказал? В том, что при всех сложностях с Украиной мы ведем специальную военную операцию и действуем хирургическим путем, у нас нет задачи сносить населенные пункты... В отношении Европы, которая финансирует и провоцирует конфликт на Украине, у нас никаких ограничений – ни моральных, ни материальных", – прокомментировал Колесниченко слова президента.Реальность, в которой армия России в зоне СВО неуклонно идет вперед, сильно расходится с планами и целями Европы, отметил он. Поэтому с помощью киевского режима и лично его главы Владимира Зеленского Европа пытается добиться капитуляции России на своих условиях "через катастрофу, то есть максимальное повышение конфликтности", добавил Колесниченко.При этом все попытки Зеленского выглядеть миротворцем на фоне его призывов РФ "ограничить действия тремя – четырьмя областями, свидетельствуют лишь о том, что на самом деле Киеву физически некем заполнять всю линию боестолкновения, к тому же есть нехватка серьезных вооружений", но он их ждет, и ему нужно время, добавил Колесниченко.В Анкаре 7–8 июля пройдет 36-й саммит НАТО, который станет второй встречей лидеров альянса в Турции после саммита в Стамбуле в 2004 году.Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее назвал предстоящий саммит НАТО в 2026 году "решающим для истории альянса", отметив, что на нем будут приняты "важные решения" о будущем НАТО. Он подчеркнул, что реальность не похожа на "старый мир", в котором альянс был основан, поскольку в новом мире угрозы стали сложнее, риски – более разнообразными, а глобальная система "подверглась эрозии".Советник Эрдогана Чагры Эрхан ранее заявлял, что саммит в Анкаре будет иметь решающее значение для процесса трансформации альянса, так как последние глобальные события, в том числе на Ближнем Востоке, показали, что НАТО "необходимо меняться".Турецкое издание Türkiye на днях сообщило, что решение НАТО относительно военного столкновения стар альянса с Россией будет зависеть от итогов саммита в Анкаре. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия готова к сотрудничеству с Турцией по Черному морюКиев обратился к Турции с просьбой организовать встречу Путина и ЗеленскогоРоссия готова оперативно ответить на любые внешние угрозы – Путин

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мнения, вадим колесниченко, нато, россия, европейский союз (ес), сша, украина, политика, внешняя политика, в мире