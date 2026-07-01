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Массированный удар обесточил несколько областей Украины
Массированный удар обесточил несколько областей Украины - РИА Новости Крым, 01.07.2026
Массированный удар обесточил несколько областей Украины
Шесть областей Украины обесточены после ударов по объектам энергетической инфраструктуры, сообщает пресс-служба компании "Укрэнерго" в среду. РИА Новости Крым, 01.07.2026
2026-07-01T12:09
2026-07-01T12:09
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. Шесть областей Украины обесточены после ударов по объектам энергетической инфраструктуры, сообщает пресс-служба компании "Укрэнерго" в среду.Кроме того, по данным компании, из-за сложных погодных условий на утро остаются обесточенными более 80 населенных пунктов в трех областях – Киевской, Черниговской и Житомирской. На территории всей Украины ограничат потребление для всех категорий потребителей, уточняется в сообщении.Российские военные наносят удары только по военным и околовоенным целям на Украине, заявлял ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года – через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране в ответ на террористические атаки ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России нанесла удар возмездия по военным предприятиям УкраиныУдары возмездия: российские "Кинжалы" разбили оборонку УкраиныСвет есть два часа в день – на Украине сделали тяжелое заявление
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РИА Новости Крым
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новости, украина, удары по украине
Массированный удар обесточил несколько областей Украины
После массированного удара по Украине обесточены несколько областей
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. Шесть областей Украины обесточены после ударов по объектам энергетической инфраструктуры, сообщает пресс-служба компании "Укрэнерго" в среду.
"В результате ударов на утро есть новые обесточивания в Черниговской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской и Кировоградской областях", – говорится в сообщении в Telegram-канале "Укрэнерго".
Кроме того, по данным компании, из-за сложных погодных условий на утро остаются обесточенными более 80 населенных пунктов в трех областях – Киевской, Черниговской и Житомирской. На территории всей Украины ограничат потребление для всех категорий потребителей, уточняется в сообщении.
Российские военные наносят удары только по военным и околовоенным целям
на Украине, заявлял ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года – через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране в ответ на террористические атаки ВСУ.
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