https://crimea.ria.ru/20260701/krymskiy-most-pri-vezde-na-poluostrov-rezko-vyrosla-ochered-1157301977.html

Крымский мост: при въезде на полуостров резко выросла очередь

Крымский мост: при въезде на полуостров резко выросла очередь - РИА Новости Крым, 01.07.2026

Крымский мост: при въезде на полуостров резко выросла очередь

Сто автомобилей, ожидающих очереди на проезд по Крымскому мосту, стоят на подъезде к транспортному переходу со стороны Краснодарского края, сообщает канал... РИА Новости Крым, 01.07.2026

2026-07-01T13:17

2026-07-01T13:17

2026-07-01T13:20

крымский мост

ситуация на дорогах крыма

крым

керчь

тамань

краснодарский край

очереди на крымском мосту

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости Крым. Сто автомобилей, ожидающих очереди на проезд по Крымскому мосту, стоят на подъезде к транспортному переходу со стороны Краснодарского края, сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте.Утром в среду очередь на проезд по мосту, соединяющему Крым с материковой частью страны, начала расти со стороны Керчи. В 9 часов на подъезде мосту стояли 80 машин. Со стороны материка очереди не было.Со стороны Керчи сейчас очереди на проезд по транспортному переходу нет.С 20 января этого года вступили в силу ограничения: по автодорожной части Крымского моста запретили проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. Кроме того, действуют ограничения на движение по мосту гибридных авто и электромобилей.В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Власти хотят уменьшить время досмотра на Крымском мостуВ Крыму закроют 10 пригородных железнодорожных кассВ Крыму в июле запускают три новых автобусных маршрута

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крым

керчь

тамань

краснодарский край

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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