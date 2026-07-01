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Крымский мост: при въезде на полуостров резко выросла очередь - РИА Новости Крым, 01.07.2026
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Крымский мост: при въезде на полуостров резко выросла очередь
Крымский мост: при въезде на полуостров резко выросла очередь - РИА Новости Крым, 01.07.2026
Крымский мост: при въезде на полуостров резко выросла очередь
Сто автомобилей, ожидающих очереди на проезд по Крымскому мосту, стоят на подъезде к транспортному переходу со стороны Краснодарского края, сообщает канал... РИА Новости Крым, 01.07.2026
2026-07-01T13:17
2026-07-01T13:20
крымский мост
ситуация на дорогах крыма
крым
керчь
тамань
краснодарский край
очереди на крымском мосту
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости Крым. Сто автомобилей, ожидающих очереди на проезд по Крымскому мосту, стоят на подъезде к транспортному переходу со стороны Краснодарского края, сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте.Утром в среду очередь на проезд по мосту, соединяющему Крым с материковой частью страны, начала расти со стороны Керчи. В 9 часов на подъезде мосту стояли 80 машин. Со стороны материка очереди не было.Со стороны Керчи сейчас очереди на проезд по транспортному переходу нет.С 20 января этого года вступили в силу ограничения: по автодорожной части Крымского моста запретили проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. Кроме того, действуют ограничения на движение по мосту гибридных авто и электромобилей.В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Власти хотят уменьшить время досмотра на Крымском мостуВ Крыму закроют 10 пригородных железнодорожных кассВ Крыму в июле запускают три новых автобусных маршрута
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РИА Новости Крым
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крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, очереди на крымском мосту
Крымский мост: при въезде на полуостров резко выросла очередь

Крымский мост – досмотра при въезде на полуостров ждут 100 автомобилей

13:17 01.07.2026 (обновлено: 13:20 01.07.2026)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАвтомобильная пробка перед Крымским мостом
Автомобильная пробка перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости Крым. Сто автомобилей, ожидающих очереди на проезд по Крымскому мосту, стоят на подъезде к транспортному переходу со стороны Краснодарского края, сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте.
Утром в среду очередь на проезд по мосту, соединяющему Крым с материковой частью страны, начала расти со стороны Керчи. В 9 часов на подъезде мосту стояли 80 машин. Со стороны материка очереди не было.

"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 100 транспортных средств", – информирует канал по состоянию на 13 часов среды, 1 июля.

Со стороны Керчи сейчас очереди на проезд по транспортному переходу нет.
С 20 января этого года вступили в силу ограничения: по автодорожной части Крымского моста запретили проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. Кроме того, действуют ограничения на движение по мосту гибридных авто и электромобилей.
В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.
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