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Крымские дроноводы выиграли воздушный бой на правом берегу Днепра - РИА Новости Крым, 01.07.2026
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Крымские дроноводы выиграли воздушный бой на правом берегу Днепра
Крымские дроноводы выиграли воздушный бой на правом берегу Днепра - РИА Новости Крым, 01.07.2026
Крымские дроноводы выиграли воздушный бой на правом берегу Днепра
Крымские операторы беспилотных систем во время воздушной разведки обнаружили на правом берегу Днепра пункт управления украинскими беспилотниками. По заданным... РИА Новости Крым, 01.07.2026
2026-07-01T17:51
2026-07-01T17:51
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости Крым. Крымские операторы беспилотных систем во время воздушной разведки обнаружили на правом берегу Днепра пункт управления украинскими беспилотниками. По заданным координатам отработали российские артиллеристы. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.Пункт управления беспилотниками ВСУ крымские дроноводы обнаружили в ходе ведения воздушной разведки беспилотника "КВО" на правом берегу Днепра. После обнаружения цели, ее координаты были оперативно переданы артиллеристам, которые точными ударами 152-мм гаубицы "Гиацинт-Б" поразили пункт управления вражескими дронами, уточнили в пресс-службе.Расчеты ударных зенитных дронов-перехватчиков подразделений ПВО 49-й общевойсковой армии из состава группировки "Днепр" круглосуточно ведут борьбу с воздушными целями противника над правым берегом Днепра в Херсонской области и непосредственно над руслом реки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бойцы "Днепра" уничтожили опорники ВСУ в Запорожской областиБойцы "Днепра" сбивают дроны ВСУ из ружей и автоматов с оптикойПрятались в домах: бойцы "Днепра" разбили пункт управления дронами ВСУ
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группировка войск "днепр", всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, министерство обороны рф, новости сво, новости, россия, украина, видео, беспилотник (бпла, дрон)
Крымские дроноводы выиграли воздушный бой на правом берегу Днепра

На правом берегу Днепра уничтожен пункт управления беспилотниками ВСУ

17:51 01.07.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости Крым. Крымские операторы беспилотных систем во время воздушной разведки обнаружили на правом берегу Днепра пункт управления украинскими беспилотниками. По заданным координатам отработали российские артиллеристы. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.
"Благодаря умелым действиям операторов беспилотных систем 18-й общевойсковой армии Южного военного округа удалось уничтожить пункт управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ", – говорится в сообщении.
Пункт управления беспилотниками ВСУ крымские дроноводы обнаружили в ходе ведения воздушной разведки беспилотника "КВО" на правом берегу Днепра. После обнаружения цели, ее координаты были оперативно переданы артиллеристам, которые точными ударами 152-мм гаубицы "Гиацинт-Б" поразили пункт управления вражескими дронами, уточнили в пресс-службе.
Расчеты ударных зенитных дронов-перехватчиков подразделений ПВО 49-й общевойсковой армии из состава группировки "Днепр" круглосуточно ведут борьбу с воздушными целями противника над правым берегом Днепра в Херсонской области и непосредственно над руслом реки.
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