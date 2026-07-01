https://crimea.ria.ru/20260701/krymchanin-poydet-v-koloniyu-za-prizyvy-k-raketnym-udaram-po-rossii-1157293354.html

Крымчанин пойдет в колонию за призывы к ракетным ударам по России

Крымчанин пойдет в колонию за призывы к ракетным ударам по России - РИА Новости Крым, 01.07.2026

Крымчанин пойдет в колонию за призывы к ракетным ударам по России

Южный окружной военный суд вынес приговор 56-летнему жителю Симферопольского района Крыма за публичные призывы в интернете к совершению террористической... РИА Новости Крым, 01.07.2026

2026-07-01T09:07

2026-07-01T09:07

2026-07-01T09:07

новости крыма

симферопольский район

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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

южный окружной военный суд

терроризм

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости Крым. Южный окружной военный суд вынес приговор 56-летнему жителю Симферопольского района Крыма за публичные призывы в интернете к совершению террористической деятельности. Об этом сообщили в УФСБ по Крыму и Севастополю.Мужчину задержали сотрудники ФСБ. В отношении него расследовалось уголовное дело по статье 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма).Южный окружной военный суд признал мужчину виновным и приговорил к 6,5 годам исправительной колонии общего режима. Также ему запрещено заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, форумов, чатов и групп в интернете на 2,5 года.Накануне сообщалось, что троих работавших на украинские спецслужбы россиян приговорили к срокам до 25 лет за подготовку терактов в трех регионах России. Преступления были предотвращены на этапе подготовки. Уголовные дела расследовались по статьям о государственной измене, покушении на террористический акт, об участие в террористическом сообществе и деятельности террористической организации, а также о незаконные хранении взрывчатых веществ или взрывных устройств.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ предотвратила теракт в синагоге в ЯрославлеПытавшийся устроить теракт в Крыму полковник ГУР Фахриев* ликвидированГотовил массовые убийства в школах: задержанный подросток рассказал о своей "работе"

симферопольский район

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, симферопольский район, интернет, антитеррор, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), южный окружной военный суд, терроризм, видео