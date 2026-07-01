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Крымчанин пойдет в колонию за призывы к ракетным ударам по России
Крымчанин пойдет в колонию за призывы к ракетным ударам по России - РИА Новости Крым, 01.07.2026
Крымчанин пойдет в колонию за призывы к ракетным ударам по России
Южный окружной военный суд вынес приговор 56-летнему жителю Симферопольского района Крыма за публичные призывы в интернете к совершению террористической... РИА Новости Крым, 01.07.2026
2026-07-01T09:07
2026-07-01T09:07
2026-07-01T09:07
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симферопольский район
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антитеррор
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
южный окружной военный суд
терроризм
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости Крым. Южный окружной военный суд вынес приговор 56-летнему жителю Симферопольского района Крыма за публичные призывы в интернете к совершению террористической деятельности. Об этом сообщили в УФСБ по Крыму и Севастополю.Мужчину задержали сотрудники ФСБ. В отношении него расследовалось уголовное дело по статье 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма).Южный окружной военный суд признал мужчину виновным и приговорил к 6,5 годам исправительной колонии общего режима. Также ему запрещено заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, форумов, чатов и групп в интернете на 2,5 года.Накануне сообщалось, что троих работавших на украинские спецслужбы россиян приговорили к срокам до 25 лет за подготовку терактов в трех регионах России. Преступления были предотвращены на этапе подготовки. Уголовные дела расследовались по статьям о государственной измене, покушении на террористический акт, об участие в террористическом сообществе и деятельности террористической организации, а также о незаконные хранении взрывчатых веществ или взрывных устройств.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ предотвратила теракт в синагоге в ЯрославлеПытавшийся устроить теракт в Крыму полковник ГУР Фахриев* ликвидированГотовил массовые убийства в школах: задержанный подросток рассказал о своей "работе"
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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новости крыма, симферопольский район, интернет, антитеррор, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), южный окружной военный суд, терроризм, видео
Крымчанин пойдет в колонию за призывы к ракетным ударам по России
Крымчанин за призывы к ракетным ударам по России получил 6,5 лет колонии