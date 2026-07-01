https://crimea.ria.ru/20260701/krym-i-sankt-peterburg-svyazhet-dopolnitelnyy-poezd--1157305534.html

Крым и Санкт-Петербург свяжет дополнительный поезд

Крым и Санкт-Петербург свяжет дополнительный поезд - РИА Новости Крым, 01.07.2026

Крым и Санкт-Петербург свяжет дополнительный поезд

Назначен дополнительный поезд №177 сообщением Керчь – Санкт-Петербург, сообщили в компании "Гранд Сервис Экспресс". РИА Новости Крым, 01.07.2026

2026-07-01T14:56

2026-07-01T14:56

2026-07-01T14:56

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости Крым. Назначен дополнительный поезд №177 сообщением Керчь – Санкт-Петербург, сообщили в компании "Гранд Сервис Экспресс".Поезд проследует через Тамань, Ростов-на-Дону (ст. Первомайская), Воронеж (ст. Придача), Липецк, Тулу, Москву, Тверь, отметили в компании. В составе поезда имеются одноэтажные купейные и плацкартные вагоны.Также пассажиры смогут воспользоваться автобусами до Керчи по следующему расписанию:- отправление из Симферополя в 21:50 (в дату, предшествующую отправлению поезда);- от станции Владиславовка в 23:50 (в дату, предшествующую отправлению поезда);- от станции Семь Колодезей в 00:45;- автобус прибудет в Керчь в 01:45.29 июня перевозчик "Гранд Сервис Экспресс" назначил дополнительный поезд №197 сообщением Керчь – Москва.Ранее сообщалось, что с 30 июня все поезда "Таврия" начинают и завершают свои маршруты в Крыму на станции Керчь-Южная Новый парк. От Керчи вглубь полуострова и обратно пассажиры едут автобусами. Такой порядок организации движения сохранится до 7 июля.По информации генерального директора АО "Крымавтотранс" Вячеслава Мартынова, в Крыму не наблюдается массового сокращения автобусных рейсов на междугородние и межрегиональные направления.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму закроют 10 пригородных железнодорожных кассВ Крыму в июле запускают три новых автобусных маршрутаВ Крыму приостановили движение электричек на одном участке

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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