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Крым и Санкт-Петербург свяжет дополнительный поезд - РИА Новости Крым, 01.07.2026
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Крым и Санкт-Петербург свяжет дополнительный поезд
Крым и Санкт-Петербург свяжет дополнительный поезд - РИА Новости Крым, 01.07.2026
Крым и Санкт-Петербург свяжет дополнительный поезд
Назначен дополнительный поезд №177 сообщением Керчь – Санкт-Петербург, сообщили в компании "Гранд Сервис Экспресс". РИА Новости Крым, 01.07.2026
2026-07-01T14:56
2026-07-01T14:56
новости крыма
крым
санкт-петербург
гранд сервис экспресс
поезд "таврия"
железная дорога
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости Крым. Назначен дополнительный поезд №177 сообщением Керчь – Санкт-Петербург, сообщили в компании "Гранд Сервис Экспресс".Поезд проследует через Тамань, Ростов-на-Дону (ст. Первомайская), Воронеж (ст. Придача), Липецк, Тулу, Москву, Тверь, отметили в компании. В составе поезда имеются одноэтажные купейные и плацкартные вагоны.Также пассажиры смогут воспользоваться автобусами до Керчи по следующему расписанию:- отправление из Симферополя в 21:50 (в дату, предшествующую отправлению поезда);- от станции Владиславовка в 23:50 (в дату, предшествующую отправлению поезда);- от станции Семь Колодезей в 00:45;- автобус прибудет в Керчь в 01:45.29 июня перевозчик "Гранд Сервис Экспресс" назначил дополнительный поезд №197 сообщением Керчь – Москва.Ранее сообщалось, что с 30 июня все поезда "Таврия" начинают и завершают свои маршруты в Крыму на станции Керчь-Южная Новый парк. От Керчи вглубь полуострова и обратно пассажиры едут автобусами. Такой порядок организации движения сохранится до 7 июля.По информации генерального директора АО "Крымавтотранс" Вячеслава Мартынова, в Крыму не наблюдается массового сокращения автобусных рейсов на междугородние и межрегиональные направления.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму закроют 10 пригородных железнодорожных кассВ Крыму в июле запускают три новых автобусных маршрутаВ Крыму приостановили движение электричек на одном участке
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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новости крыма, крым, санкт-петербург, гранд сервис экспресс, поезд "таврия", железная дорога, железные дороги крыма
Крым и Санкт-Петербург свяжет дополнительный поезд

Дополнительный поезд между Крымом и Санкт-Петербургом назначил перевозчик

14:56 01.07.2026
 
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Поезд "Таврия"
Поезд Таврия
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости Крым. Назначен дополнительный поезд №177 сообщением Керчь – Санкт-Петербург, сообщили в компании "Гранд Сервис Экспресс".
"Поезд совершит четыре рейса из Крыма – 10, 12, 14 и 16 июля. Отправление из Керчи в 02:45", – говорится в сообщении.
Поезд проследует через Тамань, Ростов-на-Дону (ст. Первомайская), Воронеж (ст. Придача), Липецк, Тулу, Москву, Тверь, отметили в компании. В составе поезда имеются одноэтажные купейные и плацкартные вагоны.
Также пассажиры смогут воспользоваться автобусами до Керчи по следующему расписанию:
- отправление из Симферополя в 21:50 (в дату, предшествующую отправлению поезда);
- от станции Владиславовка в 23:50 (в дату, предшествующую отправлению поезда);
- от станции Семь Колодезей в 00:45;
- автобус прибудет в Керчь в 01:45.
29 июня перевозчик "Гранд Сервис Экспресс" назначил дополнительный поезд №197 сообщением Керчь – Москва.
Ранее сообщалось, что с 30 июня все поезда "Таврия" начинают и завершают свои маршруты в Крыму на станции Керчь-Южная Новый парк. От Керчи вглубь полуострова и обратно пассажиры едут автобусами. Такой порядок организации движения сохранится до 7 июля.
По информации генерального директора АО "Крымавтотранс" Вячеслава Мартынова, в Крыму не наблюдается массового сокращения автобусных рейсов на междугородние и межрегиональные направления.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Новости КрымаКрымСанкт-ПетербургГранд Сервис ЭкспрессПоезд "Таврия"Железная дорогаЖелезные дороги Крыма
 
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