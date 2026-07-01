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Крым без света после атак ВСУ и пожар в Новофедоровке: главное за день

Крым без света после атак ВСУ и пожар в Новофедоровке: главное за день - РИА Новости Крым, 01.07.2026

Крым без света после атак ВСУ и пожар в Новофедоровке: главное за день

Графики подачи электроэнергии введены в пяти городах и 10 районах Крыма. Без электроснабжения из-за массированной атаки ВСУ остались Феодосия и Армянск. Военный РИА Новости Крым, 01.07.2026

2026-07-01T22:44

2026-07-01T22:44

2026-07-01T22:44

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. Графики подачи электроэнергии введены в пяти городах и 10 районах Крыма. Без электроснабжения из-за массированной атаки ВСУ остались Феодосия и Армянск. Военный эксперт Алексей Самойлов высказал мнение о близком окончании СВО. Киевский режим собирается запустить украденное у музеев Крыма золото в "финансово-экономический оборот". Крупный пожар разгорелся вблизи поселка Новофедоровка в Крыму. Советники по нацбезопасности президентов Литвы и Эстонии Дейвидас Матуленис и Мадис Ролл заявили о поддержке всех действий против целей в России.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости КрымГрафики отключения света введены в КрымуВ среду, 1 июля, в Крыму действуют временные ограничения электроснабжения в пяти городах и 10 районах. Об этом сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.Свет дают 3 часа через 3 часа в Симферополе, Евпатории, Сакском районе, Алуште, Ялте, Судаке, Красноперекопском, Бахчисарайском, Черноморском, Симферопольском, Красногвардейском, Раздольненском, Первомайском, Белогорском, Советском районах и поселке Первомайское.Феодосия и Армянск обесточены после массированной атаки ВСУФеодосия и Армянск остались без электроснабжения из-за массированной атаки ВСУ на магистральные электросети, сообщил также Гоцанюк. Частичная перезапитка потребителей в муниципалитетах ориентировочно будет осуществлена в течение суток. При этом сроки могут быть скорректированы по независящим причинам, добавил он.Когда закончится СВОВоенное поражение Украины неизбежно, и оно близко, заявил в эфире радио "Спутник в Крыму" руководитель аналитической службы международного движения "Другая Украина", политический и военный эксперт Алексей Самойлов.По его словам, происходящее сейчас на линии боевого соприкосновения в зоне СВО свидетельствует о том, что "там создается очень серьезная, критическая ситуация для украинской стороны".Киев намерен запустить скифское золото в "финансовый оборот"Киевский режим собирается запустить украденное у музеев Крыма золото в "финансово-экономический оборот", это значит, что экспонаты вскоре могут попасть в руки богатых западных коллекционеров или украинских олигархов. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Коррупционный киевский режим собирается запустить крымское золото в финансово-экономический оборот. Другими словами, историческое наследие России вскоре может появиться в коллекции богатого западного коллекционера, у очередного украинского депутата-олигарха или у кого-нибудь, например, из так называемых "украинских беженцев" в Монако", - сказала дипломат на брифинге в среду.Пожар в Новофедоровке в КрымуВ Крыму разгорелся лесной пожар вблизи поселка Новофедоровка. Изначально огонь охватил около 1 гектара. Затем площадь пожара увеличилась в 10 раз – спасателям удалось локализовать огонь на площади 10 гектаров, сообщили в крымском главке МЧС России.Эстония помогает Украине с атаками на РоссиюРоссийские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) позвонили советникам по нацбезопасности президентов Литвы и Эстонии Дейвидасу Матуленису и Мадису Роллу, которые заявили о поддержке всех действий против целей в России, комментируя тему украинских беспилотников. Об этом пранкеры сообщили в своем Telegram-канале.Пранкеры представились секретарем СНБО Украины Рустемом Умеровым. Дейвидас Матуленис рассказал о беспокойстве населения из-за украинских БПЛА и откровенно признал бреши в системах ПВО Литвы, которые не справились с парочкой дронов. При этом он подчеркнул поддержку всех действий против целей в России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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