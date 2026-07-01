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Когда закончится СВО - мнение военного эксперта

Когда закончится СВО - мнение военного эксперта - РИА Новости Крым, 01.07.2026

Когда закончится СВО - мнение военного эксперта

Военное поражение Украины неизбежно, и оно близко. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал руководитель аналитической службы международного... РИА Новости Крым, 01.07.2026

2026-07-01T15:23

2026-07-01T15:23

2026-07-01T15:23

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алексей самойлов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. Военное поражение Украины неизбежно, и оно близко. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал руководитель аналитической службы международного движения "Другая Украина", политический и военный эксперт Алексей Самойлов.По его словам, происходящее сейчас на линии боевого соприкосновения в зоне СВО свидетельствует о том, что "там создается очень серьезная, критическая ситуация для украинской стороны".Он пояснил, что под военным поражением понимает "не разгром по типу 9 мая"."Пока до этого далеко. Я имею в виду военное поражение на линии фронта. То есть нарушение связи между подразделениями, нарушение управляемости и хаотичное отступление (ВСУ – ред.)", – добавил Самойлов.По его мнению, к этому ведет и натиск армии России по всей линии фронта, и концепция главкома ВСУ Александра Сырского, по которой сейчас Украина работает. То есть не сдавать позиции и не помогать своим, которые остаются, уточнил Самойлов."Приказа на отступление в окружениях и прочего у них нет. То есть фактически идет уничтожение собственных сил", – заключил он.Киев озвучивает предложения об ограничении боевых действий только четырьмя территориями - Херсонской и Запорожской областями, а также ДНР и ЛНР, рассказал ранее президент России Владимир Путин. Но Москва на это не пойдет, поскольку это даст возможность ВСУ снять свои войска из Николаевской, Днепропетровской, Харьковской и Сумской областей, а также с ряда участков госграницы, и перебросить эти подразделения в четыре вышеназванных региона.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:40-дневная операция СБУ против России: в чем ее суть и как противостоятьМир или война: к чему может привести саммит НАТО в Турции в июлеКак героизация нацизма повлияет на отношения Украины с Европой – мнение

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, алексей самойлов, новости сво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), украина