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Киев намерен запустить скифское золото в "финансовый оборот" – Захарова - РИА Новости Крым, 01.07.2026
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Киев намерен запустить скифское золото в "финансовый оборот" – Захарова
Киев намерен запустить скифское золото в "финансовый оборот" – Захарова - РИА Новости Крым, 01.07.2026
Киев намерен запустить скифское золото в "финансовый оборот" – Захарова
Киевский режим собирается запустить украденное у музеев Крыма золото в "финансово-экономический оборот", это значит, что экспонаты вскоре могут попасть в руки... РИА Новости Крым, 01.07.2026
2026-07-01T16:31
2026-07-01T17:09
мария захарова
золото
скифское золото
ситуация вокруг скифского золота
политика
крым
россия
министерство иностранных дел рф (мид рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. Киевский режим собирается запустить украденное у музеев Крыма золото в "финансово-экономический оборот", это значит, что экспонаты вскоре могут попасть в руки богатых западных коллекционеров или украинских олигархов. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Захарова отметила, что в истории страны уже были примеры, когда иностранные захватчики беззастенчиво грабили российское культурное наследие. Особенно отличились в этом нацисты из Третьего рейха, которые, по словам представителя МИД РФ, являются ролевой моделью для деятелей киевского режима"Сводный каталог культурных ценностей Российской Федерации, похищенных и утраченных в период Второй мировой войны, включает более одного миллиона единиц хранения. Работа по их поиску и возвращению на Родину не прекращалась ни на секунду. Аналогичным образом наша страна будет действовать и в отношении похищенных шедевров из коллекции музеев Крымского полуострова", - добавила Захарова.Как украли скифское золото из КрымаСостоящая из почти 2000 артефактов коллекция была вывезена на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией. В коллекцию скифского золота вошли уникальные артефакты, принадлежащие музею-заповеднику "Херсонес Таврический", Восточно-крымскому музею-заповеднику, Центральному музею Тавриды и Бахчисарайскому историко-культурному музею-заповеднику.В октябре 2021 года Апелляционный суд постановил, что скифское золото должно быть передано Украине. В июне 2023 года Верховный суд Нидерландов оставил в силе это решение Апелляционного суда Амстердама.В феврале 2024 года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял жалобу крымских музеев по делу о передаче скифского золота Украине. В жалобе отмечается, что действия Украины по возвращению экспонатов на свою территорию имеют сугубо политический характер, и вмешательство Киева и Нидерландов в осуществление крымскими музеями их имущественных прав является безосновательным.В марте 2026 года в пресс-службе Следственного комитета России сообщили, что СК РФ возбудил уголовное дело в отношении должностных лиц органов власти Королевства Нидерланды, Украины и археологического музея Алларда Пирсона Амстердамского университета в связи с невозвращением в Российскую Федерацию скифского золота, страховая оценка которого составляет не менее 117 миллионов рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Борьба за возвращение скифского золота идет активно – Мурадов Скифское золото никогда не принадлежало Украине – "Херсонес Таврический"Скифское золото из Крыма стало политическим заложником
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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мария захарова, золото, скифское золото, ситуация вокруг скифского золота, политика, крым, россия, министерство иностранных дел рф (мид рф)
Киев намерен запустить скифское золото в "финансовый оборот" – Захарова

Киевский режим намерен запустить скифское золото в "финансово-экономический оборот" – МИД

16:31 01.07.2026 (обновлено: 17:09 01.07.2026)
 
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Фрагмент верхнего яруса золотой пекторали (нагрудное украшение) IV в. до н. э. из коллекции Музея исторических ценностей Украинской ССР - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. Киевский режим собирается запустить украденное у музеев Крыма золото в "финансово-экономический оборот", это значит, что экспонаты вскоре могут попасть в руки богатых западных коллекционеров или украинских олигархов. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Коррупционный киевский режим собирается запустить крымское золото в финансово-экономический оборот. Другими словами, историческое наследие России вскоре может появиться в коллекции богатого западного коллекционера, у очередного украинского депутата-олигарха или у кого-нибудь, например, из так называемых "украинских беженцев" в Монако", - сказала дипломат на брифинге в среду.
Захарова отметила, что в истории страны уже были примеры, когда иностранные захватчики беззастенчиво грабили российское культурное наследие. Особенно отличились в этом нацисты из Третьего рейха, которые, по словам представителя МИД РФ, являются ролевой моделью для деятелей киевского режима
"Сводный каталог культурных ценностей Российской Федерации, похищенных и утраченных в период Второй мировой войны, включает более одного миллиона единиц хранения. Работа по их поиску и возвращению на Родину не прекращалась ни на секунду. Аналогичным образом наша страна будет действовать и в отношении похищенных шедевров из коллекции музеев Крымского полуострова", - добавила Захарова.

Как украли скифское золото из Крыма

Состоящая из почти 2000 артефактов коллекция была вывезена на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией. В коллекцию скифского золота вошли уникальные артефакты, принадлежащие музею-заповеднику "Херсонес Таврический", Восточно-крымскому музею-заповеднику, Центральному музею Тавриды и Бахчисарайскому историко-культурному музею-заповеднику.
В октябре 2021 года Апелляционный суд постановил, что скифское золото должно быть передано Украине. В июне 2023 года Верховный суд Нидерландов оставил в силе это решение Апелляционного суда Амстердама.
В феврале 2024 года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял жалобу крымских музеев по делу о передаче скифского золота Украине. В жалобе отмечается, что действия Украины по возвращению экспонатов на свою территорию имеют сугубо политический характер, и вмешательство Киева и Нидерландов в осуществление крымскими музеями их имущественных прав является безосновательным.
В марте 2026 года в пресс-службе Следственного комитета России сообщили, что СК РФ возбудил уголовное дело в отношении должностных лиц органов власти Королевства Нидерланды, Украины и археологического музея Алларда Пирсона Амстердамского университета в связи с невозвращением в Российскую Федерацию скифского золота, страховая оценка которого составляет не менее 117 миллионов рублей.
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Мария ЗахароваЗолотоСкифское золотоСитуация вокруг скифского золотаПолитикаКрымРоссияМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)
 
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