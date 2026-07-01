https://crimea.ria.ru/20260701/kiev-nameren-zapustit-skifskoe-zoloto-v-finansovyy-oborot--zakharova-1157309956.html

Киев намерен запустить скифское золото в "финансовый оборот" – Захарова

Киев намерен запустить скифское золото в "финансовый оборот" – Захарова - РИА Новости Крым, 01.07.2026

Киев намерен запустить скифское золото в "финансовый оборот" – Захарова

Киевский режим собирается запустить украденное у музеев Крыма золото в "финансово-экономический оборот", это значит, что экспонаты вскоре могут попасть в руки... РИА Новости Крым, 01.07.2026

2026-07-01T16:31

2026-07-01T16:31

2026-07-01T17:09

мария захарова

золото

скифское золото

ситуация вокруг скифского золота

политика

крым

россия

министерство иностранных дел рф (мид рф)

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110752/59/1107525953_0:431:2109:1617_1920x0_80_0_0_4f9fdf1711b01acc6ce863395a98205f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. Киевский режим собирается запустить украденное у музеев Крыма золото в "финансово-экономический оборот", это значит, что экспонаты вскоре могут попасть в руки богатых западных коллекционеров или украинских олигархов. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Захарова отметила, что в истории страны уже были примеры, когда иностранные захватчики беззастенчиво грабили российское культурное наследие. Особенно отличились в этом нацисты из Третьего рейха, которые, по словам представителя МИД РФ, являются ролевой моделью для деятелей киевского режима"Сводный каталог культурных ценностей Российской Федерации, похищенных и утраченных в период Второй мировой войны, включает более одного миллиона единиц хранения. Работа по их поиску и возвращению на Родину не прекращалась ни на секунду. Аналогичным образом наша страна будет действовать и в отношении похищенных шедевров из коллекции музеев Крымского полуострова", - добавила Захарова.Как украли скифское золото из КрымаСостоящая из почти 2000 артефактов коллекция была вывезена на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией. В коллекцию скифского золота вошли уникальные артефакты, принадлежащие музею-заповеднику "Херсонес Таврический", Восточно-крымскому музею-заповеднику, Центральному музею Тавриды и Бахчисарайскому историко-культурному музею-заповеднику.В октябре 2021 года Апелляционный суд постановил, что скифское золото должно быть передано Украине. В июне 2023 года Верховный суд Нидерландов оставил в силе это решение Апелляционного суда Амстердама.В феврале 2024 года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял жалобу крымских музеев по делу о передаче скифского золота Украине. В жалобе отмечается, что действия Украины по возвращению экспонатов на свою территорию имеют сугубо политический характер, и вмешательство Киева и Нидерландов в осуществление крымскими музеями их имущественных прав является безосновательным.В марте 2026 года в пресс-службе Следственного комитета России сообщили, что СК РФ возбудил уголовное дело в отношении должностных лиц органов власти Королевства Нидерланды, Украины и археологического музея Алларда Пирсона Амстердамского университета в связи с невозвращением в Российскую Федерацию скифского золота, страховая оценка которого составляет не менее 117 миллионов рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Борьба за возвращение скифского золота идет активно – Мурадов Скифское золото никогда не принадлежало Украине – "Херсонес Таврический"Скифское золото из Крыма стало политическим заложником

крым

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария захарова, золото, скифское золото, ситуация вокруг скифского золота, политика, крым, россия, министерство иностранных дел рф (мид рф)