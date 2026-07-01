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Какой сегодня праздник: 1 июля - РИА Новости Крым, 30.06.2026
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Какой сегодня праздник: 1 июля
Какой сегодня праздник: 1 июля - РИА Новости Крым, 30.06.2026
Какой сегодня праздник: 1 июля
В России – День ветеранов боевых действий. В мире – Международный день шутки. 275 лет назад вышел в свет первый том первой в мире "Энциклопедии", 164 года назад РИА Новости Крым, 30.06.2026
2026-07-01T00:00
2026-06-30T20:24
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. В России – День ветеранов боевых действий. В мире – Международный день шутки. 275 лет назад вышел в свет первый том первой в мире "Энциклопедии", 164 года назад по приказу Александра II была основана Российская Государственная библиотека. А в 1961 году родилась Диана Френсис Спенсер, ставшая всемирно известной принцессой.Что празднуют в миреС 2009 года в России отмечают День ветеранов боевых действий. Хотя этот праздник и не имеет официального статуса, он с каждым годом становится все более популярным.В мире отмечают Международный день шутки. В отличие от первого апреля, в День шутки важно не "подколоть", а развеселить – по-доброму поднять окружающим настроение. По старинному поверью, первое июля – день разгула нечистой силы, оберегом от которой служит смех.Еще 1 июля можно отметить День ранней пташки, День Куриного Бога, Международный день куриных крылышек, Международный день Днепра и Международный день кооперативов.Знаменательные событияВ 1751 году во Франции вышел в свет первый том первой в мире "Энциклопедии". Вообще-то самые первые энциклопедии появились еще в Древнем Египте в период Среднего царства (во втором тысячелетии до н.э.), а в Древнем Китае своды знаний составляли еще в 12-10 веках до н.э. Но именно энциклопедией, которая имела вполне современный облик, привычный для нас, стала эта.В 1862 году основана Российская Государственная библиотека.В 1877 начался первый Уимблдонский теннисный турнир. Разыгрывалось первенство среди мужчин. Победителем стал Спенсер Гор. За право наблюдать финальную игру зрители платили один шиллинг.В 1896 На Всероссийской промышленной выставке в Нижнем Новгороде представлен первый русский автомобиль, созданный Евгением Яковлевым и Петром Фрезе.Кто родилсяВ 1804 году в Париже родилась писательница Жорж Санд. Настоящее – Амандина Аврора Люсиль Дюпен. Первый самостоятельный роман ("Индиана"), опубликованный под псевдонимом Жорж Санд, появился в 1832 году и имел шумный успех. Самым заметным произведением Санд стал роман "Консуэло" (1842-1843), прообразом главной героини послужила французская певица Полина Виардо.В 1819 году родился известный частный детектив Алан Пинкертон. В 1842 году он переехал жить из Глазго в США и поселился в городке Данди неподалеку от Чикаго, где открыл бондарную лавку. Детектив в нем "проснулся" только тогда, когда один из его покупателей оказался мошенником. Пинкертон лично раскрыл преступление и задержал преступника. Тогда из пригорода Пинкертон переехал в Чикаго, где и основал свое частное детективное агентство, одно из первых и самое знаменитое.В 1908 году родилась американская бизнес-леди, основательница косметической империи Эсте Лаудер. Начав с семейного рецепта крема, Эсте Лаудер создала семейный бизнес с годовым оборотом в 5 млрд долларов, на долю которого приходится 45% американского рынка косметики.А в 1961 году в Сандрингеме, графство Норфолк (Англия) родилась Диана Френсис Спенсер, ставшая всемирно известной как принцесса Уэльская. Вернувшись в Англию после учебы за границей, Диана работала воспитательницей в детском саду. Именно в этот период она привлекла к себе внимание наследника британского престола – принца Чарльза. 29 июля 1981 года в лондонском соборе св. Павла состоялась их свадьба. История жизни и трагической смерти Леди Ди стала достоянием всего мира - ее любили, о ней сплетничали, ей завидовали, а журналисты называли ее "самой известной женщиной XX столетия".Еще в этот день родились русский советский скульптор, автор знаменитых "Рабочего и колхозницы" Вера Мухина, киноактриса, народная артистка СССР Клара Лучко, канадская фотомодель Памела Андерсон, американская актриса Лив Тайлер.
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7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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Какой сегодня праздник: 1 июля

Что празднуют в России и мире 1 июля

00:00 01.07.2026
 
© РИА Новости . А. Чепрунов / Перейти в фотобанкГосударственная библиотека СССР им. В.И.Ленина. Среди читателей - советские и иностранные студенты, обучающиеся в Москве
Государственная библиотека СССР им. В.И.Ленина. Среди читателей - советские и иностранные студенты, обучающиеся в Москве - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости . А. Чепрунов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. В России – День ветеранов боевых действий. В мире – Международный день шутки. 275 лет назад вышел в свет первый том первой в мире "Энциклопедии", 164 года назад по приказу Александра II была основана Российская Государственная библиотека. А в 1961 году родилась Диана Френсис Спенсер, ставшая всемирно известной принцессой.

Что празднуют в мире

С 2009 года в России отмечают День ветеранов боевых действий. Хотя этот праздник и не имеет официального статуса, он с каждым годом становится все более популярным.
В мире отмечают Международный день шутки. В отличие от первого апреля, в День шутки важно не "подколоть", а развеселить – по-доброму поднять окружающим настроение. По старинному поверью, первое июля – день разгула нечистой силы, оберегом от которой служит смех.
Еще 1 июля можно отметить День ранней пташки, День Куриного Бога, Международный день куриных крылышек, Международный день Днепра и Международный день кооперативов.

Знаменательные события

В 1751 году во Франции вышел в свет первый том первой в мире "Энциклопедии". Вообще-то самые первые энциклопедии появились еще в Древнем Египте в период Среднего царства (во втором тысячелетии до н.э.), а в Древнем Китае своды знаний составляли еще в 12-10 веках до н.э. Но именно энциклопедией, которая имела вполне современный облик, привычный для нас, стала эта.
В 1862 году основана Российская Государственная библиотека.
В 1877 начался первый Уимблдонский теннисный турнир. Разыгрывалось первенство среди мужчин. Победителем стал Спенсер Гор. За право наблюдать финальную игру зрители платили один шиллинг.
В 1896 На Всероссийской промышленной выставке в Нижнем Новгороде представлен первый русский автомобиль, созданный Евгением Яковлевым и Петром Фрезе.

Кто родился

В 1804 году в Париже родилась писательница Жорж Санд. Настоящее – Амандина Аврора Люсиль Дюпен. Первый самостоятельный роман ("Индиана"), опубликованный под псевдонимом Жорж Санд, появился в 1832 году и имел шумный успех. Самым заметным произведением Санд стал роман "Консуэло" (1842-1843), прообразом главной героини послужила французская певица Полина Виардо.
В 1819 году родился известный частный детектив Алан Пинкертон. В 1842 году он переехал жить из Глазго в США и поселился в городке Данди неподалеку от Чикаго, где открыл бондарную лавку. Детектив в нем "проснулся" только тогда, когда один из его покупателей оказался мошенником. Пинкертон лично раскрыл преступление и задержал преступника. Тогда из пригорода Пинкертон переехал в Чикаго, где и основал свое частное детективное агентство, одно из первых и самое знаменитое.
В 1908 году родилась американская бизнес-леди, основательница косметической империи Эсте Лаудер. Начав с семейного рецепта крема, Эсте Лаудер создала семейный бизнес с годовым оборотом в 5 млрд долларов, на долю которого приходится 45% американского рынка косметики.
А в 1961 году в Сандрингеме, графство Норфолк (Англия) родилась Диана Френсис Спенсер, ставшая всемирно известной как принцесса Уэльская. Вернувшись в Англию после учебы за границей, Диана работала воспитательницей в детском саду. Именно в этот период она привлекла к себе внимание наследника британского престола – принца Чарльза. 29 июля 1981 года в лондонском соборе св. Павла состоялась их свадьба. История жизни и трагической смерти Леди Ди стала достоянием всего мира - ее любили, о ней сплетничали, ей завидовали, а журналисты называли ее "самой известной женщиной XX столетия".
Еще в этот день родились русский советский скульптор, автор знаменитых "Рабочего и колхозницы" Вера Мухина, киноактриса, народная артистка СССР Клара Лучко, канадская фотомодель Памела Андерсон, американская актриса Лив Тайлер.
 
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