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Инвестиции в экономику Донбасса и Новороссии превысили 100 миллиардов рублей

Инвестиции в экономику Донбасса и Новороссии превысили 100 миллиардов рублей - РИА Новости Крым, 01.07.2026

Инвестиции в экономику Донбасса и Новороссии превысили 100 миллиардов рублей

Участники свободной экономической зоны (СЭЗ) за три года вложили более 100 млрд рублей в экономику Донбасса и Новороссии. Об этом заявил зампредседателя... РИА Новости Крым, 01.07.2026

2026-07-01T13:44

2026-07-01T13:44

2026-07-01T13:26

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости Крым. Участники свободной экономической зоны (СЭЗ) за три года вложили более 100 млрд рублей в экономику Донбасса и Новороссии. Об этом заявил зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин.По его информации, из более 500 участников СЭЗ 186 инвесторов осуществляют проекты в сфере промышленности, 123 - в строительной отрасли, порядка 130 – в торговле и сельском хозяйстве. Им предоставлены льготы в размере почти 35 млрд рублей."На сэкономленные средства они закупают оборудование, запускают новые линии производства. В конечном итоге все это работает на рост деловой активности, перезапуск экономики и повышение качества жизни людей в Донбассе и Новороссии", – подчеркнул зампредседателя правительства РФ.СЭЗ создана по поручению президента России Владимира Путина 1 июля 2023 года. Ее участниками в ДНР стали 186 компаний, в ЛНР – 189, в Запорожской и Херсонской областях – 79 и 58 компаний соответственно. Регулятором свободной экономической зоны выступает Минстрой РФ. Полномочия управляющей компании возложены на ППК "Фонд развития территорий".Ранее сообщалось, что правительство России подготовило законопроект о дополнительной поддержке резидентов свободной экономической зоны в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Херсонской и Запорожской областях.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Участники СЭЗ на Херсонщине инвестируют в регион более 15 млрд рублейКаждый 4-й рубль – в бюджет: в Севастополе оценили роль участников СЭЗВо что инвесторы будут вкладываться в Крыму в 2026 году

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сэз, новые регионы россии, экономика, марат хуснуллин, новости