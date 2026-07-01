Рейтинг@Mail.ru
Инвестиции в экономику Донбасса и Новороссии превысили 100 миллиардов рублей - РИА Новости Крым, 01.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260701/investitsii-v-ekonomiku-donbassa-i-novorossii-prevysili-100-milliardov-rubley-1157299956.html
Инвестиции в экономику Донбасса и Новороссии превысили 100 миллиардов рублей
Инвестиции в экономику Донбасса и Новороссии превысили 100 миллиардов рублей - РИА Новости Крым, 01.07.2026
Инвестиции в экономику Донбасса и Новороссии превысили 100 миллиардов рублей
Участники свободной экономической зоны (СЭЗ) за три года вложили более 100 млрд рублей в экономику Донбасса и Новороссии. Об этом заявил зампредседателя... РИА Новости Крым, 01.07.2026
2026-07-01T13:44
2026-07-01T13:26
сэз
новые регионы россии
экономика
марат хуснуллин
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/01/1157299828_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e39bc861fb739dc6f9c8d2c2e34b79c0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости Крым. Участники свободной экономической зоны (СЭЗ) за три года вложили более 100 млрд рублей в экономику Донбасса и Новороссии. Об этом заявил зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин.По его информации, из более 500 участников СЭЗ 186 инвесторов осуществляют проекты в сфере промышленности, 123 - в строительной отрасли, порядка 130 – в торговле и сельском хозяйстве. Им предоставлены льготы в размере почти 35 млрд рублей."На сэкономленные средства они закупают оборудование, запускают новые линии производства. В конечном итоге все это работает на рост деловой активности, перезапуск экономики и повышение качества жизни людей в Донбассе и Новороссии", – подчеркнул зампредседателя правительства РФ.СЭЗ создана по поручению президента России Владимира Путина 1 июля 2023 года. Ее участниками в ДНР стали 186 компаний, в ЛНР – 189, в Запорожской и Херсонской областях – 79 и 58 компаний соответственно. Регулятором свободной экономической зоны выступает Минстрой РФ. Полномочия управляющей компании возложены на ППК "Фонд развития территорий".Ранее сообщалось, что правительство России подготовило законопроект о дополнительной поддержке резидентов свободной экономической зоны в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Херсонской и Запорожской областях.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Участники СЭЗ на Херсонщине инвестируют в регион более 15 млрд рублейКаждый 4-й рубль – в бюджет: в Севастополе оценили роль участников СЭЗВо что инвесторы будут вкладываться в Крыму в 2026 году
новые регионы россии
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/01/1157299828_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2b0b0964dfcae2bce6fa8da7079ac43a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сэз, новые регионы россии, экономика, марат хуснуллин, новости
Инвестиции в экономику Донбасса и Новороссии превысили 100 миллиардов рублей

Участники СЭЗ вложили более 100 миллиардов рублей в экономику Донбасса и Новороссии

13:44 01.07.2026
 
© РИА Новости . Надежда Чичерова / Перейти в фотобанкСтроительные работы в Мариуполе
Строительные работы в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости . Надежда Чичерова
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости Крым. Участники свободной экономической зоны (СЭЗ) за три года вложили более 100 млрд рублей в экономику Донбасса и Новороссии. Об этом заявил зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин.
"Показатели СЭЗ воссоединенных регионов продолжают демонстрировать заинтересованность и доверие предпринимателей, которые реализуют свои инвестпроекты в рамках этого преференциального режима. Так, например, объем вложенных ими инвестиций превысил 100 млрд рублей, что в два раза больше, чем год назад", - сказал Хуснуллин.
По его информации, из более 500 участников СЭЗ 186 инвесторов осуществляют проекты в сфере промышленности, 123 - в строительной отрасли, порядка 130 – в торговле и сельском хозяйстве. Им предоставлены льготы в размере почти 35 млрд рублей.
"На сэкономленные средства они закупают оборудование, запускают новые линии производства. В конечном итоге все это работает на рост деловой активности, перезапуск экономики и повышение качества жизни людей в Донбассе и Новороссии", – подчеркнул зампредседателя правительства РФ.
СЭЗ создана по поручению президента России Владимира Путина 1 июля 2023 года. Ее участниками в ДНР стали 186 компаний, в ЛНР – 189, в Запорожской и Херсонской областях – 79 и 58 компаний соответственно. Регулятором свободной экономической зоны выступает Минстрой РФ. Полномочия управляющей компании возложены на ППК "Фонд развития территорий".
Ранее сообщалось, что правительство России подготовило законопроект о дополнительной поддержке резидентов свободной экономической зоны в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Херсонской и Запорожской областях.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Участники СЭЗ на Херсонщине инвестируют в регион более 15 млрд рублей
Каждый 4-й рубль – в бюджет: в Севастополе оценили роль участников СЭЗ
Во что инвесторы будут вкладываться в Крыму в 2026 году
 
СЭЗНовые регионы РоссииЭкономикаМарат ХуснуллинНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:41Феодосия осталась без света и воды
15:34Четверых иностранцев выдворят из РФ за оскорбление военных в Крыму
15:24БПЛА атаковали два предприятия в Пензе – есть раненые
15:23Когда закончится СВО - мнение военного эксперта
15:12Очередь на Крымский мост удвоилась за два часа – сколько ждать проезда
15:10Житель крымского села поссорился со знакомой и поджег ее дом
14:56Крым и Санкт-Петербург свяжет дополнительный поезд
14:47Путин собрал Совбез
14:41Площадь пожара в Новофедоровке в Крыму выросла в 10 раз
14:25Пять безэкипажных катеров ВСУ уничтожены в Черном море - видео
14:15Эстония помогает Украине с атаками на Петербург - Советник президента страны
14:07В Турции произошла серия землетрясений
13:53На Украине приняли закон о создании "национального пантеона"
13:44Инвестиции в экономику Донбасса и Новороссии превысили 100 миллиардов рублей
13:28Глава Красного креста обсудит с омбудсменами и Минобороны РФ обмен пленными
13:17Крымский мост: при въезде на полуостров резко выросла очередь
13:04Новости СВО: армия России наступает и громит киевских боевиков
13:03Пожар в Новофедоровке в Крыму – что известно
12:54В Черном море уничтожены безэкипажные катера
12:34Армия РФ освободила два населенных пункта в Запорожской и Харьковской областях
Лента новостейМолния