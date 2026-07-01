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Инвестиции в экономику Донбасса и Новороссии превысили 100 миллиардов рублей
Инвестиции в экономику Донбасса и Новороссии превысили 100 миллиардов рублей - РИА Новости Крым, 01.07.2026
Инвестиции в экономику Донбасса и Новороссии превысили 100 миллиардов рублей
Участники свободной экономической зоны (СЭЗ) за три года вложили более 100 млрд рублей в экономику Донбасса и Новороссии. Об этом заявил зампредседателя... РИА Новости Крым, 01.07.2026
2026-07-01T13:44
2026-07-01T13:44
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости Крым. Участники свободной экономической зоны (СЭЗ) за три года вложили более 100 млрд рублей в экономику Донбасса и Новороссии. Об этом заявил зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин.По его информации, из более 500 участников СЭЗ 186 инвесторов осуществляют проекты в сфере промышленности, 123 - в строительной отрасли, порядка 130 – в торговле и сельском хозяйстве. Им предоставлены льготы в размере почти 35 млрд рублей."На сэкономленные средства они закупают оборудование, запускают новые линии производства. В конечном итоге все это работает на рост деловой активности, перезапуск экономики и повышение качества жизни людей в Донбассе и Новороссии", – подчеркнул зампредседателя правительства РФ.СЭЗ создана по поручению президента России Владимира Путина 1 июля 2023 года. Ее участниками в ДНР стали 186 компаний, в ЛНР – 189, в Запорожской и Херсонской областях – 79 и 58 компаний соответственно. Регулятором свободной экономической зоны выступает Минстрой РФ. Полномочия управляющей компании возложены на ППК "Фонд развития территорий".Ранее сообщалось, что правительство России подготовило законопроект о дополнительной поддержке резидентов свободной экономической зоны в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Херсонской и Запорожской областях.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Участники СЭЗ на Херсонщине инвестируют в регион более 15 млрд рублейКаждый 4-й рубль – в бюджет: в Севастополе оценили роль участников СЭЗВо что инвесторы будут вкладываться в Крыму в 2026 году
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сэз, новые регионы россии, экономика, марат хуснуллин, новости
Инвестиции в экономику Донбасса и Новороссии превысили 100 миллиардов рублей
Участники СЭЗ вложили более 100 миллиардов рублей в экономику Донбасса и Новороссии
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости Крым. Участники свободной экономической зоны (СЭЗ) за три года вложили более 100 млрд рублей в экономику Донбасса и Новороссии. Об этом заявил зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин.
"Показатели СЭЗ воссоединенных регионов продолжают демонстрировать заинтересованность и доверие предпринимателей, которые реализуют свои инвестпроекты в рамках этого преференциального режима. Так, например, объем вложенных ими инвестиций превысил 100 млрд рублей, что в два раза больше, чем год назад", - сказал Хуснуллин.
По его информации, из более 500 участников СЭЗ 186 инвесторов осуществляют проекты в сфере промышленности, 123 - в строительной отрасли, порядка 130 – в торговле и сельском хозяйстве. Им предоставлены льготы в размере почти 35 млрд рублей.
"На сэкономленные средства они закупают оборудование, запускают новые линии производства. В конечном итоге все это работает на рост деловой активности, перезапуск экономики и повышение качества жизни людей в Донбассе и Новороссии", – подчеркнул зампредседателя правительства РФ.
СЭЗ создана по поручению президента России Владимира Путина 1 июля 2023 года. Ее участниками в ДНР стали 186 компаний, в ЛНР – 189, в Запорожской и Херсонской областях – 79 и 58 компаний соответственно. Регулятором свободной экономической зоны выступает Минстрой РФ. Полномочия управляющей компании возложены на ППК "Фонд развития территорий".
Ранее сообщалось
, что правительство России подготовило законопроект о дополнительной поддержке резидентов свободной экономической зоны в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Херсонской и Запорожской областях.
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