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Город Саки на западе Крыма на весь день останется без света - РИА Новости Крым, 01.07.2026
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Город Саки на западе Крыма на весь день останется без света
Город Саки на западе Крыма на весь день останется без света - РИА Новости Крым, 01.07.2026
Город Саки на западе Крыма на весь день останется без света
В четверг, 2 июля, в Саках в течение 14 часов не будет света из-за работ на высоковольтных линиях. Об этом сообщила глава администрации Юлия Предыбайло. РИА Новости Крым, 01.07.2026
2026-07-01T19:06
2026-07-01T19:06
крым
саки
юлия предыбайло
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электросети
отключение электроэнергии
электричество
электросети крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. В четверг, 2 июля, в Саках в течение 14 часов не будет света из-за работ на высоковольтных линиях. Об этом сообщила глава администрации Юлия Предыбайло.Она призвала сакчан сделать запасы питьевой воды, зарядить телефоны и световые приборы."Энергетики приложат все усилия, чтобы завершить работы раньше обозначенного срока. Эти работы необходимо провести, чтобы в дальнейшем исключить перегрузку электрических сетей, снизить риск возникновения аварийных ситуаций в единой энергосистеме", – пояснила Предыбайло.Ранее сообщалось, что в среду Феодосия и Армянск остались без электроснабжения из-за массированной атаки ВСУ на магистральные электросети. Частичная перезапитка потребителей ориентировочно будет осуществлена в течение суток. При этом сроки могут быть скорректированы по независящим причинам, добавил он. среду в Крыму были обесточены 38 населенных пунктов Красногвардейского района, 18 сел Сакского района. Также без света и воды частично осталась Феодосия.Как сообщил 25 июня глава Крыма Сергей Аксенов, от вражеских атак пострадала энергетическая инфраструктура полуострова, в связи с чем по всей территории республики (и в Севастополе) производится временное отключение энергоснабжения. По словам главы РК, на данном этапе точные графики отключения электроэнергии могут не соблюдаться, что связано с оперативной обстановкой, которая постоянно меняется. Отключения проводятся точечно и по необходимости.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Саках выключат уличное освещение и фонтаныВ четырех районах Крыма запустили аварийный роумингВ Крыму монтируют новое оборудование для стабильного энергоснабжения
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РИА Новости Крым
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Город Саки на западе Крыма на весь день останется без света

Город Саки на западе Крыма в четверг до полуночи останется без света из-за работа на ЛЭП

19:06 01.07.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСакская набережная
Сакская набережная - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. В четверг, 2 июля, в Саках в течение 14 часов не будет света из-за работ на высоковольтных линиях. Об этом сообщила глава администрации Юлия Предыбайло.

"2 июля с 10:00 до 24:00 бригадами магистральных сетей запланированы работы на высоковольтных линиях. В указанное время на всей территории города будет отсутствовать электроэнергия", – сообщила глава администрации в МАКС.

Она призвала сакчан сделать запасы питьевой воды, зарядить телефоны и световые приборы.
"Энергетики приложат все усилия, чтобы завершить работы раньше обозначенного срока. Эти работы необходимо провести, чтобы в дальнейшем исключить перегрузку электрических сетей, снизить риск возникновения аварийных ситуаций в единой энергосистеме", – пояснила Предыбайло.
Ранее сообщалось, что в среду Феодосия и Армянск остались без электроснабжения из-за массированной атаки ВСУ на магистральные электросети. Частичная перезапитка потребителей ориентировочно будет осуществлена в течение суток. При этом сроки могут быть скорректированы по независящим причинам, добавил он.
среду в Крыму были обесточены 38 населенных пунктов Красногвардейского района, 18 сел Сакского района. Также без света и воды частично осталась Феодосия.
Как сообщил 25 июня глава Крыма Сергей Аксенов, от вражеских атак пострадала энергетическая инфраструктура полуострова, в связи с чем по всей территории республики (и в Севастополе) производится временное отключение энергоснабжения. По словам главы РК, на данном этапе точные графики отключения электроэнергии могут не соблюдаться, что связано с оперативной обстановкой, которая постоянно меняется. Отключения проводятся точечно и по необходимости.
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