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Глава Красного креста обсудит с омбудсменами и Минобороны РФ обмен пленными

Глава Красного креста обсудит с омбудсменами и Минобороны РФ обмен пленными - РИА Новости Крым, 01.07.2026

Глава Красного креста обсудит с омбудсменами и Минобороны РФ обмен пленными

Глава Международного комитета Красного Креста Мирьяна Сполярич встретится с уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Марией Львовой-Беловой и... РИА Новости Крым, 01.07.2026

2026-07-01T13:28

2026-07-01T13:28

2026-07-01T13:28

обмен пленными

сергей лавров

международный комитет красного креста (мккк)

новости

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости Крым. Глава Международного комитета Красного Креста Мирьяна Сполярич встретится с уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Марией Львовой-Беловой и уполномоченной по правам человека в РФ Яной Лантратовой, а также представителями Минобороны РФ. Стороны обсудят в том числе обмен пленными. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.В среду глава МИД России Сергей Лавров проводит встречу с президентом Международного комитета Красного Креста Мирьяной Сполярич в Москве. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее сообщала, что на этой встрече уделят особое внимание практическим аспектам взаимодействия России и МККК в контексте украинского кризиса, включая верификацию данных о преступлениях Киева.Он также подчеркнул, что Россия будет несмотря ни на что соблюдать принципы международного гуманитарного права."Мы, несмотря ни на что, будем выполнять свои обязательства по международному гуманитарному праву и рассчитываем, что вы аналогичные призывы будете адресовать другим вашим партнерам", - цитирует Лаврова РИА Новости.Глава МИД России добавил, что Москва ценит поддержание руководством МККК принципа беспристрастности, в то время, когда Запад стремится манипулировать деятельностью Международной организации в своих политических интересах.29 июня сообщалось, что Россия за последний месяц смогла вернуть из украинского плена 550 своих военнослужащих. Помимо обмена военнопленными, аппарату уполномоченного удалось договориться с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом о воссоединении семей мирных граждан.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия и Украина обменялись военнопленнымиВ Россию вернули три семьи с Украины – омбудсмен Согласится ли Россия на прекращение огня на Украине ради переговоров

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обмен пленными, сергей лавров, международный комитет красного креста (мккк), новости, россия