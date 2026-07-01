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Глава Красного креста обсудит с омбудсменами и Минобороны РФ обмен пленными
Глава Красного креста обсудит с омбудсменами и Минобороны РФ обмен пленными - РИА Новости Крым, 01.07.2026
Глава Красного креста обсудит с омбудсменами и Минобороны РФ обмен пленными
Глава Международного комитета Красного Креста Мирьяна Сполярич встретится с уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Марией Львовой-Беловой и... РИА Новости Крым, 01.07.2026
2026-07-01T13:28
2026-07-01T13:28
2026-07-01T13:28
обмен пленными
сергей лавров
международный комитет красного креста (мккк)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости Крым. Глава Международного комитета Красного Креста Мирьяна Сполярич встретится с уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Марией Львовой-Беловой и уполномоченной по правам человека в РФ Яной Лантратовой, а также представителями Минобороны РФ. Стороны обсудят в том числе обмен пленными. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.В среду глава МИД России Сергей Лавров проводит встречу с президентом Международного комитета Красного Креста Мирьяной Сполярич в Москве. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее сообщала, что на этой встрече уделят особое внимание практическим аспектам взаимодействия России и МККК в контексте украинского кризиса, включая верификацию данных о преступлениях Киева.Он также подчеркнул, что Россия будет несмотря ни на что соблюдать принципы международного гуманитарного права."Мы, несмотря ни на что, будем выполнять свои обязательства по международному гуманитарному праву и рассчитываем, что вы аналогичные призывы будете адресовать другим вашим партнерам", - цитирует Лаврова РИА Новости.Глава МИД России добавил, что Москва ценит поддержание руководством МККК принципа беспристрастности, в то время, когда Запад стремится манипулировать деятельностью Международной организации в своих политических интересах.29 июня сообщалось, что Россия за последний месяц смогла вернуть из украинского плена 550 своих военнослужащих. Помимо обмена военнопленными, аппарату уполномоченного удалось договориться с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом о воссоединении семей мирных граждан.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия и Украина обменялись военнопленнымиВ Россию вернули три семьи с Украины – омбудсмен Согласится ли Россия на прекращение огня на Украине ради переговоров
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обмен пленными, сергей лавров, международный комитет красного креста (мккк), новости, россия
Глава Красного креста обсудит с омбудсменами и Минобороны РФ обмен пленными
Глава Красного креста Сполярич обсудит с омбудсменами и Минобороны РФ обмен пленными
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости Крым. Глава Международного комитета Красного Креста Мирьяна Сполярич встретится с уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Марией Львовой-Беловой и уполномоченной по правам человека в РФ Яной Лантратовой, а также представителями Минобороны РФ. Стороны обсудят в том числе обмен пленными. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
В среду глава МИД России Сергей Лавров проводит встречу с президентом Международного комитета Красного Креста Мирьяной Сполярич в Москве. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее сообщала, что на этой встрече уделят особое внимание практическим аспектам взаимодействия России и МККК в контексте украинского кризиса, включая верификацию данных о преступлениях Киева.
"Конкретные аспекты нашего взаимодействия с комитетом по гуманитарным вопросам, включая положение пленных, обмен пленными, будет обсуждаться не только здесь сегодня, но и в ходе ваших встреч в министерстве обороны, с уполномоченным РФ по правам человека и с уполномоченным по правам ребенка", - сказал Лавров на встрече.
Он также подчеркнул, что Россия будет несмотря ни на что соблюдать принципы международного гуманитарного права.
"Мы, несмотря ни на что, будем выполнять свои обязательства по международному гуманитарному праву и рассчитываем, что вы аналогичные призывы будете адресовать другим вашим партнерам", - цитирует Лаврова РИА Новости.
Глава МИД России добавил, что Москва ценит поддержание руководством МККК принципа беспристрастности, в то время, когда Запад стремится манипулировать деятельностью Международной организации в своих политических интересах.
29 июня сообщалось, что Россия за последний месяц смогла вернуть
из украинского плена 550 своих военнослужащих. Помимо обмена военнопленными, аппарату уполномоченного удалось договориться с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом о воссоединении семей мирных граждан.
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