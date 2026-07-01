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Где в Феодосии появился бензин в свободной продаже - РИА Новости Крым, 01.07.2026
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Где в Феодосии появился бензин в свободной продаже
Где в Феодосии появился бензин в свободной продаже - РИА Новости Крым, 01.07.2026
Где в Феодосии появился бензин в свободной продаже
На 6 автозаправочных станциях Феодосии в среду, 1 июля, появился бензин в свободной продаже. Об этом сообщил глава администрации города Владимир Ким. РИА Новости Крым, 01.07.2026
2026-07-01T09:16
2026-07-01T09:16
феодосия
бензин
топливо
топливо в крыму
дефицит топлива в крыму
владимир ким
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости Крым. На 6 автозаправочных станциях Феодосии в среду, 1 июля, появился бензин в свободной продаже. Об этом сообщил глава администрации города Владимир Ким.Заправиться топливом владельцы автомобилей могут с 10:00 на АЗС "Атан":Также с 16:00 можно будет купить топливо на АЗС ТЭС по следующим адресам:Ранее сообщалось, что в Крыму в ближайшее время появится топливо в свободной продаже примерно на 50 автозаправочных станциях. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что пока в регионе в свободную продажу больших объемов топлива не поступит.Президент России Владимир Путин сообщал, что правительство сформировало спецштаб для оперативного мониторинга ситуации с топливом, он работает круглосуточно. Глава государства подчеркнул, что потребности Крыма в энергоресурсах будут обеспечены.В России до 31 июля сохраняется запрет на экспорт бензина для производителей и непроизводителей и дизельного топлива – для непроизводителей. Также утвержден список из 12 крупнейших производителей нефтепродуктов, с которыми Минэнерго и ФАС подпишут соглашения для стабилизации внутреннего рынка топлива.Вице-премьер РФ Александр Новак на совещании Владимира Путина с правительством заявлял, что ситуация на топливном рынке России непростая, но контролируемая, меры по увеличению поставок уже разработаны. Особое внимание уделяется Крыму, Севастополю и приграничным регионам.С 21 июня на крымских АЗС был прекращен отпуск топлива как за наличный и безналичный расчет, так и по талонам для физических и юридических лиц.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как долго продлятся ограничения по топливу в СевастополеРоссия ведет переговоры об импорте нефтепродуктов – КремльСпрос на топливо на Кубани вырос в два раза – объемы поставок увеличат
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РИА Новости Крым
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феодосия, бензин, топливо, топливо в крыму, дефицит топлива в крыму, владимир ким, новости крыма
Где в Феодосии появился бензин в свободной продаже

На 6 АЗС Феодосии в среду будет бензин в свободной продаже

09:16 01.07.2026
 
© РИА Новости КрымЗаправка автомобиля
Заправка автомобиля - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости Крым. На 6 автозаправочных станциях Феодосии в среду, 1 июля, появился бензин в свободной продаже. Об этом сообщил глава администрации города Владимир Ким.
"Ограничения: не более 20 литров на одно транспортное средство, заправка в канистры запрещена", - предупредил он.
Заправиться топливом владельцы автомобилей могут с 10:00 на АЗС "Атан":
  • пгт. Приморский, ул. Керченское шоссе, 86/88 - А-92 ультра, ДТ ультра;
  • г. Феодосия, ул. Челнокова, 71 - А-95 ультра;
  • г. Феодосия, с. Ближнее, Симферопольское шоссе, 2/Б - А-95 ультра, ДТ ультра;
  • г. Феодосия, Керченское шоссе, 23 - А-95 ультра, ДТ-ультра.
Также с 16:00 можно будет купить топливо на АЗС ТЭС по следующим адресам:
  • Керченское шоссе, 1а — 95 +, ДТ+;
  • ул. Челнокова, 2А, — 95 +.
Ранее сообщалось, что в Крыму в ближайшее время появится топливо в свободной продаже примерно на 50 автозаправочных станциях. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что пока в регионе в свободную продажу больших объемов топлива не поступит.
Президент России Владимир Путин сообщал, что правительство сформировало спецштаб для оперативного мониторинга ситуации с топливом, он работает круглосуточно. Глава государства подчеркнул, что потребности Крыма в энергоресурсах будут обеспечены.
В России до 31 июля сохраняется запрет на экспорт бензина для производителей и непроизводителей и дизельного топлива – для непроизводителей. Также утвержден список из 12 крупнейших производителей нефтепродуктов, с которыми Минэнерго и ФАС подпишут соглашения для стабилизации внутреннего рынка топлива.
Вице-премьер РФ Александр Новак на совещании Владимира Путина с правительством заявлял, что ситуация на топливном рынке России непростая, но контролируемая, меры по увеличению поставок уже разработаны. Особое внимание уделяется Крыму, Севастополю и приграничным регионам.
С 21 июня на крымских АЗС был прекращен отпуск топлива как за наличный и безналичный расчет, так и по талонам для физических и юридических лиц.
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ФеодосияБензинТопливоТопливо в КрымуДефицит топлива в КрымуВладимир КимНовости Крыма
 
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