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Где в Феодосии появился бензин в свободной продаже

Где в Феодосии появился бензин в свободной продаже - РИА Новости Крым, 01.07.2026

Где в Феодосии появился бензин в свободной продаже

На 6 автозаправочных станциях Феодосии в среду, 1 июля, появился бензин в свободной продаже. Об этом сообщил глава администрации города Владимир Ким. РИА Новости Крым, 01.07.2026

2026-07-01T09:16

2026-07-01T09:16

2026-07-01T09:16

феодосия

бензин

топливо

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости Крым. На 6 автозаправочных станциях Феодосии в среду, 1 июля, появился бензин в свободной продаже. Об этом сообщил глава администрации города Владимир Ким.Заправиться топливом владельцы автомобилей могут с 10:00 на АЗС "Атан":Также с 16:00 можно будет купить топливо на АЗС ТЭС по следующим адресам:Ранее сообщалось, что в Крыму в ближайшее время появится топливо в свободной продаже примерно на 50 автозаправочных станциях. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что пока в регионе в свободную продажу больших объемов топлива не поступит.Президент России Владимир Путин сообщал, что правительство сформировало спецштаб для оперативного мониторинга ситуации с топливом, он работает круглосуточно. Глава государства подчеркнул, что потребности Крыма в энергоресурсах будут обеспечены.В России до 31 июля сохраняется запрет на экспорт бензина для производителей и непроизводителей и дизельного топлива – для непроизводителей. Также утвержден список из 12 крупнейших производителей нефтепродуктов, с которыми Минэнерго и ФАС подпишут соглашения для стабилизации внутреннего рынка топлива.Вице-премьер РФ Александр Новак на совещании Владимира Путина с правительством заявлял, что ситуация на топливном рынке России непростая, но контролируемая, меры по увеличению поставок уже разработаны. Особое внимание уделяется Крыму, Севастополю и приграничным регионам.С 21 июня на крымских АЗС был прекращен отпуск топлива как за наличный и безналичный расчет, так и по талонам для физических и юридических лиц.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как долго продлятся ограничения по топливу в СевастополеРоссия ведет переговоры об импорте нефтепродуктов – КремльСпрос на топливо на Кубани вырос в два раза – объемы поставок увеличат

феодосия

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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