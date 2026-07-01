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Где сейчас купить бензин и дизель в Севастополе
Где сейчас купить бензин и дизель в Севастополе - РИА Новости Крым, 01.07.2026
Где сейчас купить бензин и дизель в Севастополе
В Севастополе утром в среду приобрести бензин и дизельное топливо можно на семи автозаправочных станциях. Адреса заправок опубликовал губернатор города Михаил... РИА Новости Крым, 01.07.2026
2026-07-01T10:23
2026-07-01T10:23
2026-07-01T10:23
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе утром в среду приобрести бензин и дизельное топливо можно на семи автозаправочных станциях. Адреса заправок опубликовал губернатор города Михаил Развожаев. По его данным, заправиться с утра в среду можно по следующим адресам: - АЗС 60 Качинское шоссе,2 – АИ-95 Ultra, ДТ Ultra - АЗС 61 Верхнесадовое – АИ-95 Ultra, ДТ Ultra - АЗС 66 Камышовое шоссе, 12б – АИ-95 Ultra, ДТ Ultra - АЗС 67 улица Хрусталева, 74Г – АИ-95 Ultra, ДТ Ultra - АЗС 84 Столетовский проспект, 5 – АИ-95 Ultra, ДТ Ultra - АЗС 161 Гончарное, улица Дрыгина, 16 – АИ-95 Ultra, ДТ Ultra - АЗС 166 Камышовое шоссе, 32 - АИ-95 Ultra, ДТ Ultra Губернатор напомнил об ограничении, которое продолжает действовать в городе: заправить можно 20 литров в одну машину. Заправка в канистры запрещена.Ранее сообщалось, что в Крыму в ближайшее время появится топливо в свободной продаже примерно на 50 автозаправочных станциях. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что пока в регионе в свободную продажу больших объемов топлива не поступит.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как долго продлятся ограничения по топливу в СевастополеСпрос на топливо на Кубани вырос в два раза – объемы поставок увеличатГде в Феодосии появился бензин в свободной продаже
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Где сейчас купить бензин и дизель в Севастополе
В Севастополе топливо в свободной продаже есть на семи АЗС – Развожаев
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе утром в среду приобрести бензин и дизельное топливо можно на семи автозаправочных станциях. Адреса заправок опубликовал губернатор города Михаил Развожаев.
"С 10:00 на семи заправках "АТАН" в свободной продаже топливо марок АИ-95 Ultra и ДТ Ultra", - проинформировал Разожаев в своем канале в МАКС.
По его данным, заправиться с утра в среду можно по следующим адресам:
- АЗС 60 Качинское шоссе,2 – АИ-95 Ultra, ДТ Ultra
- АЗС 61 Верхнесадовое – АИ-95 Ultra, ДТ Ultra
- АЗС 66 Камышовое шоссе, 12б – АИ-95 Ultra, ДТ Ultra
- АЗС 67 улица Хрусталева, 74Г – АИ-95 Ultra, ДТ Ultra
- АЗС 84 Столетовский проспект, 5 – АИ-95 Ultra, ДТ Ultra
- АЗС 161 Гончарное, улица Дрыгина, 16 – АИ-95 Ultra, ДТ Ultra
- АЗС 166 Камышовое шоссе, 32 - АИ-95 Ultra, ДТ Ultra
Губернатор напомнил об ограничении, которое продолжает действовать в городе: заправить можно 20 литров в одну машину. Заправка в канистры запрещена.
Ранее сообщалось
, что в Крыму в ближайшее время появится топливо в свободной продаже примерно на 50 автозаправочных станциях. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил
, что пока в регионе в свободную продажу больших объемов топлива не поступит.
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