https://crimea.ria.ru/20260701/gde-seychas-kupit-benzin-i-dizel-v-sevastopole-1157295897.html

Где сейчас купить бензин и дизель в Севастополе

Где сейчас купить бензин и дизель в Севастополе - РИА Новости Крым, 01.07.2026

Где сейчас купить бензин и дизель в Севастополе

В Севастополе утром в среду приобрести бензин и дизельное топливо можно на семи автозаправочных станциях. Адреса заправок опубликовал губернатор города Михаил... РИА Новости Крым, 01.07.2026

2026-07-01T10:23

2026-07-01T10:23

2026-07-01T10:23

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севастополь

новости севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе утром в среду приобрести бензин и дизельное топливо можно на семи автозаправочных станциях. Адреса заправок опубликовал губернатор города Михаил Развожаев. По его данным, заправиться с утра в среду можно по следующим адресам: - АЗС 60 Качинское шоссе,2 – АИ-95 Ultra, ДТ Ultra - АЗС 61 Верхнесадовое – АИ-95 Ultra, ДТ Ultra - АЗС 66 Камышовое шоссе, 12б – АИ-95 Ultra, ДТ Ultra - АЗС 67 улица Хрусталева, 74Г – АИ-95 Ultra, ДТ Ultra - АЗС 84 Столетовский проспект, 5 – АИ-95 Ultra, ДТ Ultra - АЗС 161 Гончарное, улица Дрыгина, 16 – АИ-95 Ultra, ДТ Ultra - АЗС 166 Камышовое шоссе, 32 - АИ-95 Ultra, ДТ Ultra Губернатор напомнил об ограничении, которое продолжает действовать в городе: заправить можно 20 литров в одну машину. Заправка в канистры запрещена.Ранее сообщалось, что в Крыму в ближайшее время появится топливо в свободной продаже примерно на 50 автозаправочных станциях. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что пока в регионе в свободную продажу больших объемов топлива не поступит.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как долго продлятся ограничения по топливу в СевастополеСпрос на топливо на Кубани вырос в два раза – объемы поставок увеличатГде в Феодосии появился бензин в свободной продаже

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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