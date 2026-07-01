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Феодосия осталась без света и воды - РИА Новости Крым, 01.07.2026
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Феодосия осталась без света и воды
Феодосия осталась без света и воды - РИА Новости Крым, 01.07.2026
Феодосия осталась без света и воды
Часть Феодосии в среду обесточена, также в городском округе по ряду адресов нет воды, восстановление сетей идет в усиленном режиме. Об этом проинформировал... РИА Новости Крым, 01.07.2026
2026-07-01T15:41
2026-07-01T15:41
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владимир ким
энергосистема крыма
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отключение электроэнергии
электросети крыма
электричество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. Часть Феодосии в среду обесточена, также в городском округе по ряду адресов нет воды, восстановление сетей идет в усиленном режиме. Об этом проинформировал глава администрации города Владимир Ким.По его словам, полное восстановление водоснабжения ожидается во второй половине дня среды, над восстановлением электроснабжения продолжают работать аварийно-ремонтные бригады "Крымэнерго" – сроки подачи электричества пока не обозначены.В среду в Крыму также были обесточены 38 населенных пунктов Красногвардейского района, 18 сел Сакского района.Как сообщил 25 июня глава Крыма Сергей Аксенов, от вражеских атак пострадала энергетическая инфраструктура полуострова, в связи с чем по всей территории республики (и в Севастополе) производится временное отключение энергоснабжения. По словам главы РК, на данном этапе точные графики отключения электроэнергии могут не соблюдаться, что связано с оперативной обстановкой, которая постоянно меняется. Отключения проводятся точечно и по необходимости.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в Крыму и Севастополе восстановят энергоснабжениеВ Крыму монтируют новое оборудование для стабильного энергоснабженияВ Алуште вводят веерные отключения света
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Феодосия осталась без света и воды

В Феодосии нет электричества и воды – идут аварийно-восстановительные работы

15:41 01.07.2026
 
© Telegram главы Феодосии Пляжи Феодосийского залива
Пляжи Феодосийского залива
© Telegram главы Феодосии
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МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. Часть Феодосии в среду обесточена, также в городском округе по ряду адресов нет воды, восстановление сетей идет в усиленном режиме. Об этом проинформировал глава администрации города Владимир Ким.
"На данный момент часть Феодосийского округа остается без электроснабжения. Ситуация с водоснабжением стабилизировалась. Авария на сетях тракта водоподачи на водоочистных сооружениях устранена, идет заполнение системы и набор давления", – обозначил мэр ситуацию в городе в своем канале в МАКС.
По его словам, полное восстановление водоснабжения ожидается во второй половине дня среды, над восстановлением электроснабжения продолжают работать аварийно-ремонтные бригады "Крымэнерго" – сроки подачи электричества пока не обозначены.
В среду в Крыму также были обесточены 38 населенных пунктов Красногвардейского района, 18 сел Сакского района.
Как сообщил 25 июня глава Крыма Сергей Аксенов, от вражеских атак пострадала энергетическая инфраструктура полуострова, в связи с чем по всей территории республики (и в Севастополе) производится временное отключение энергоснабжения. По словам главы РК, на данном этапе точные графики отключения электроэнергии могут не соблюдаться, что связано с оперативной обстановкой, которая постоянно меняется. Отключения проводятся точечно и по необходимости.
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