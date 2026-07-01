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Феодосия осталась без света и воды

Феодосия осталась без света и воды - РИА Новости Крым, 01.07.2026

Феодосия осталась без света и воды

Часть Феодосии в среду обесточена, также в городском округе по ряду адресов нет воды, восстановление сетей идет в усиленном режиме. Об этом проинформировал... РИА Новости Крым, 01.07.2026

2026-07-01T15:41

2026-07-01T15:41

2026-07-01T15:41

крым

феодосия

владимир ким

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электросети

отключение электроэнергии

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электричество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. Часть Феодосии в среду обесточена, также в городском округе по ряду адресов нет воды, восстановление сетей идет в усиленном режиме. Об этом проинформировал глава администрации города Владимир Ким.По его словам, полное восстановление водоснабжения ожидается во второй половине дня среды, над восстановлением электроснабжения продолжают работать аварийно-ремонтные бригады "Крымэнерго" – сроки подачи электричества пока не обозначены.В среду в Крыму также были обесточены 38 населенных пунктов Красногвардейского района, 18 сел Сакского района.Как сообщил 25 июня глава Крыма Сергей Аксенов, от вражеских атак пострадала энергетическая инфраструктура полуострова, в связи с чем по всей территории республики (и в Севастополе) производится временное отключение энергоснабжения. По словам главы РК, на данном этапе точные графики отключения электроэнергии могут не соблюдаться, что связано с оперативной обстановкой, которая постоянно меняется. Отключения проводятся точечно и по необходимости.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в Крыму и Севастополе восстановят энергоснабжениеВ Крыму монтируют новое оборудование для стабильного энергоснабженияВ Алуште вводят веерные отключения света

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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