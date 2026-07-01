https://crimea.ria.ru/20260701/feodosiya-i-armyansk-obestocheny-posle-massirovannoy-ataki-vsu-1157309181.html

Феодосия и Армянск обесточены после массированной атаки ВСУ

Феодосия и Армянск обесточены после массированной атаки ВСУ - РИА Новости Крым, 01.07.2026

Феодосия и Армянск обесточены после массированной атаки ВСУ

Феодосия и Армянск остались без электроснабжения из-за массированной атаки ВСУ. Об этом сообщил председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк РИА Новости Крым, 01.07.2026

2026-07-01T16:06

2026-07-01T16:06

2026-07-01T16:12

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отключение электроэнергии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. Феодосия и Армянск остались без электроснабжения из-за массированной атаки ВСУ. Об этом сообщил председатель Совета министров Крыма Юрий ГоцанюкСпециалисты "Крымэнерго" ведут комплексную работу по стабилизации энергосистемы Крыма, чтобы не допустить аварий из-за перегрузки сетей, добавил он.Ранее глава администрации Феодосии Владимир Ким сообщил, что часть Феодосии в среду обесточена, также в городском округе по ряду адресов нет воды. Авария на сетях тракта водоподачи на водоочистных сооружениях устранена, идет заполнение системы и набор давления.По его словам, полное восстановление водоснабжения ожидается во второй половине дня среды, над восстановлением электроснабжения продолжают работать аварийно-ремонтные бригады "Крымэнерго" – сроки подачи электричества пока не обозначены.Как сообщил 25 июня глава Крыма Сергей Аксенов, от вражеских атак пострадала энергетическая инфраструктура полуострова, в связи с чем по всей территории республики (и в Севастополе) производится временное отключение энергоснабжения. По словам главы РК, на данном этапе точные графики отключения электроэнергии могут не соблюдаться, что связано с оперативной обстановкой, которая постоянно меняется. Отключения проводятся точечно и по необходимости.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в Крыму и Севастополе восстановят энергоснабжениеВ Крыму монтируют новое оборудование для стабильного энергоснабженияВ Керчи будут отключать уличное освещение ночью

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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