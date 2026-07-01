Феодосия и Армянск обесточены после массированной атаки ВСУ
Феодосия и Армянск обесточены после массированной атаки ВСУ на магистральные электросети
16:06 01.07.2026 (обновлено: 16:12 01.07.2026)
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. Феодосия и Армянск остались без электроснабжения из-за массированной атаки ВСУ. Об этом сообщил председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк
"В результате массированной вражеской атаки на магистральные электросети без электроснабжения остаются Армянск и Феодосия с городским округом. Частичная перезапитка потребителей в муниципалитетах ориентировочно будет осуществлена в течение суток. При этом сроки могут быть скорректированы по независящим причинам", - написал он в МАКС.
Специалисты "Крымэнерго" ведут комплексную работу по стабилизации энергосистемы Крыма, чтобы не допустить аварий из-за перегрузки сетей, добавил он.
Ранее глава администрации Феодосии Владимир Ким сообщил, что часть Феодосии в среду обесточена, также в городском округе по ряду адресов нет воды. Авария на сетях тракта водоподачи на водоочистных сооружениях устранена, идет заполнение системы и набор давления.
По его словам, полное восстановление водоснабжения ожидается во второй половине дня среды, над восстановлением электроснабжения продолжают работать аварийно-ремонтные бригады "Крымэнерго" – сроки подачи электричества пока не обозначены.
Как сообщил 25 июня глава Крыма Сергей Аксенов, от вражеских атак пострадала энергетическая инфраструктура полуострова, в связи с чем по всей территории республики (и в Севастополе) производится временное отключение энергоснабжения. По словам главы РК, на данном этапе точные графики отключения электроэнергии могут не соблюдаться, что связано с оперативной обстановкой, которая постоянно меняется. Отключения проводятся точечно и по необходимости.
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