https://crimea.ria.ru/20260701/estoniya-pomogaet-ukraine-s-atakami-na-peterburg---sovetnik-prezidenta-strany-1157304338.html

Эстония помогает Украине с атаками на Петербург - Советник президента страны

Эстония помогает Украине с атаками на Петербург - Советник президента страны - РИА Новости Крым, 01.07.2026

Эстония помогает Украине с атаками на Петербург - Советник президента страны

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) позвонили советникам по нацбезопасности президентов Литвы и Эстонии Дейвидасу... РИА Новости Крым, 01.07.2026

2026-07-01T14:15

2026-07-01T14:15

2026-07-01T14:15

эстония

вован и лексус

литва

прибалтика

атаки всу

беспилотник (бпла, дрон)

новости сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости Крым. Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) позвонили советникам по нацбезопасности президентов Литвы и Эстонии Дейвидасу Матуленису и Мадису Роллу, которые заявили о поддержке всех действий против целей в России, комментируя тему украинских беспилотников. Об этом пранкеры сообщили в своем Telegram-канале."После очередного падения беспилотников в странах Балтии власти оказались в непростой ситуации. С одной стороны – тревога у населения и вопросы к ПВО. С другой – сознательное избегание публичной критики Украины, откуда эти дроны и прилетают", - говорится в сообщении.Пранкеры представились секретарем СНБО Украины Рустемом Умеровым. Дейвидас Матуленис рассказал о беспокойстве населения из-за украинских БПЛА и откровенно признал бреши в системах ПВО Литвы, которые не справились с парочкой дронов. При этом он подчеркнул поддержку всех действий против целей в России."Мы стараемся избегать любой критики (Киева – ред.). Мы пытаемся объяснить, что русские могут использовать это для провокаций против нас", - сказал он.Советник по нацбезопасности президента Эстонии заявил, что власти страны не винят Украину в атаке дронами, а также предложил помочь с координацией атак киевского режима на Санкт-Петербург.Ранее премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что вооруженные силы страны неспособны засечь все беспилотные летательные аппараты, залетающие на территорию страны, при этом Украина не может гарантировать, что таких инцидентов больше не будет.19 мая в Эстонии впервые сбили залетевший с страну беспилотник. Вероятно, его запустили с Украины, заявлял министр обороны страны Ханно Певкур. 7 мая портал LSM со ссылкой на полицию сообщил, что в латвийском Резекне беспилотник упал на объекте хранения нефтепродуктов. По данным полиции, дронов было два и, предположительно, они украинские.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Маразм крепчал: Европа сама финансирует удары ВСУ по своим территориямКабмин РФ закрывает движение на границе с Финляндией, Эстонией и ЛатвиейПравительство Литвы уходит в отставку

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эстония, вован и лексус, литва, прибалтика, атаки всу, беспилотник (бпла, дрон), новости сво