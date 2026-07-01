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Пять безэкипажных катеров ВСУ уничтожены в Черном море - видео
Пять безэкипажных катеров ВСУ уничтожены в Черном море - видео - РИА Новости Крым, 01.07.2026
Пять безэкипажных катеров ВСУ уничтожены в Черном море - видео
Российские военные уничтожили пять украинских безэкипажных катеров в северо-восточной части Черного моря. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 01.07.2026
2026-07-01T14:25
2026-07-01T14:25
2026-07-01T14:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. Российские военные уничтожили пять украинских безэкипажных катеров в северо-восточной части Черного моря. Об этом сообщает Минобороны РФ.Ведомство опубликовало видеокадры уничтожения целей. Вражеские БЭКи были поражены с применением противотанкового ракетного комплекса "Корнет", БМП-2 с боевым модулем "Бережок", барражирующего боеприпаса "Ланцет", самоходного противотанкового ракетного комплекса "Хризантема-С" и расчетами тактической огневой группы.Ранее в Минобороны сообщили о том, что силами Черноморского флота в центральной части Черного моря уничтожены два украинских безэкипажных катера.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости сво, черное море, безэкипажные катера, вооруженные силы россии, атаки всу, министерство обороны рф
Пять безэкипажных катеров ВСУ уничтожены в Черном море - видео
Военные уничтожили пять безэкипажных катеров ВСУ в Черном море – Минобороны
14:25 01.07.2026 (обновлено: 14:48 01.07.2026)