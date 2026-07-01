Рейтинг@Mail.ru
Пять безэкипажных катеров ВСУ уничтожены в Черном море - видео - РИА Новости Крым, 01.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260701/esche-5-bezekipazhnykh-katerov-vsu-unichtozheny-v-chernom-more-1157305045.html
Пять безэкипажных катеров ВСУ уничтожены в Черном море - видео
Пять безэкипажных катеров ВСУ уничтожены в Черном море - видео - РИА Новости Крым, 01.07.2026
Пять безэкипажных катеров ВСУ уничтожены в Черном море - видео
Российские военные уничтожили пять украинских безэкипажных катеров в северо-восточной части Черного моря. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 01.07.2026
2026-07-01T14:25
2026-07-01T14:48
новости сво
черное море
безэкипажные катера
вооруженные силы россии
атаки всу
министерство обороны рф
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/19/1150433556_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ca614e2215966d5a5c163551092d0173.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. Российские военные уничтожили пять украинских безэкипажных катеров в северо-восточной части Черного моря. Об этом сообщает Минобороны РФ.Ведомство опубликовало видеокадры уничтожения целей. Вражеские БЭКи были поражены с применением противотанкового ракетного комплекса "Корнет", БМП-2 с боевым модулем "Бережок", барражирующего боеприпаса "Ланцет", самоходного противотанкового ракетного комплекса "Хризантема-С" и расчетами тактической огневой группы.Ранее в Минобороны сообщили о том, что силами Черноморского флота в центральной части Черного моря уничтожены два украинских безэкипажных катера.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
черное море
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/19/1150433556_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1e115beafe84abb21f9d03fd4e93b67d.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости сво, черное море, безэкипажные катера, вооруженные силы россии, атаки всу, министерство обороны рф
Пять безэкипажных катеров ВСУ уничтожены в Черном море - видео

Военные уничтожили пять безэкипажных катеров ВСУ в Черном море – Минобороны

14:25 01.07.2026 (обновлено: 14:48 01.07.2026)
 
© РИА Новости КрымОсеннее море в Крыму
Осеннее море в Крыму - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. Российские военные уничтожили пять украинских безэкипажных катеров в северо-восточной части Черного моря. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Ведомство опубликовало видеокадры уничтожения целей.
Вражеские БЭКи были поражены с применением противотанкового ракетного комплекса "Корнет", БМП-2 с боевым модулем "Бережок", барражирующего боеприпаса "Ланцет", самоходного противотанкового ракетного комплекса "Хризантема-С" и расчетами тактической огневой группы.
Ранее в Минобороны сообщили о том, что силами Черноморского флота в центральной части Черного моря уничтожены два украинских безэкипажных катера.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Новости СВОЧерное мореБезэкипажные катераВооруженные силы РоссииАтаки ВСУМинистерство обороны РФ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:41Феодосия осталась без света и воды
15:34Четверых иностранцев выдворят из РФ за оскорбление военных в Крыму
15:24БПЛА атаковали два предприятия в Пензе – есть раненые
15:23Когда закончится СВО - мнение военного эксперта
15:12Очередь на Крымский мост удвоилась за два часа – сколько ждать проезда
15:10Житель крымского села поссорился со знакомой и поджег ее дом
14:56Крым и Санкт-Петербург свяжет дополнительный поезд
14:47Путин собрал Совбез
14:41Площадь пожара в Новофедоровке в Крыму выросла в 10 раз
14:25Пять безэкипажных катеров ВСУ уничтожены в Черном море - видео
14:15Эстония помогает Украине с атаками на Петербург - Советник президента страны
14:07В Турции произошла серия землетрясений
13:53На Украине приняли закон о создании "национального пантеона"
13:44Инвестиции в экономику Донбасса и Новороссии превысили 100 миллиардов рублей
13:28Глава Красного креста обсудит с омбудсменами и Минобороны РФ обмен пленными
13:17Крымский мост: при въезде на полуостров резко выросла очередь
13:04Новости СВО: армия России наступает и громит киевских боевиков
13:03Пожар в Новофедоровке в Крыму – что известно
12:54В Черном море уничтожены безэкипажные катера
12:34Армия РФ освободила два населенных пункта в Запорожской и Харьковской областях
Лента новостейМолния