https://crimea.ria.ru/20260701/esche-5-bezekipazhnykh-katerov-vsu-unichtozheny-v-chernom-more-1157305045.html

Пять безэкипажных катеров ВСУ уничтожены в Черном море - видео

Пять безэкипажных катеров ВСУ уничтожены в Черном море - видео - РИА Новости Крым, 01.07.2026

Пять безэкипажных катеров ВСУ уничтожены в Черном море - видео

Российские военные уничтожили пять украинских безэкипажных катеров в северо-восточной части Черного моря. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 01.07.2026

2026-07-01T14:25

2026-07-01T14:25

2026-07-01T14:48

новости сво

черное море

безэкипажные катера

вооруженные силы россии

атаки всу

министерство обороны рф

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/19/1150433556_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ca614e2215966d5a5c163551092d0173.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. Российские военные уничтожили пять украинских безэкипажных катеров в северо-восточной части Черного моря. Об этом сообщает Минобороны РФ.Ведомство опубликовало видеокадры уничтожения целей. Вражеские БЭКи были поражены с применением противотанкового ракетного комплекса "Корнет", БМП-2 с боевым модулем "Бережок", барражирующего боеприпаса "Ланцет", самоходного противотанкового ракетного комплекса "Хризантема-С" и расчетами тактической огневой группы.Ранее в Минобороны сообщили о том, что силами Черноморского флота в центральной части Черного моря уничтожены два украинских безэкипажных катера.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

черное море

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, черное море, безэкипажные катера, вооруженные силы россии, атаки всу, министерство обороны рф