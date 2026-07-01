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Джанкойский район частично остался без воды из-за аварии на сетях "Крымэнерго"
Джанкойский район частично остался без воды из-за аварии на сетях "Крымэнерго" - РИА Новости Крым, 01.07.2026
Джанкойский район частично остался без воды из-за аварии на сетях "Крымэнерго"
Четыре села в Джанкойском районе Крыма остались без воды из-за аварии на сетях предприятия "Крымэнерго". Об этом сообщили на предприятии "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 01.07.2026
2026-07-01T08:37
2026-07-01T08:37
2026-07-01T08:37
джанкойский район
новости крыма
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водоснабжение
отключение воды
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости Крым. Четыре села в Джанкойском районе Крыма остались без воды из-за аварии на сетях предприятия "Крымэнерго". Об этом сообщили на предприятии "Вода Крыма".Кроме того, частично без водоснабжения осталась Феодосия (Симферопольское шоссе, улица Габрусева, улица А. Никитина, улица Анюнаса, улица Дорожная, улица 2-я Полевая). Возобновить подачу воды обещают сегодня ориентировочно до 12:00.Ранее сообщалось, что в среду, 1 июля, 18 сел Сакского района Крыма остались без света.Накануне ряд населенных пунктов полуострова остался без воды, в том числе из-за ремонтных работ "Крымэнерго" по возобновлению подачи электроэнергии на насосные станции (НС).В Минэнерго РФ заявили, что в Крыму графики временного отключения электроэнергии будут сокращены.Как сообщил 25 июня глава Крыма Сергей Аксенов, от вражеских атак пострадала энергетическая инфраструктура полуострова, в связи с чем по всей территории республики (и в Севастополе) производится временное отключение энергоснабжения. По словам главы РК, на данном этапе точные графики отключения электроэнергии могут не соблюдаться, что связано с оперативной обстановкой, которая постоянно меняется. Отключения проводятся точечно и по необходимости.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Красноперекопском районе на севере Крыма ввели графики подачи водыВ селе возле Севастополя прокладывают новый водопроводВ Джанкое вода будет подаваться по графику
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Джанкойский район частично остался без воды из-за аварии на сетях "Крымэнерго"
Из-за аварии на сетях "Крымэнерго" без воды частично остался Джанкойский район полуострова