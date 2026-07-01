Рейтинг@Mail.ru
Двухлетний ребенок выпал из окна в крымском поселке Черноморское - РИА Новости Крым, 01.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260701/dvukhletniy-rebenok-vypal-iz-okna-v-krymskom-poselke-chernomorskoe-1157295461.html
Двухлетний ребенок выпал из окна в крымском поселке Черноморское
Двухлетний ребенок выпал из окна в крымском поселке Черноморское - РИА Новости Крым, 01.07.2026
Двухлетний ребенок выпал из окна в крымском поселке Черноморское
В крымском поселке Черноморское двухлетний ребенок выпал из окна дома, следователи проводят проверку. Об этом сообщили в главке Следкома России по Республике... РИА Новости Крым, 01.07.2026
2026-07-01T10:03
2026-07-01T10:11
гсу ск россии по крыму и севастополю
крым
происшествия
дети
новости крыма
срочные новости крыма
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/18/1149684186_0:86:1565:966_1920x0_80_0_0_10ba7780473f90ee36a68c7ebec3013c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости Крым. В крымском поселке Черноморское двухлетний ребенок выпал из окна дома, следователи проводят проверку. Об этом сообщили в главке Следкома России по Республике Крым и городу Севастополю.По данным следствия, ребенок остался без присмотра родителей и самостоятельно забрался на подоконник с открытым окном. С травмами его госпитализировали в Черноморскую центральную районную больницу, где ему была оказана своевременная квалифицированная медицинская помощь.В ходе проверки изучаются все обстоятельства происшествия, после чего будет принято обоснованное законное решение.В СК добавили, что для взрослых, беспечно относящихся к своим детям, законодательством Российской Федерации установлена уголовная ответственность.Ранее сообщалось, что в Крыму ребенок получил травму на детской площадке. ЧП произошло из-за неисправного спортивного оборудования.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/18/1149684186_82:0:1485:1052_1920x0_80_0_0_a7459a17da21192c3d6d3d0f959e7468.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
гсу ск россии по крыму и севастополю, крым, происшествия, дети, новости крыма, срочные новости крыма
Двухлетний ребенок выпал из окна в крымском поселке Черноморское

В Крыму двухлетний ребенок выпал из окна - СК

10:03 01.07.2026 (обновлено: 10:11 01.07.2026)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости Крым. В крымском поселке Черноморское двухлетний ребенок выпал из окна дома, следователи проводят проверку. Об этом сообщили в главке Следкома России по Республике Крым и городу Севастополю.
"Проводится процессуальная проверка по факту получения травм двухлетним мальчиком в результате падения из окна дома по улице Щорса в пгт. Черноморское", - говорится в сообщении.
По данным следствия, ребенок остался без присмотра родителей и самостоятельно забрался на подоконник с открытым окном. С травмами его госпитализировали в Черноморскую центральную районную больницу, где ему была оказана своевременная квалифицированная медицинская помощь.
"В настоящее время состояние его здоровья стабильное, угроза жизни отсутствует. Семья, в которой произошло происшествие, благополучная", - отметили в Следкоме.
В ходе проверки изучаются все обстоятельства происшествия, после чего будет принято обоснованное законное решение.
В СК добавили, что для взрослых, беспечно относящихся к своим детям, законодательством Российской Федерации установлена уголовная ответственность.
Ранее сообщалось, что в Крыму ребенок получил травму на детской площадке. ЧП произошло из-за неисправного спортивного оборудования.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
ГСУ СК России по Крыму и СевастополюКрымПроисшествиядетиНовости КрымаСрочные новости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:23Двое подростков по заданию Киева жгли объекты связи на Ставрополье
11:22Выплата увеличится на 10%: меняется методика расчета ремонта по ОСАГО
11:11Борьба с кибермошенниками: родителям предоставят выписки по счетам детей
10:58Уничтожить вражеские дроны: как работают огневые группы "Днепра"
10:47Залужный идет в президенты Украины - СМИ
10:32Юг и запад Крыма частично обесточены – что известно
10:23Где сейчас купить бензин и дизель в Севастополе
10:16Полтонны кокаина в тушах тунца – в Питере задержан контрабандист
10:12Мощная вспышка на Солнце вызовет сильную магнитную бурю на Земле
10:03Двухлетний ребенок выпал из окна в крымском поселке Черноморское
09:52Отбой воздушной тревоги объявлен в Севастополе
09:51В Крыму отбой ракетной опасности
09:49В Крыму за полгода уничтожили 78 авиабомб
09:37В Казахстане вступила в силу новая конституция
09:25В Крыму объявили ракетную опасность
09:24На Крымском мосту начала расти очередь: обстановка на утро среды
09:16В Севастополе включили сирены - объявлена воздушная тревога
09:16Где в Феодосии появился бензин в свободной продаже
09:07Крымчанин пойдет в колонию за призывы к ракетным ударам по России
08:52179 беспилотников ВСУ ликвидировали ночью над Крымом и другими регионами РФ
Лента новостейМолния