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Двухлетний ребенок выпал из окна в крымском поселке Черноморское

Двухлетний ребенок выпал из окна в крымском поселке Черноморское - РИА Новости Крым, 01.07.2026

Двухлетний ребенок выпал из окна в крымском поселке Черноморское

В крымском поселке Черноморское двухлетний ребенок выпал из окна дома, следователи проводят проверку. Об этом сообщили в главке Следкома России по Республике... РИА Новости Крым, 01.07.2026

2026-07-01T10:03

2026-07-01T10:03

2026-07-01T10:11

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости Крым. В крымском поселке Черноморское двухлетний ребенок выпал из окна дома, следователи проводят проверку. Об этом сообщили в главке Следкома России по Республике Крым и городу Севастополю.По данным следствия, ребенок остался без присмотра родителей и самостоятельно забрался на подоконник с открытым окном. С травмами его госпитализировали в Черноморскую центральную районную больницу, где ему была оказана своевременная квалифицированная медицинская помощь.В ходе проверки изучаются все обстоятельства происшествия, после чего будет принято обоснованное законное решение.В СК добавили, что для взрослых, беспечно относящихся к своим детям, законодательством Российской Федерации установлена уголовная ответственность.Ранее сообщалось, что в Крыму ребенок получил травму на детской площадке. ЧП произошло из-за неисправного спортивного оборудования.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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