https://crimea.ria.ru/20260701/dvoe-podrostkov-po-zadaniyu-kieva-zhgli-obekty-svyazi-na-stavropole-1157297013.html

Двое подростков по заданию Киева жгли объекты связи на Ставрополье

Двое подростков по заданию Киева жгли объекты связи на Ставрополье - РИА Новости Крым, 01.07.2026

Двое подростков по заданию Киева жгли объекты связи на Ставрополье

Двое подростков 15 и 17 лет задержаны в Ставропольском крае за покушение на теракт. Как сообщает пресс-служба Следкома России в среду, фигуранты пытались сжечь... РИА Новости Крым, 01.07.2026

2026-07-01T11:23

2026-07-01T11:23

2026-07-01T11:23

ск рф (следственный комитет российской федерации)

ставропольский край

теракт

новости

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. Двое подростков 15 и 17 лет задержаны в Ставропольском крае за покушение на теракт. Как сообщает пресс-служба Следкома России в среду, фигуранты пытались сжечь станцию связи. "Кроме того, в ходе следствия стало известно, что в феврале 2026 года 15-летний фигурант по заданию куратора пытался поджечь почтовое отделение и газорегуляторный пункт в этом же селе", – добавили в ведомстве. Довести преступления до конца не получилось – огонь не распространился по объектам и не нарушил их работу. Подростки задержаны по статье о покушении на теракт, совершенный группой лиц по предварительному сговору. Они заключены под стражу и признали свою вину, раскаявшись в содеянном. Следствие продолжается, устанавливаются личности кураторов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россиян осудили на сроки до 25 лет за подготовку терактов в нескольких регионах РФСК предлагает снизить возраст уголовной ответственности для подростковГотовил массовые убийства в школах: задержанный подросток рассказал о своей "работе"

ставропольский край

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ск рф (следственный комитет российской федерации), ставропольский край, теракт, новости, безопасность