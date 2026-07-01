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Двое подростков по заданию Киева жгли объекты связи на Ставрополье
Двое подростков по заданию Киева жгли объекты связи на Ставрополье - РИА Новости Крым, 01.07.2026
Двое подростков по заданию Киева жгли объекты связи на Ставрополье
Двое подростков 15 и 17 лет задержаны в Ставропольском крае за покушение на теракт. Как сообщает пресс-служба Следкома России в среду, фигуранты пытались сжечь... РИА Новости Крым, 01.07.2026
2026-07-01T11:23
2026-07-01T11:23
2026-07-01T11:23
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. Двое подростков 15 и 17 лет задержаны в Ставропольском крае за покушение на теракт. Как сообщает пресс-служба Следкома России в среду, фигуранты пытались сжечь станцию связи. "Кроме того, в ходе следствия стало известно, что в феврале 2026 года 15-летний фигурант по заданию куратора пытался поджечь почтовое отделение и газорегуляторный пункт в этом же селе", – добавили в ведомстве. Довести преступления до конца не получилось – огонь не распространился по объектам и не нарушил их работу. Подростки задержаны по статье о покушении на теракт, совершенный группой лиц по предварительному сговору. Они заключены под стражу и признали свою вину, раскаявшись в содеянном. Следствие продолжается, устанавливаются личности кураторов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россиян осудили на сроки до 25 лет за подготовку терактов в нескольких регионах РФСК предлагает снизить возраст уголовной ответственности для подростковГотовил массовые убийства в школах: задержанный подросток рассказал о своей "работе"
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РИА Новости Крым
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ск рф (следственный комитет российской федерации), ставропольский край, теракт, новости, безопасность
Двое подростков по заданию Киева жгли объекты связи на Ставрополье
Двое подростков задержаны в Ставропольском крае за покушение на теракт
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. Двое подростков 15 и 17 лет задержаны в Ставропольском крае за покушение на теракт. Как сообщает пресс-служба Следкома России в среду, фигуранты пытались сжечь станцию связи.
По данным следствия, в апреле несовершеннолетие жители Советского городского округа за обещание денежного вознаграждения по заданию украинского куратора из Telegram изготовили самодельное зажигательное устройство, с помощью которого попытались поджечь базовую станцию сотовой связи в селе Нины.
"Кроме того, в ходе следствия стало известно, что в феврале 2026 года 15-летний фигурант по заданию куратора пытался поджечь почтовое отделение и газорегуляторный пункт в этом же селе", – добавили в ведомстве.
Довести преступления до конца не получилось – огонь не распространился по объектам и не нарушил их работу. Подростки задержаны по статье о покушении на теракт, совершенный группой лиц по предварительному сговору. Они заключены под стражу и признали свою вину, раскаявшись в содеянном.
Следствие продолжается, устанавливаются личности кураторов.
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