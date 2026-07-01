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До 2295 выросло число жертв землетрясения в Венесуэле - РИА Новости Крым, 01.07.2026
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До 2295 выросло число жертв землетрясения в Венесуэле
До 2295 выросло число жертв землетрясения в Венесуэле - РИА Новости Крым, 01.07.2026
До 2295 выросло число жертв землетрясения в Венесуэле
Жертвами мощного землетрясения в Венесуэле стали 2295 человек. Еще больше 11 тысяч пострадали. Об этом местным СМИ сообщил спикер Национальной ассамблеи Хорхе... РИА Новости Крым, 01.07.2026
2026-07-01T21:43
2026-07-01T21:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. Жертвами мощного землетрясения в Венесуэле стали 2295 человек. Еще больше 11 тысяч пострадали. Об этом местным СМИ сообщил спикер Национальной ассамблеи Хорхе Родригес.По его словам, без жилья остались 12 841 жителей. Родригес сообщил, что по распоряжению уполномоченного президента Дельси Родригес власти ускорили размещение пострадавших во временных лагерях в Каракасе и штате Ла-Гуайра. В новых лагерях устанавливают душевые, кровати и матрасы, а также организуют медицинскую помощь, питание, людей также обеспечивают питьевой водой и оказывают психологическую поддержку.25 июня у берегов Венесуэлы произошло мощное землетрясение. Всего было две серии толчков магнитудой 7.2 и 7.5. Их зафиксировали в 16 километрах от города Морон и в 24 километрах от Сан-Фелипе.Повреждения получили восемь больниц, 20 торговых центров и 68 объектов инфраструктуры. Пострадали или полностью разрушились 250 зданий. Часть медицинских учреждений эвакуировали.Как пишет издание The New York Times, землетрясение стало сильнейшим в стране за 126 лет.Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагическими последствиями разрушительного землетрясения. Москва заявила о готовности помочь Каракасу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Новости
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РИА Новости Крым
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96
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венесуэла, землетрясение, стихия, в мире, новости
До 2295 выросло число жертв землетрясения в Венесуэле

В Венесуэле число жертв разрушительного землетрясения увеличилось до 2295 человек

21:43 01.07.2026
 
© AP Photo Miguel MedinaПоследствия землетрясения в Венесуэле
Последствия землетрясения в Венесуэле - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© AP Photo Miguel Medina
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. Жертвами мощного землетрясения в Венесуэле стали 2295 человек. Еще больше 11 тысяч пострадали. Об этом местным СМИ сообщил спикер Национальной ассамблеи Хорхе Родригес.
"На сегодняшний день насчитывается 2295 погибших и 11267 раненых", - сказал Родригес на брифинге.
По его словам, без жилья остались 12 841 жителей. Родригес сообщил, что по распоряжению уполномоченного президента Дельси Родригес власти ускорили размещение пострадавших во временных лагерях в Каракасе и штате Ла-Гуайра. В новых лагерях устанавливают душевые, кровати и матрасы, а также организуют медицинскую помощь, питание, людей также обеспечивают питьевой водой и оказывают психологическую поддержку.
25 июня у берегов Венесуэлы произошло мощное землетрясение. Всего было две серии толчков магнитудой 7.2 и 7.5. Их зафиксировали в 16 километрах от города Морон и в 24 километрах от Сан-Фелипе.
Повреждения получили восемь больниц, 20 торговых центров и 68 объектов инфраструктуры. Пострадали или полностью разрушились 250 зданий. Часть медицинских учреждений эвакуировали.
Как пишет издание The New York Times, землетрясение стало сильнейшим в стране за 126 лет.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагическими последствиями разрушительного землетрясения. Москва заявила о готовности помочь Каракасу.
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