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Четверых иностранцев выдворят из РФ за оскорбление военных в Крыму

Четверых иностранцев выдворят из РФ за оскорбление военных в Крыму - РИА Новости Крым, 01.07.2026

Четверых иностранцев выдворят из РФ за оскорбление военных в Крыму

Четверых выходцев из Средней Азии, которые в Крыму публично оскорбляли российских военнослужащих, депортируют из России. Об этом сообщили в полиции Крыма. РИА Новости Крым, 01.07.2026

2026-07-01T15:34

2026-07-01T15:34

2026-07-01T15:34

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости Крым. Четверых выходцев из Средней Азии, которые в Крыму публично оскорбляли российских военнослужащих, депортируют из России. Об этом сообщили в полиции Крыма.Иностранных рабочих задержали. В отношении каждого из них составили админпротокол, судом назначен штраф в размере 35 тысяч рублей. Кроме того, иностранцам были сокращены сроки пребывания на территории России, аннулированы разрешительные документы и вынесены решения о принудительной депортации.Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы приняли во втором чтении правительственный законопроект, запрещающий депортировать из России иностранцев, которые проходят военную службу по контракту в Вооруженных силах РФ, а также для ранее проходивших ее участников боевых действий.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Госдума приняла проект о повышении и введении новых пошлин для мигрантовЕсть ли анклавы мигрантов в Крыму и как ловят "трудяг без патента" – МВДКрымская полиция выдворила осужденного за убийство в Турции мигранта

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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