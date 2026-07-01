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Четверых иностранцев выдворят из РФ за оскорбление военных в Крыму - РИА Новости Крым, 01.07.2026
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Четверых иностранцев выдворят из РФ за оскорбление военных в Крыму
Четверых иностранцев выдворят из РФ за оскорбление военных в Крыму - РИА Новости Крым, 01.07.2026
Четверых иностранцев выдворят из РФ за оскорбление военных в Крыму
Четверых выходцев из Средней Азии, которые в Крыму публично оскорбляли российских военнослужащих, депортируют из России. Об этом сообщили в полиции Крыма. РИА Новости Крым, 01.07.2026
2026-07-01T15:34
2026-07-01T15:34
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости Крым. Четверых выходцев из Средней Азии, которые в Крыму публично оскорбляли российских военнослужащих, депортируют из России. Об этом сообщили в полиции Крыма.Иностранных рабочих задержали. В отношении каждого из них составили админпротокол, судом назначен штраф в размере 35 тысяч рублей. Кроме того, иностранцам были сокращены сроки пребывания на территории России, аннулированы разрешительные документы и вынесены решения о принудительной депортации.Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы приняли во втором чтении правительственный законопроект, запрещающий депортировать из России иностранцев, которые проходят военную службу по контракту в Вооруженных силах РФ, а также для ранее проходивших ее участников боевых действий.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Госдума приняла проект о повышении и введении новых пошлин для мигрантовЕсть ли анклавы мигрантов в Крыму и как ловят "трудяг без патента" – МВДКрымская полиция выдворила осужденного за убийство в Турции мигранта
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мигранты, мвд по республике крым, новости крыма, крым, закон и право
Четверых иностранцев выдворят из РФ за оскорбление военных в Крыму

Из России депортируют четверых иностранных рабочих за оскорбление военных в Крыму

15:34 01.07.2026
 
© МВД по Республике КрымЧетверых иностранцев выдворят из РФ за оскорбление военных в Крыму
Четверых иностранцев выдворят из РФ за оскорбление военных в Крыму
© МВД по Республике Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости Крым. Четверых выходцев из Средней Азии, которые в Крыму публично оскорбляли российских военнослужащих, депортируют из России. Об этом сообщили в полиции Крыма.
"В поселке городского типа Гурзуф во время работы на строительном объекте произошел конфликт, в ходе которого четверо легально трудившихся там иностранцев оскорбительно высказались в адрес российских военнослужащих в присутствии других рабочих. Очевидцы сообщили о произошедшем в органы внутренних дел", - говорится в сообщении.
Иностранных рабочих задержали. В отношении каждого из них составили админпротокол, судом назначен штраф в размере 35 тысяч рублей. Кроме того, иностранцам были сокращены сроки пребывания на территории России, аннулированы разрешительные документы и вынесены решения о принудительной депортации.
"Сотрудники полиции сопроводили мигрантов до государственной границы для их дальнейшего возвращения на родину под контролем пограничников. На ближайшие 10 лет им запрещен въезд в Россию", - рассказали в полиции Крыма.
Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы приняли во втором чтении правительственный законопроект, запрещающий депортировать из России иностранцев, которые проходят военную службу по контракту в Вооруженных силах РФ, а также для ранее проходивших ее участников боевых действий.
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