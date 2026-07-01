https://crimea.ria.ru/20260701/chast-khersonskoy-oblasti-ostaetsya-bez-sveta-1157312766.html

Часть Херсонской области остается без света

Часть Херсонской области остается без света - РИА Новости Крым, 01.07.2026

Часть Херсонской области остается без света

Часть округов в Херсонской области остаются без света в результате повреждения энергетической инфраструктуры. Об этом сообщил губернатор области Владимир... РИА Новости Крым, 01.07.2026

2026-07-01T17:43

2026-07-01T17:43

2026-07-01T17:43

общество

новости

херсонская область

владимир сальдо

отключение электроэнергии

электроэнергия

электросети

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости Крым. Часть округов в Херсонской области остаются без света в результате повреждения энергетической инфраструктуры. Об этом сообщил губернатор области Владимир Сальдо.Сейчас энергетики продолжают аварийно-восстановительные работы. По словам Сальдо, система испытывает повышенную нагрузку, из-за чего вечером в среду возможны перепады напряжения.29 июня Владимир Сальдо сообщал, что Херсонская область осталась без света. Частично или полностью были обесточены все округа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

херсонская область

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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