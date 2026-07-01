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Часть Херсонской области остается без света - РИА Новости Крым, 01.07.2026
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Часть Херсонской области остается без света
Часть Херсонской области остается без света - РИА Новости Крым, 01.07.2026
Часть Херсонской области остается без света
Часть округов в Херсонской области остаются без света в результате повреждения энергетической инфраструктуры. Об этом сообщил губернатор области Владимир... РИА Новости Крым, 01.07.2026
2026-07-01T17:43
2026-07-01T17:43
общество
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херсонская область
владимир сальдо
отключение электроэнергии
электроэнергия
электросети
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости Крым. Часть округов в Херсонской области остаются без света в результате повреждения энергетической инфраструктуры. Об этом сообщил губернатор области Владимир Сальдо.Сейчас энергетики продолжают аварийно-восстановительные работы. По словам Сальдо, система испытывает повышенную нагрузку, из-за чего вечером в среду возможны перепады напряжения.29 июня Владимир Сальдо сообщал, что Херсонская область осталась без света. Частично или полностью были обесточены все округа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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общество, новости, херсонская область, владимир сальдо, отключение электроэнергии, электроэнергия, электросети
Часть Херсонской области остается без света

Ряд округов Херсонской области остаются без света

17:43 01.07.2026
 
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоЛЭП в Херсонской области
ЛЭП в Херсонской области
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости Крым. Часть округов в Херсонской области остаются без света в результате повреждения энергетической инфраструктуры. Об этом сообщил губернатор области Владимир Сальдо.

"Из-за повреждений энергетической инфраструктуры временно без света остается часть населенных пунктов Великолепетихского, Верхнерогачикского, Горностаевского, Ивановского, Каховского, Нижнесерогозского, Новотроицкого, Новокаховского городского и Чаплинского округов", - написал Сальдо в своем канале в МАКС.

Сейчас энергетики продолжают аварийно-восстановительные работы. По словам Сальдо, система испытывает повышенную нагрузку, из-за чего вечером в среду возможны перепады напряжения.
29 июня Владимир Сальдо сообщал, что Херсонская область осталась без света. Частично или полностью были обесточены все округа.
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ОбществоНовостиХерсонская областьВладимир СальдоОтключение электроэнергииЭлектроэнергияЭлектросети
 
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