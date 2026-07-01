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Бронзовый памятник Пушкину украли в Германии - РИА Новости Крым, 01.07.2026
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Бронзовый памятник Пушкину украли в Германии
Бронзовый памятник Пушкину украли в Германии - РИА Новости Крым, 01.07.2026
Бронзовый памятник Пушкину украли в Германии
В городе Хемере на западе Германии неизвестные украли бронзовый памятник русскому поэту и писателю Александру Пушкину, сообщает посольство России в ФРГ. РИА Новости Крым, 01.07.2026
2026-07-01T21:18
2026-07-01T21:18
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. В городе Хемере на западе Германии неизвестные украли бронзовый памятник русскому поэту и писателю Александру Пушкину, сообщает посольство России в ФРГ.В дипмисии отметили, что бронзовая фигура поэта высотой около двух метров, созданная отечественным скульптором Григорием Потоцким, была подарена Хемеру его российским городом-побратимом Щелково. Торжественное открытие памятника, который задумывался как символ взаимопонимания и дружбы между народами России и Германии, состоялось в 1994 году.В посольстве выразили надежду на оперативное задержание злоумышленников и возвращение памятника Пушкину на прежнее место.Российские дипломатические представительства в ФРГ находятся в контакте с городскими властями Хемера и германскими правоохранительными органами, добавили в ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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германия, александр пушкин, в мире, памятники, новости, происшествия
Бронзовый памятник Пушкину украли в Германии

В Германии неизвестные украли бронзовый памятник Пушкину

21:18 01.07.2026
 
© Polizei/Stadt HemerКража памятника А.С.Пушкину в Хемере, Германия
Кража памятника А.С.Пушкину в Хемере, Германия
© Polizei/Stadt Hemer
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. В городе Хемере на западе Германии неизвестные украли бронзовый памятник русскому поэту и писателю Александру Пушкину, сообщает посольство России в ФРГ.
"Посольство обескуражено информацией о краже памятника великому русскому поэту А.С. Пушкину в городе Хемере (Северный Рейн - Вестфалия)", - говорится в сообщении.
В дипмисии отметили, что бронзовая фигура поэта высотой около двух метров, созданная отечественным скульптором Григорием Потоцким, была подарена Хемеру его российским городом-побратимом Щелково. Торжественное открытие памятника, который задумывался как символ взаимопонимания и дружбы между народами России и Германии, состоялось в 1994 году.
В посольстве выразили надежду на оперативное задержание злоумышленников и возвращение памятника Пушкину на прежнее место.
Российские дипломатические представительства в ФРГ находятся в контакте с городскими властями Хемера и германскими правоохранительными органами, добавили в ведомстве.
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ГерманияАлександр ПушкинВ миреПамятникиНовостиПроисшествия
 
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