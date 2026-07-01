https://crimea.ria.ru/20260701/bronzovyy-pamyatnik-pushkinu-ukrali-v-germanii-1157316605.html
Бронзовый памятник Пушкину украли в Германии
Бронзовый памятник Пушкину украли в Германии - РИА Новости Крым, 01.07.2026
Бронзовый памятник Пушкину украли в Германии
В городе Хемере на западе Германии неизвестные украли бронзовый памятник русскому поэту и писателю Александру Пушкину, сообщает посольство России в ФРГ. РИА Новости Крым, 01.07.2026
2026-07-01T21:18
2026-07-01T21:18
2026-07-01T21:18
германия
александр пушкин
в мире
памятники
новости
происшествия
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/01/1157316461_0:116:693:506_1920x0_80_0_0_09baaae0fc6b7d8103fb1bb04db32baf.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. В городе Хемере на западе Германии неизвестные украли бронзовый памятник русскому поэту и писателю Александру Пушкину, сообщает посольство России в ФРГ.В дипмисии отметили, что бронзовая фигура поэта высотой около двух метров, созданная отечественным скульптором Григорием Потоцким, была подарена Хемеру его российским городом-побратимом Щелково. Торжественное открытие памятника, который задумывался как символ взаимопонимания и дружбы между народами России и Германии, состоялось в 1994 году.В посольстве выразили надежду на оперативное задержание злоумышленников и возвращение памятника Пушкину на прежнее место.Российские дипломатические представительства в ФРГ находятся в контакте с городскими властями Хемера и германскими правоохранительными органами, добавили в ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
германия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/01/1157316461_0:0:694:521_1920x0_80_0_0_efe7d153413fe6cb9212d4da3573ffa5.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
германия, александр пушкин, в мире, памятники, новости, происшествия
Бронзовый памятник Пушкину украли в Германии
В Германии неизвестные украли бронзовый памятник Пушкину
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. В городе Хемере на западе Германии неизвестные украли бронзовый памятник русскому поэту и писателю Александру Пушкину, сообщает посольство России в ФРГ.
"Посольство обескуражено информацией о краже памятника великому русскому поэту А.С. Пушкину в городе Хемере (Северный Рейн - Вестфалия)", - говорится в сообщении.
В дипмисии отметили, что бронзовая фигура поэта высотой около двух метров, созданная отечественным скульптором Григорием Потоцким, была подарена Хемеру его российским городом-побратимом Щелково. Торжественное открытие памятника, который задумывался как символ взаимопонимания и дружбы между народами России и Германии, состоялось в 1994 году.
В посольстве выразили надежду на оперативное задержание злоумышленников и возвращение памятника Пушкину на прежнее место.
Российские дипломатические представительства в ФРГ находятся в контакте с городскими властями Хемера и германскими правоохранительными органами, добавили в ведомстве.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.