https://crimea.ria.ru/20260701/bronzovyy-pamyatnik-pushkinu-ukrali-v-germanii-1157316605.html

Бронзовый памятник Пушкину украли в Германии

Бронзовый памятник Пушкину украли в Германии - РИА Новости Крым, 01.07.2026

Бронзовый памятник Пушкину украли в Германии

В городе Хемере на западе Германии неизвестные украли бронзовый памятник русскому поэту и писателю Александру Пушкину, сообщает посольство России в ФРГ. РИА Новости Крым, 01.07.2026

2026-07-01T21:18

2026-07-01T21:18

2026-07-01T21:18

германия

александр пушкин

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происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. В городе Хемере на западе Германии неизвестные украли бронзовый памятник русскому поэту и писателю Александру Пушкину, сообщает посольство России в ФРГ.В дипмисии отметили, что бронзовая фигура поэта высотой около двух метров, созданная отечественным скульптором Григорием Потоцким, была подарена Хемеру его российским городом-побратимом Щелково. Торжественное открытие памятника, который задумывался как символ взаимопонимания и дружбы между народами России и Германии, состоялось в 1994 году.В посольстве выразили надежду на оперативное задержание злоумышленников и возвращение памятника Пушкину на прежнее место.Российские дипломатические представительства в ФРГ находятся в контакте с городскими властями Хемера и германскими правоохранительными органами, добавили в ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

германия

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

германия, александр пушкин, в мире, памятники, новости, происшествия