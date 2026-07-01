https://crimea.ria.ru/20260701/bpla-atakovali-dva-predpriyatiya-v-penze--est-ranenye-1157307751.html

БПЛА атаковали два предприятия в Пензе – есть раненые

БПЛА атаковали два предприятия в Пензе – есть раненые - РИА Новости Крым, 01.07.2026

БПЛА атаковали два предприятия в Пензе – есть раненые

ВСУ атаковали беспилотниками два предприятия в Пензе, в результате ударов два человека получили ранения. Об этом сообщил губернатор региона Олег Мельниченко в... РИА Новости Крым, 01.07.2026

2026-07-01T15:24

2026-07-01T15:24

2026-07-01T15:24

пенза

пензенская область

атаки всу

беспилотник (бпла, дрон)

происшествия

новости

общество

олег мельниченко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. ВСУ атаковали беспилотниками два предприятия в Пензе, в результате ударов два человека получили ранения. Об этом сообщил губернатор региона Олег Мельниченко в своем канале в МАКС.Женщине медицинская помощь оказана амбулаторно, ее уже отпустили домой. Мужчина получил серьезные осколочные ранения, был экстренно прооперирован. Сейчас он находится в реанимации в тяжелом состоянии, уточнил Мельниченко.Он добавил, что слаженная работа служб экстренного реагирования позволила свести к минимуму последствия ударов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ с дронов разбросали взрывные устройства на площадях в Рыльске 179 беспилотников ВСУ ликвидировали ночью над Крымом и другими регионами РФНовые атаки ВСУ на Крым и материк - сбиты более 120 беспилотников

пенза

пензенская область

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пенза, пензенская область, атаки всу, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, новости, общество, олег мельниченко