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БПЛА атаковали два предприятия в Пензе – есть раненые
БПЛА атаковали два предприятия в Пензе – есть раненые - РИА Новости Крым, 01.07.2026
БПЛА атаковали два предприятия в Пензе – есть раненые
ВСУ атаковали беспилотниками два предприятия в Пензе, в результате ударов два человека получили ранения. Об этом сообщил губернатор региона Олег Мельниченко в... РИА Новости Крым, 01.07.2026
2026-07-01T15:24
2026-07-01T15:24
2026-07-01T15:24
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пензенская область
атаки всу
беспилотник (бпла, дрон)
происшествия
новости
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олег мельниченко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. ВСУ атаковали беспилотниками два предприятия в Пензе, в результате ударов два человека получили ранения. Об этом сообщил губернатор региона Олег Мельниченко в своем канале в МАКС.Женщине медицинская помощь оказана амбулаторно, ее уже отпустили домой. Мужчина получил серьезные осколочные ранения, был экстренно прооперирован. Сейчас он находится в реанимации в тяжелом состоянии, уточнил Мельниченко.Он добавил, что слаженная работа служб экстренного реагирования позволила свести к минимуму последствия ударов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ с дронов разбросали взрывные устройства на площадях в Рыльске 179 беспилотников ВСУ ликвидировали ночью над Крымом и другими регионами РФНовые атаки ВСУ на Крым и материк - сбиты более 120 беспилотников
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пенза, пензенская область, атаки всу, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, новости, общество, олег мельниченко
БПЛА атаковали два предприятия в Пензе – есть раненые
В Пензе два человека ранены при атаке ВСУ на предприятия